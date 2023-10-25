16 человек, которые связались с курьерской доставкой, но влипли по самые помидоры

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В современном мире редко встретишь человека, который ни разу не заказывал доставку на дом. Казалось бы, обычное дело. Однако не всегда все проходит гладко, ведь как и заказчиков, так и доставщиков могут ожидать такие сюрпризы, что хоть стой, хоть падай.

«Пришло фото от курьера. Посылка доставлена»

«Сделал один заказ — 27 книг. Получил 27 коробок по одной книге в каждой»

Тот момент, когда чуть не стал отцом

Заказали мне доставить огромный букет цветов и пакет всяких разных фруктов. Имя не сказали, только адрес. Приезжаю, а это оказывается роддом. И тут меня начинают все встречать и кричать: «Жених приехал!» — и заталкивают внутрь. Я красный как помидор. Захожу, а там девушка с младенцем, я растерялся и говорю: «Поздравляю вас с рождением сына». А она мне: «Это дочка». Отдал заказ мамочке с новорожденным и ушел. А когда выходил, меня за дверью ждали люди, встретили и начали поздравлять. Я им говорю: «Да я всего лишь курьер». © Dostavista / Pikabu

«Курьер хорошо спрятал посылку. Я чуть не наступил на нее»

Не ругайте курьеров: история доставки одного заказа

Водохранилище. Курьер прет на веслах, несмотря ни на что

Недоразумение может выглядеть так

Курьер привез роллы, пока с ним рассчитывалась, лабрадор, закрытый в ванне, громко лаял. Курьер смотрел на терминал и что-то бубнил себе под нос в ожидании связи с банком. И тут я как рявкнула на собаку: «Да заткнись ты уже, зараза!» Курьер поднял на меня испуганные глаза и выдал: «Прошу прощения». Я сказала ему, что на собаку рявкнула, но мне кажется, что он не поверил. © Наталья / ADME

«Я работаю в доставке и вот в таком виде сегодня получил чаевые»

«Сегодня пришла оргтехника с вот такой коробкой. Поставщик сделал мой день»

Без комментариев

Человек знает толк в подаче

Сидим с женой после тяжелого трудового дня. Готовить не хочется, хочется есть! Делаю заказ с комментарием «Мы голодные». Подтвердил заказ, ждем. Через 40 минут звонок по домофону. Беру трубку.

— Да?

— Это то существо, которое вас сейчас накормит!

После, уже при расчете: «Я просто комментарий ваш прочитал». © AJIEXTER / Pikabu

«Я курьер, и сегодня в качестве чаевых мне дали кусок пчелиного воска»

Вот и поговорили

«Доставщик додумался бросить дорогую посылку в туалетное окошко дома»

«Забирал сегодня посылку с почты, мелочевку всякую. Ребята повеселили упаковкой. Видать, пупырки не хватило»

Иногда не только деньги могут порадовать курьера

Подрабатывал пару месяцев на доставке бургеров. Привожу заказ, клиент расплачивается. Cобираюсь уже уходить, но мужчина меня останавливает и говорит: «Погоди немного». Я, если честно, напрягся. И тут он выходит с пакетом мандаринок, наверное, около 1,5 кг. Это были, пожалуй, лучшие чаевые, которые мы потом с коллективом уминали за обе щеки. © Sanjerok / Pikabu