16 человек, которые пытались создать дома новогоднюю атмосферу, да что-то не задалось

Новый год — это чудесный праздник. Все вокруг украшено, все блестит, переливается, и кажется, что сам воздух наполнен волшебством. Вот и герои нашей статьи решили привнести немного сказки в свои дома, но получилось это у них не совсем удачно. Впрочем, расстраиваться они не стали.

«Увидели однажды это классное оформление, решили повторить по памяти, и вот что получилось. Мы смеялись просто до посинения»

«Заказала в подарок недешевую елочку из морского стекла на каком-то странном сайте»

«Я, конечно, понимала, что он выглядит подозрительно, но уж никак не ожидала, что вот такое пришлют».

«Мы с девушкой пытались испечь рождественский торт»

«Моя собака решила пораньше открыть подарки»

«Я поставил лампу из фильма „Рождественская история“ напротив окна, и ни один из моих соседей не узнал ее»

«А несколько человек даже спросили, почему я выставил какую-то гадкую ногу».

«Купили тут у меня родители рождественскую плакучую иву»

«Печенье, которое я пеку каждый год, в этот раз получилось не очень»

«Купили, называется, несколько больших елочных шаров»

Скажите, где вы это заказали, чтобы я никогда там ничего не покупала. © Beatrix_BB_Kiddo / Reddit

Хотелось результат как на фото слева, а получилось что получилось

«Я думала, что выращу украшение для следующего года, а получила первое разочарование этого года»

«Первый раз испекла что-то рождественское»

«Бабушка заказала рождественские украшения через интернет. Ожидание и реальность»

«Нет, у меня нет кота. Мы просто плохо закрепили елку»

«Мама заказала почти двухметровую елку, и вот что приехало. Она даже не расстроилась, и мы все просто посмеялись»

«Моя сестра попыталась испечь торт в виде елки»

«Только посмотрите, как в действительности выглядит елка за $583. Завтра же засунем ее в обратно коробку и отправим назад»