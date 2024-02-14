16 человек, которые пытались найти любовь в этих ваших интернетах, а получилось лишь опыт

В век интернета уже почти никто не знакомится на улице, ведь сейчас есть более простые способы найти вторую половинку. Речь, конечно же, про сайты знакомств. Однако и тут везет не каждому. Герои нашей подборки точно знают, что даже в сети познакомиться с кем-нибудь бывает проблематично.

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen

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Познакомился с девушкой в интернете. Договорились сходить на свиданку в кафе. Все идет просто обалденно, мы проболтали часа 3. И вдруг она внезапно встает на одно колено и делает мне предложение! Вокруг куча народу, все глазеют. Я такой: «Нет». А девушка вдруг выбегает из кофейни в слезах. Мне пришлось рассказывать всем этим людям, что это было наше первое свидание. © Cengiz96 / Reddit

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Хорошее Настроение / Dzen

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У меня довольно неплохая фигура. Зависаю на сайтах знакомств, в какой-то момент нарочно стала изгибать предметы вокруг своего тела на фото, чтобы создалось впечатление, будто я себя фотошоплю и делаю стройнее. В итоге на очередной встрече мужчина подошел не ко мне, а к похожей на меня внешне девушке, но гораздо полнее. И стал ей что-то заливать. Судя по ее растерянному виду, что-то не очень приятное. Я посмотрела на все это со стороны и быстренько слилась. © Подслушано / VK

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Частенько зависаю на сайте знакомств. Вот недавно начали общаться с хорошим парнем, он художник. Как мужчина он меня не впечатлил, а вот как художник — очень даже. Посмотрела его работы, и это просто восторг! Была в шоке, что он не может найти хорошую высокооплачиваемую работу. Я помогла ему. У моей подружки есть небольшая компания, туда искали иллюстратора. Подруга только глянула на его картины и даже не раздумывала — сразу приняла на работу с очень хорошей зарплатой. А вчера он мне написал: «Я искал любовь, но никак не рассчитывал найти такую крутую работу, спасибо тебе!» А я и рада, что хоть кому-то в чем-то помогла. Ну, а любовь... видимо она сама нас когда-то найдет. © Рабочие истории / VK

8.

Написал мне на сайте знакомств один мужчина. По фоткам очень даже ничего, начали общаться. Как-то зашел разговор о прошлых отношениях и он упомянул про бывшую жену. А потом про еще одну. Я спросила: «Так ты был дважды в браке?», а тот в ответ: «Нет, 6 раз. Недавно развелся». Я насторожилась. 6 раз ходить в ЗАГС в свои неполные 35? Такого я еще не встречала. Сказал, что считает это нормальным, всегда делал девушкам предложение в первые месяцы знакомства. А потом еще из биографии всплыло, что его отец вообще 10 раз разводился и в сумме имеет 7 детей. © Карамель / VK

9.

Друг нашел девушку на сайте знакомств. Решили встретиться в кафе. Только они сделали заказ, как эта мадам достала планшет и начала втирать другу про какую-то финансовую пирамиду. Ему было так неловко сразу уйти, досидел на свидании до конца, вежливо отказался во всем этом участвовать и даже оплатил счет. Но никогда с ней больше не встречался. © siewmai / Reddit

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Хорошее Настроение / Dzen

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Познакомился в интернете с девушкой, общались нормально и решили увидеться. Приехала ко мне домой с ребенком лет шести. Про него она умолчала и просто привезла с собой. Совершенно дикий и неуправляемый, носится и орет, может укусить, побить посуду. Я в шоке, а девушка хлопает глазами и заявляет, что специально ничего ему не запрещает. На мою просьбу успокоить ребенка разоралась. Вызвал ей такси и долго приходил в себя. © Подслушано / VK

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Познакомилась я в интернете с иностранцем. Общались отлично, у нас много общих интересов, сам симпатичный. Но тут зашла тема про работу и выяснилось, что он занимается изготовлением украшений. Я попросила показать его работы. Тот мне скинул фото, и вот тут я и офигела. Там были сережки и подвеска. Он написал, что буквально пару дней назад их изготовил. Оказывается я путешественница во времени, потому что года 2 назад я абсолютно такой же комплект купила на маркетплейсе. Пока не сознаюсь ему, интересно, что он еще придумает. Может, заявит, что написал новую книгу — «Гарри Поттер». © Палата № 6 / VK

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Преподобный Стасян / Fishki.net

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Скачала приложение для знакомств и начала общаться там с одним парнем. Он позвал к себе на свидание. Я прихожу, сидим, болтаем, все идет как нельзя лучше. Вдруг открывается дверь и заходит женщина. Я думаю: «Ну мало ли, забыл упомянуть про свою соседку по комнате». Та еще такая подходит ко мне, жмет руку, улыбается, говорит, какая я красивая. А потом представляется его женой! Я ушла, конечно. © BurntToasterWaffle / Reddit

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