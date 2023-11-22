16 историй о предательстве, которые просто сбивают с ног

Мало кто из нас не сталкивался с людьми, которые, пользуясь нашим доверием, идут на аморальные поступки. И иногда участники или свидетели этих событий решают поведать о таких случаях в сети. А нам остается только им посочувствовать и поразиться циничности некоторых личностей.