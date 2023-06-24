16 человек рассказали, как стеснялись особенностей своей внешности, пока не поняли, что зря портят себе жизнь

Мы все не идеальны. На свете не существует людей, которые никогда не сравнивали себя с кем-то, по их мнению, более привлекательным и не мечтали поменять что-то в своей внешности. А ведь красота бывает разной, и то, чего мы стесняемся, может делать нас ярче и привлекательнее. Достаточно увидеть эти особенности в нужном свете.