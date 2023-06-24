16 человек рассказали, как стеснялись особенностей своей внешности, пока не поняли, что зря портят себе жизнь
Мы все не идеальны. На свете не существует людей, которые никогда не сравнивали себя с кем-то, по их мнению, более привлекательным и не мечтали поменять что-то в своей внешности. А ведь красота бывает разной, и то, чего мы стесняемся, может делать нас ярче и привлекательнее. Достаточно увидеть эти особенности в нужном свете.
- У меня от природы черные волосы по всему телу. Соответственно, и пушковые волосы на руках и даже на лице такие же. Не густые и не грубые, но все же заметные. Парень, первая школьная любовь, посоветовал мне брить лицо. Было больно и обидно. Сейчас мне 37, и я давно этот пушок перестала замечать. И, самое интересное, муж и дети тоже его будто не видят. © Марина / ADME
- На одной из работ была девушка. Очень красивая, яркая, общительная, образованная, спортсменка. Немножко сблизились, и она рассказала, что в детстве ее положили спать у печки, а она перекатилась и прижалась к ней спиной. И у нее были рубцы прямо от шеи до поясницы. Очень комплексовала, даже купалась в футболке. А потом сделала себе тату на всю спину, какую-то очень яркую красивую тропическую растительность. И это было так красиво, что она наконец перестала стесняться и наоборот с удовольствием демонстрирует работу мастера. © Levitate4 / Pikabu
Татуировка — популярный способ скрыть некие изъяны кожи или превратить рубцы и шрамы в картину, которой можно гордиться.
- Я крупный волосатый парень с животиком. Мои родители были помешаны на здоровье и отпускали неприличные комментарии по поводу моего веса, а моя бывшая открыто говорила о своей неприязни к волосам на теле. Поэтому в течение многих лет я чувствовал, что должен скрывать, как я выгляжу, чтобы избежать комментариев и советов о том, как похудеть. Недавно встретил женщину, которая искренне любит меня таким, какой я есть. Она ежедневно напоминает мне, что ей нравится мой живот и ей не хочется, чтобы он исчез. Ну разве только если это сделает меня счастливее. © Wise-Kumquat / Reddit
- В юности переживала из-за широкого носа. Однажды рассказала об этом парню, в которого была безумно влюблена. А он сказал, что с таким носом на Фиджи я была бы первой красавицей. С тех пор не нарадуюсь на свой носик. © Katerina Connen
- У меня шрам на груди после операции на сердце. Встречалась с парнем, но когда он увидел меня без футболки, то сразу слился. Мне было так обидно, что какой-то там шрам отпугнул мужика. Решила сделать пластику, рассказала маме, а она говорит: «Не вздумай, это же идеальный оберег от дураков».
- Родился с дефектом уха, одноклассники дразнили, а в клинике сказали, что пластику можно будет сделать только после восемнадцати. Плакал в коридоре после приема, а отец сказал: «Тебя же судьба отметила, она всегда дает знак особым людям». Я поверил папе и не парился больше никогда по этому поводу. © tcherikov / Pikabu
Поддержку родителей сложно переоценить. Многие истории со счастливым концом начинаются с нужных слов, вовремя сказанных папой или мамой.
