16 человек, которые связались с курьерской доставкой, но влипли по самые помидоры
В современном мире редко встретишь человека, который ни разу не заказывал доставку на дом. Казалось бы, обычное дело. Однако не всегда все проходит гладко, ведь как и заказчиков, так и доставщиков могут ожидать такие сюрпризы, что хоть стой, хоть падай.
«Пришло фото от курьера. Посылка доставлена»
«Сделал один заказ — 27 книг. Получил 27 коробок по одной книге в каждой»
Тот момент, когда чуть не стал отцом
- Заказали мне доставить огромный букет цветов и пакет всяких разных фруктов. Имя не сказали, только адрес. Приезжаю, а это оказывается роддом. И тут меня начинают все встречать и кричать: «Жених приехал!» — и заталкивают внутрь. Я красный как помидор. Захожу, а там девушка с младенцем, я растерялся и говорю: «Поздравляю вас с рождением сына». А она мне: «Это дочка». Отдал заказ мамочке с новорожденным и ушел. А когда выходил, меня за дверью ждали люди, встретили и начали поздравлять. Я им говорю: «Да я всего лишь курьер». © Dostavista / Pikabu
«Курьер хорошо спрятал посылку. Я чуть не наступил на нее»
Не ругайте курьеров: история доставки одного заказа
Водохранилище. Курьер прет на веслах, несмотря ни на что
Недоразумение может выглядеть так
- Курьер привез роллы, пока с ним рассчитывалась, лабрадор, закрытый в ванне, громко лаял. Курьер смотрел на терминал и что-то бубнил себе под нос в ожидании связи с банком. И тут я как рявкнула на собаку: «Да заткнись ты уже, зараза!» Курьер поднял на меня испуганные глаза и выдал: «Прошу прощения». Я сказала ему, что на собаку рявкнула, но мне кажется, что он не поверил. © Наталья / ADME
«Я работаю в доставке и вот в таком виде сегодня получил чаевые»
«Сегодня пришла оргтехника с вот такой коробкой. Поставщик сделал мой день»
Без комментариев
Человек знает толк в подаче
- Сидим с женой после тяжелого трудового дня. Готовить не хочется, хочется есть! Делаю заказ с комментарием «Мы голодные». Подтвердил заказ, ждем. Через 40 минут звонок по домофону. Беру трубку.
— Да?
— Это то существо, которое вас сейчас накормит!
После, уже при расчете: «Я просто комментарий ваш прочитал». © AJIEXTER / Pikabu
«Я курьер, и сегодня в качестве чаевых мне дали кусок пчелиного воска»
Вот и поговорили
«Доставщик додумался бросить дорогую посылку в туалетное окошко дома»
«Забирал сегодня посылку с почты, мелочевку всякую. Ребята повеселили упаковкой. Видать, пупырки не хватило»
Иногда не только деньги могут порадовать курьера
- Подрабатывал пару месяцев на доставке бургеров. Привожу заказ, клиент расплачивается. Cобираюсь уже уходить, но мужчина меня останавливает и говорит: «Погоди немного». Я, если честно, напрягся. И тут он выходит с пакетом мандаринок, наверное, около 1,5 кг. Это были, пожалуй, лучшие чаевые, которые мы потом с коллективом уминали за обе щеки. © Sanjerok / Pikabu
Кто бы мог подумать, что обычная доставка может преподнести столько сюрпризов. На самом деле не только заказчики становятся свидетелем самых эпичных ситуаций, но и у курьеров жизнь порой увлекательнее, чем у героев кино.
AdMe/Народное творчество/16 человек, которые связались с курьерской доставкой, но влипли по самые помидоры
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