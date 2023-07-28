16 человек, которые свой отель будут вспоминать до скончания веков
Кто бы не хотел провести отпуск в живописном местечке? Но этим отдыхающим самые сильные эмоции подарили гостиницы, в которых они жили. В бонусе — несколько анекдотов.
«Родители остановились в отеле с завтраком. И вот что им дали»
«Шторы в этом отеле не двигаются, поэтому мы не могли защититься от света»
«На телефоне в исландской гостинице есть специальная кнопка, которая разбудит вас, если в небе вдруг будет северное сияние»
«В нашем отеле тарелка почему-то не помещается на поднос»
Почему-то в этом отеле слишком маленькая шторка для душа
«9 кругов по этажу отеля, в котором я остановился, равняются одной миле»
«Для вашего удобства этот этаж может использоваться в качестве площадки для бега. 9 кругов = 1 миля».
«Полосатый ковер на лестнице моего отеля. Все еще трудно спускаться по ней даже спустя 2 недели проживания»
«Никогда раньше не видел такой дурацкой вывески около гостиничного бассейна»
«Не заходите в бассейн, если у вас диарея».
«Перила в моем отеле поддерживали маленькие металлические человечки»
«Отель запер свое мыло на ключ, чтобы его не украли посетители»
«Ванная в отеле, построенном в 1930-х годах в стиле ар-деко»
«Ко мне в комнату постучалась консьержка отеля, вручила это без единого слова и просто ушла. Я даже не успел сообразить, что это было»
Вот как подают солонки и перечницы в одном из отелей Колорадо
«В отеле, где я остановился, есть автомат по производству панкейков»
«Заказал я как-то, значит, куриные наггетсы в номер в Саудовской Аравии...»
«Недавно останавливался в отеле и увидел в вестибюле эту красавицу»
Бонус
- Настоящий отпуск — это когда ты покупаешь шорты и панамку, а не новые обои и ламинат.
- Работать с мыслями о предстоящем отдыхе куда приятнее, чем отдыхать с мыслями о предстоящей работе.
- У каждого на работе есть такой человек, который ушел в отпуск, а отдохнули все сотрудники.
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AdMe/Народное творчество/16 человек, которые свой отель будут вспоминать до скончания веков
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