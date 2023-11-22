16 историй о предательстве, которые просто сбивают с ног
Мало кто из нас не сталкивался с людьми, которые, пользуясь нашим доверием, идут на аморальные поступки. И иногда участники или свидетели этих событий решают поведать о таких случаях в сети. А нам остается только им посочувствовать и поразиться циничности некоторых личностей.
- На работе мне пришли сообщения от супруга любовницы мужа. Он их поймал, давно уже, просил прекратить, чтобы семью сохранить, но у моего мужа и этой дамы была «такая любовь», что прекратить они не смогли. Я сообщения прочитала, вызвала мужа к себе на работу, села к нему в машину, и на мой вопрос: «Как так-то, а?», мне было отвечено: «Не мы такие, жизнь такая». И глазки в пол опустил. Ну я его быстро и выгнала к «любимой женщине». Через полгода он приполз, на коленях стоял, плакал, мол, прости, все осознал, «одну тебя люблю», но было уже только смешно. Так и говорит сейчас: «Это ты меня бросила». А я не бросила, я не простила. © NeemKashu / Pikabu
- Мы с бывшим переезжали, нужно было побыть на новом месте какое-то время. Попросили друга, чтобы он присматривал за нашей собакой и домом. Перенесемся на три недели вперед... Мы вернулись и увидели нашу собаку в клетке, покрытой, так сказать, следами жизнедеятельности. Не говоря уже о том, что и весь дом был в этих же «материалах». А еще нашли двух черепах, которых у нас до этого не было. Мы пытались связаться с другом дней 10, но безрезультатно... 10 лет спустя моя собака все еще тревожится от вида клетки, а у меня есть две черепахи. © lil_bit / Reddit
- Начал встречаться со знакомой девушкой, причем озвучила предложение о том, что нам надо встречаться, она сама! Ровно на следующий день друзья ее увидели на свидании с другим мужчиной и рассказали мне. В ответ на мою претензию она сказала: «Ну я же не могу перестать общаться со всеми, кто мне оказывает знаки внимания!». На этом и разошлись. © VanyaDW / Pikabu
- Моя подруга позвонила моему боссу и сказала ему, что я облажалась с работой, которую я выполняла для нее. И это вместо того, чтобы прийти ко мне и все обсудить. Спойлер: я нигде не косячила, и то, что она сказала обо мне, было настолько нелепо, что мой босс рассмеялся. Но это не делает то, что она сделала, менее постыдным. © Kayakchica / Reddit
- В детстве у меня была любимая игрушка, большой розовый заяц по имени Мартин. Я всегда с ним гулял, спал с ним, делился секретами. Не брал я его только в садик, боялся давать кому-то играть с ним. И вот как-то вечером возвращаюсь из садика, а игрушки нигде нет. Я сразу к маме с вопросом, мол, где Мартин? На что получаю ответ: «У нас в гостях была проездом твоя двоюродная сестра, и он ей очень понравился, вот я и отдала его ей». Так я впервые узнал, что такое предательство от близкого человека. © Markus00Kaizer / Pikabu
- Ко мне в дверь постучал мужчина и представился супругом женщины, с которой работал мой муж. Он пришел, чтобы сказать мне, что у этих двоих роман. После этого мой муж так и не вернулся домой. Снял квартиру и сказал мне найти адвоката. Мы были вместе 24 года. © headcase-and-a-half / Reddit
- Разводились знакомые. Жена — искусствовед, муж — фермер. Вместе прожили долго, дочери 18 лет было. Жена с горечью рассказывала, что у мужа в деревне начались шашни на стороне. А выяснилось это так: на выходные он приезжал к жене в город и привозил стирать постельное белье. Она стирала, гладила и вдруг находила на простыне аккуратно вырезанную маленькую звездочку, какую можно прорезать только маникюрными ножницами. И так несколько раз. Через какое-то время она поняла, что это ей любовница мужа «привет» передает. © Forest.River2 / Pikabu
- Моя девушка была иностранной студенткой. Из любопытства я гуглил ее имя и нашел блог ее парня на расстоянии, в котором он подробно рассказывал об их отношениях. Оказывается, я был лишь на втором месте. © hardy_v1 / Reddit
- Подруга познакомилась с парнем на сайте для знакомств. Общались хорошо, она его всячески нахваливала, мол, весь такой хороший и прекрасный, джентльмен и все дела.
Эта идиллия длилась пару дней. До того момента, пока ко мне на съемку не пришел тот самый парень со своей невестой. © aysemal / Pikabu
- Мне показалось странным, что он никогда не хотел, чтобы я к нему приходила. Он постоянно говорил, что живет с соседями по комнате и будет неудобно. Оказывается, этими «соседями по комнате» были его жена и ее родители. Когда я спросила: «Какого черта?», он ответил: «Ну, я женат, но мы поженились только для того, чтобы она могла получить гражданство!». А я, дурочка, поверила ему и осталась с ним еще почти на полгода. © Ghostofmyself3 / Reddit
- Бывшая девушка изменила, пока я спал дома. В свое оправдание сказала: «Так как ты не отвечал, я предположила, что ты делаешь то же самое, поэтому решила действовать на опережение». © Unknown author / Reddit
- Одна моя знакомая в командировке сошлась с местным мужичком. Женатым, конечно. Шифровались они тщательно, даже в лифте отеля делали вид, что незнакомы. Он жене наврал про командировку на неделю, а сам к ней в гостиницу. И вот идут они к паркингу утречком, а там съемочная группа местного телеканала. В общем, жена их в обнимку увидела по местному ТВ.© Lampochkagorit / Pikabu
- Уходила на работу. Поцеловал, обнял, сказал, что любит. Пришла с работы, увидела записку на холодильнике: «Мне жаль, что у нас ничего не вышло! » — и немного денег. Ни ругани, ни ссоры. Через неделю узнала, что мать поставила ему условие: если он расстанется со мной, то она купит ему путевку в Таиланд. Три года отношений он променял на десять дней Таиланда. © Подслушано / Ideer
- Мама в интернете наткнулась на пост «Доверяете ли вы подруге? Может, проверим?». Она отправила с папиного номера СМС, что-то вроде: «Привет, давай поболтаем, мне одиноко», Реакция подруги не заставила себя ждать. Флирт и чуть ли не предложение о встрече. А в конце приписка «Только Оле не говори». Нет больше у мамы подруги. © Подслушано / Ideer
- В начале осени была свадьба, на которую нам подарили немалую сумму денег. Мы решили оставить их и копить на квартиру. Но неделю назад, вернувшись с работы, я не обнаружила мужа дома, как и тех самых денег. Сегодня выяснилось, что на эти деньги он купил машину, а на оставшуюся часть улетел за границу с любовницей. © Подслушано / Ideer
- Замуж вышла рано. Родила двух сыновей. Жили с мужем дружно и счастливо. Дом построили, бизнес наладили. Решили завести еще одного ребенка. Забеременела. Муж был очень рад. Ждали, покупали приданое малышке. А потом я обнаружила у него в телефоне переписку с 19-летней девушкой. На тот момент их связь продолжалась уже 3 месяца. А я была на 7 месяце. Весь оставшийся срок прожила в аду. На мой вопрос: «Почему?» — он ответил: «Ничего особенного. Так все делают!» © Подслушано / Ideer
Не всегда ситуация с предательством очевидна. Вот, например, статья о женщине, которая спросила у людей в сети, стоит ли ей ревновать своего мужа к коллеге по работе.
AdMe/Народное творчество/16 историй о предательстве, которые просто сбивают с ног
Поделиться этой статьёй