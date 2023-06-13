16 человек, которые скорее пин-код от карты забудут, чем эту поездку в лифте

Вряд ли кому-то еще нужно подтверждение того факта, что истории на миллион могут настигнуть нас везде. Вот и герои нашей сегодняшней подборки поведали о том, как в обычном лифте родилась история, которую они еще долго будут разносить по всем знакомым и близким.