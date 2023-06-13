16 человек, которые скорее пин-код от карты забудут, чем эту поездку в лифте
Вряд ли кому-то еще нужно подтверждение того факта, что истории на миллион могут настигнуть нас везде. Вот и герои нашей сегодняшней подборки поведали о том, как в обычном лифте родилась история, которую они еще долго будут разносить по всем знакомым и близким.
- Родители ехали в переполненном лифте, мама была на позднем сроке беременности. В какой-то момент она глянула папу и заявила: «Когда ты собираешься рассказать своей жене обо мне?» Мои родители счастливы в браке, она просто разыгрывала его. А папа сказал, что это была самая длинная поездка в лифте в его жизни. © JumpKicker / Reddit
- Как-то в лифте моя сестра пошутила: «Мы привезли тебя сюда, чтобы рассказать, что тебя усыновили». Мужик перед нами обернулся и такой: «А я твой настоящий отец». Двери открылись, он вышел. Как же мы потом ржали. © funparent / Reddit
- Высотное здание. Заходим в лифт, там человек 12-15. Парень видит девушку и говорит:
— Привет! Давно не виделись! Когда тебе рожать?
— Я не беременна.
Пока лифт ехал, можно было сердцебиение каждого присутствующего услышать, настолько тихо было. © Alfred-Adler / Reddit
- Мы застряли в битком набитом лифте, еще и жара была адская. Через полчаса я, не понимая, что парень позади меня очень переживает, взял и ляпнул: «Думаю, мы должны решить, кого съедим первым». Мне еще целый час, пока нас не вытащили, было неловко. © djobouti_phat / Reddit
- Еду я вниз на лифте, заходит тетка на 10 этаже и смотрит на кнопки. Я говорю:
— Я еду вниз.
— А мне надо вверх.
— Но лифт-то вниз едет.
— А мне вверх надо.
Ну, говорю, если хотите, можете прокатиться. Она говорит, мол, ага, жмет «Отмена» и «14». © Dikizan / Pikabu
- Застрял в лифте с коллегами. Решили связаться с диспетчером:
— Алло, мы застряли в лифте.
— Нажмите кнопку «Открыть двери».
— Нажали, не работает.
— Хм, попробуйте кнопку «Закрыть двери»
— Нажали, не работает.
— Тогда поменяйте лифт и спасибо вам за понимание (прерывает связь). © Unknown author / Pikabu
- Захожу в лифт, в котором уже был сосед с верхнего этажа. По обыкновению здороваюсь и жму на кнопку первого этажа. Лифт очень маленький и, когда заходишь спиной к кнопкам, не видно, горит она или нет. Для пущей уверенности я нажала пару раз на кнопку первого этажа. Видимо, сосед подумал, что я сомневаюсь в его умственных способностях, поскольку сказал мне: «Вообще-то я уже нажал». Решив пошутить, я ответила: «Может, мне тоже понажимать хочется!». И нажала пальцем ему на кончик носа. Его лицо в тот момент я, надеюсь, никогда не забуду. До первого этажа ехали молча... © Serrebro / Pikabu
«В этом японском лифте есть туалет для экстренных случаев».
- Пошел полчаса назад в магазин. Вышел из квартиры, зашел в лифт и застрял. Жму на кнопку вызова лифтера:
— Я застрял, адрес такой-то...
— Ну вы никуда не уходите, механик придет через 15 минут. Вы же его подождете? © gorgig / Pikabu
- Сегодня на работе ехал в лифте без света. Из-за синих кнопок атмосфера была, скажем так, интимная. На одном этаже лифт останавливается, дверь открывается. Стоит девушка лет 28-30, смотрит на меня и такая: «Я с вами не поеду...». А я ей в ответ: «Я с вами тоже не поеду...» И нажал кнопку закрытия дверей. Тоже мне... © Realgam / Pikabu
- Захожу как-то в подъезд, вижу: стоит напротив лифта бабуля и смотрит на него. Думаю, ну ладно, пусть смотрит. Захожу, спрашиваю, мол, поедете или нет. Она отвечает: «Не-не-не, не поеду». Нажимаю я на нужный этаж, двери лифта закрываются, лифт начинает движение и бац, останавливается. Слышу вопль бабки: «О, так и знала, что застрянет. Ну ты сиди там, никуда не уходи, я пойду людей позову». © Подслушано / Ideer
- Однажды ехала в лифте с девушкой лет 20, которая за время поездки с пятого этажа на первый успела переплести полуметровую косу, перепроверить ключи в сумочке, подкрасить губы и убрать телефон в карман джинсов. После моего удивленного взгляда она улыбнулась и сказала: «Опаздываю на работу». © Подслушано / Ideer
- Захожу в подъезд с тяжелыми сумками. У лифта стоит бабуля, вокруг нее мешки с картошкой и прочими дарами сада. Я с ней здороваюсь, пытаюсь пройти к дверям лифта. В ответ: «Вы по лестнице давайте, видите, мы тут картошку домой привезли». На что я вежливо отвечаю, что у меня тяжелые сумки и на 8 этаж пешком топать не буду. Бабуля: «Не пройдешь ты в лифт!» А я беру и поднимаюсь на 2 этаж, вызываю лифт и говорю, мол, он общественный. Столько ругательств в свой адрес никогда не слышала. © Подслушано / Ideer
- Жду сегодня лифт, как вдруг в подъезд заходит парень лет 15 с тяжелыми пакетами и просит подождать его. Ну я захожу в кабину, жду его. И в этот момент забегает женщина лет 40, нажимает на кнопку и двери закрываются. И тут на весь подъезд слышу крик : «Ну мама!». © Подслушано / Ideer
- Спускаюсь в лифте. На 11 этаже заходит женщина (моя ровесница) с дочкой. Едем втроем. На седьмом заходит бабушка. Смотрит на нас пристально и перед самым выходом выдает мне: «Девочка у вас, конечно, красивая, но на вас совсем не похожа». © Aaron_Huismin / Twitter
- Спускаюсь в лифте, рядом мама с верхнего этажа склонилась над маленькой (лет 5) дочкой и вроде как шапку завязывает, но я особо не смотрю. Через некоторое время спрашивает у дочки: «У тебя совесть есть?» На что дочка вполне серьезно отвечает: «Не, нету. Я же не мальчик». © Unknown author / Bash
- Eду в лифте, со мной бабуля. Говорит такая: «А ты из 36 квартиры?», я отвечаю: «Да». Она мне: «Вот у вас там кондиционеры висят, и один как раз над моим окном, и там трубочка капает на мой карниз, и мне все слышно». Я ей говорю: «Не врите, я его ни разу не включал». Она: «Ну будет же капать, значит!» © Unknown author / Bash
Если даже в лифте можно найти приключения, то что говорить об общественном транспорте? После историй из трамваев, метро и маршруток порой и фильмы смотреть не хочется.
AdMe/Народное творчество/16 человек, которые скорее пин-код от карты забудут, чем эту поездку в лифте
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