- Всегда стеснялась размера своей ноги. Как-то впервые пришла в гости к своему будущему мужу. Со страхом начинаю разуваться в коридоре, думаю, куда бы спрятать свои «лапти», и тут смотрю — стоят туфли его мамы. И они точно такого же размера, как и мои! То есть для моего парня такой размер — нормальный. Больше не переживаю по этому поводу. © Подслушано / VK
- Всю жизнь живу с кривыми зубами. Особенно выпирает клык в верхней челюсти. Все детство комплексовала, что у меня не улыбка, а оскал. Потом начала зарабатывать более или менее и решилась сходить к ортодонту. Она мне сказала, что для исправления мне понадобится удалить два зуба, потом по очереди поносить три вида железок, и, может быть, к 33 годам мне исправят прикус и чуть выровняют зубы. Стоить будет всего стотыщмильенов. Вышла от нее и подумала: «Нафиг. Прожила столько лет с кривыми зубами и дальше буду жить». И перестала обращаться внимание на этот дефект. И прямо как по волшебству на него перестало обращать внимание и мое окружение. Сейчас я очень редко думаю о том, какие же у меня неровные зубки. © Ole21 / Pikabu
- Из-за болезни за десять лет набрала более 30 кг. Мне было так неудобно, я прятала свое тело под темной мешковатой одеждой и никогда не носила купальник. Мой бывший каждый день заставлял меня чувствовать себя еще хуже, то и дело отпуская различные замечания на этот счет. Даже друзья могли отпустить язвительный комментарий. А вот последнее время я встречаюсь с самым добрым человеком в моей жизни. Он не только ценит мое тело, но и ежедневно говорит, как любит все во мне, делает комплименты. Я ношу одежду, которая мне нравится, бикини, и чувствую себя отлично. © tinni_innit / Reddit
- Когда мне было шесть лет, я обожала кататься на велосипеде. Но в один день неудачно затормозила, упала и повредила щеку так, что в итоге остался большой шрам на лице. С тех самых пор у меня появились комплексы. Родители пытались убедить в том, что я красивая, но у них это не получалось. А потом я случайно встретила мальчика, в которого влюбилась с первого взгляда. У него был шрам возле глаза, очень похожий на мой. В тот момент я осознала, что он не делает его менее красивым, наоборот. Мне это добавило смелости, мы начали встречаться, со временем все мои комплексы пропали, а рядом появилась поддержка в виде любимого человека. © Палата № 6 / VK
- В юности очень комплексовала из-за маленькой груди. Носила адский пуш-ап и килограммы поролона. А потом не знаю, как так вышло, но я на это забила. Теперь вообще очень редко надеваю лифчик и не стесняюсь ходить в обтягивающих футболках. И другим, оказалось, на это наплевать, и мужчинам тоже. Жалею только, что раньше этого не поняла. © Подслушано / VK
- В школе была самой высокой в классе девочкой с лишними килограммами, и, естественно, меня дразнили. Я комплексовала, надумала себе еще торчащие уши, пальцы-сардельки и кривые зубы. Ходила, ревела из-за того, что вот такая вот я уродина. Сидела на диетах, умоляла родителей сделать мне операцию, чтобы щель между передними зубами убрать. Потом как разозлилась на себя и на весь мир, плюнула и сказала себе: «Если ты кому-то не нравишься, это их проблемы». И свершилось чудо, глаза открылись. Никакой щели между зубами нет, пальцы музыкальные — 5 лет занятий скрипкой все-таки, уши прекрасны. © Ольга Кримова
- У меня кривая улыбка, неправильный прикус, тонкие волосы, и раньше я был довольно худым. Однажды я просто решил, что мне не нравится, как я выгляжу, поэтому я собрался это изменить. Начал ходить в спортзал, встретил там парня, с которым раньше дружил, и попросил присоединиться к его группе. А что со всем остальным? Честно говоря, после изменений, которые я привнес в свое тело, моя самооценка выросла, и мне больше не нужно больше об этом беспокоиться. © ShrekProphet** / Reddit
- Долгое время я ненавидела свой нос — брат дразнился, что я похожа на Сквидварда, и пририсовал каплевидный нос на мое лицо на семейных фото. А друг называл мои глаза лягушачьими, потому что у меня эгьё саль — теперь это, кстати, в тренде. В какой-то момент то, что я считала недостатком, стало моими любимыми чертами лица. © velvaetine /Reddit
- Всю жизнь переживала из-за размера ноги. Я — метр с кепкой, а вместо ног у меня ласты. Как-то пришла в гости к подруге, и тапочек моего размера, конечно же, нет. Почапала в носках. Захожу в комнату, а там сидит парень тоже в носочках. Посмотрел на мои лыжи и говорит: «Мы — идеальная пара, я всю жизнь искал кого-то, кто так же крепко стоит на ногах». Десять лет вместе, двое детей.
- Мне не нравились мои широкие плечи, потому что я думала, что они делают меня мужеподобной. Я тоненькая, и это делало их еще заметнее. Когда я была молоденькой, прочитала пренебрежительный комментарий от парня о том, что высокие модели — это вешалки для одежды. Это меня задело, и я старалась подобрать наряды так, чтобы замаскировать плечи. Не знаю, когда это изменилось, но сейчас мне нравится моя фигура. Я поняла, что статная и сильная. Я хочу носить блейзеры с подплечниками, платья без бретелек и стоять прямо, чтобы мои плечи выглядели еще шире. Я так счастлива любить в себе то, что так долго ненавидела. Может, я и вешалка для пальто, зато пальто на мне выглядит потрясающе. © BornAd8941 / Reddit
Времена меняются, и то, что раньше могло считаться недостатком внешности, теперь либо не стоит упоминания, либо неожиданно стало достоинством. И это лучшее доказательство того, что себя надо любить, не оглядываясь на тенденции быстротечной моды.