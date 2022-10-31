16 человек, которые так эпично сглупили, что чуть не лопнули то ли от стыда, то ли со смеху
Бывают в жизни моменты — вспоминать смешно, а рассказать кому-то даже как-то стыдно. Пользователи сети не стали скромничать и вспомнили комичные ситуации из своей жизни, в которых они выкинули такое, что хоть стой, хоть падай.
- Однажды поспорила с коллегой, что съем шоколадку за 100 шагов. Я заядлая обжора, так что была уверена в своей победе. Иду, ем, остается три плиточки и 15 шагов. Все бы ничего, но в один момент у меня выпадает пломба, служившая мне верой и правдой, открывается нерв, и, собственно, спор я проигрываю. Потом на зуб я потратила 7 тысяч, и оно того не стоило. © Подслушано / Ideer
- Купила сосиски, которые готовятся в микроволновке 1 минуту. Муж положил 6 штук и поставил на 6 минут (для каждой по одной минуте!). Мужу 39 лет. Я устала от него. © SemennicovaV / Twitter
- Попытался в спешке положить ноутбук в рюкзак, но он выскользнул у меня из рук в самом начале процесса. В тот самый момент, когда он падал на пол, я подумал, что было бы неплохо выставить ногу, чтобы «поймать» его и замедлить падение. В итоге я не рассчитал скорость и пнул ноутбук так, что он ударился о стену. В результате пришлось менять жесткий диск. © ToothlessBas***d / Reddit
- Как-то на старой работе у нас остались воздушные шары после детского дня рождения. Входит одна из официанток и радостно вскрикивает: «О, воздушные шары!» Затем она поднимает с пола шарик, втягивает в себя воздух из него и старательно здоровается с нами. Разочарованная официантка не понимает, почему фокус не сработал. Надо было видеть ее лицо, когда я объяснил ей, что она только что вдохнула не гелий, а дыхание какого-то папы, которое находилось в воздушном шаре в течение нескольких часов. Бесценный момент. © SergeantSGT / Reddit
- Работаю в небольшом ресторане, и в мои обязанности входит покупка продуктов в соседнем магазине. В первый раз я получил это задание вместе со списком: клубника — 2, зеленый перец — 3, красный перец — 3, бананы — 10. Итак, иду и загружаю в тележку по 3 штуки каждого вида перца, 2 коробки клубники и 10 гроздей бананов. Увидев меня, мой менеджер начинает хохотать. Оказывается, я должен был купить всего 10 бананов, а вместо этого купил больше, чем мы используем за месяц! Что ж, я возвращаюсь в магазин и возвращаю примерно 60 бананов персоналу, который только что наблюдал, как я унес половину их запасов. © ittehbittehladeh / Reddit
- Мой первый рабочий день. Я сел за стол и приготовился настраивать свой компьютер. Мне показалось странным то, что мышь двигалась в противоположном направлении. Потратил несколько минут на поиски настроек мыши. Это была именно эта мышь. Я спросил парня, сидевшего рядом, не сбиты ли настройки. Он посмотрел на меня и сказал: «Нет, ты просто держишь ее вверх ногами». P.S. Я программист. © funkyhunky3000 / Reddit
- На год уезжали с женой в командировку. На чужбине жили на 3-м этаже и лифтом не пользовались. Далее ситуация. Спускаемся на родном лифте. Дверь открывается. Стоит мужик, за его спиной вижу цифру 3. Как потом оказалось, это был номер квартиры на 1-м этаже. Мозг решает, что мы на 3-м этаже. Далее диалог:
Я: Вы вниз?
Мужик: Нет.
Я: А мы вниз!
Уверено нажимаю на кнопку «закрыть двери». Дверь закрывается. Сопровождается это очень отупленным взглядом мужика. Стоим. Через закрытую дверь слышим: «Граждане, а ниже некуда, это конечная, прошу освободить вагон». © fromrom22 / Pikabu
- Как-то на уроке истории учитель хотел показать нам какое-то видео. Он включил проектор, запустил видеоряд, но звука не было. Вдруг недалекая девчонка из класса заявляет, что сейчас все починит. Она подходит к экрану проектора, с умным видом глядит на него и пытается заглянуть за экран. Затем просто объявляет, что не знает, что с ним не так. © DismalChance / Reddit
- Мой коллега оставлял свой бумажник и телефон во всех мыслимых местах. Однажды он оставил их в микроволновой печи и включил ее на 5 минут. Он заглянул в мой кабинет, мы поговорили. На 5-й минуте беседы я спросил его, почему он повсюду таскает с собой контейнер с едой. Он бросился обратно к микроволновке лишь для того, чтобы обнаружить, что его бумажник и телефон уничтожены. © sarin77 / Reddit
- Претендентка на должность повара, придя к нам после работы «на морях», где «на раз-два делала сотку», спросила, что делать с бульоном от яиц. Да, от куриных яиц, сваренных вкрутую. Бульон. © reshacooper1341 / Pikabu
- Разговор, подслушанный на палубе круизного лайнера: «Смотри, сколько звезд». — «Да, на самом деле они довольно большие. Если бы одна из них упала в воду вон там, держу пари, нас здесь забрызгало бы». © PontificatingBro / Reddit
- Я учился в маленьком городке, где транспортные средства регистрировали в мобильных пунктах. Однажды мне потребовалось обновить свои права, а в пункте возникли проблемы с Интернетом. Ответственная сотрудница департамента посоветовала своей коллеге «встряхнуть провода, потому что иногда в них забивается информация». © _therewolf / Reddit
- В 1997 году смотрел в кинотеатре фильм «Титаник». После сеанса проходил мимо одного из зрителей и услышал, как он брякнул: «Фильм был очень неправдоподобный, ни один корабль, подобный этому, никогда не утонул бы». Бедолага не слышал о затоплении «Титаника» и думал, что события в фильме были выдумкой. © MrDTB1970 / Reddit
- Есть у нас компания-конкурент. Периодически оттуда приходят кандидаты для трудоустройства к нам. Причина — низкая зарплата. Всегда казалось, что это странно. Должно быть примерно одинаково. Но недавно причина выяснилась. Устроилась к нам в компанию девушка, которая занимается сметами на объемы работы, трудозатраты и т. д. 27 лет. Высшее экономическое образование, опыт работы несколько лет на аналогичной должности. Есть бригады, которые работают на сдельной оплате труда — сколько выполнили, столько и получили. Так вот для оплаты работникам эта девушка и формирует ведомости. По итогу первого месяца работники стали массово приходить и жаловаться, что зарплата упала значительно. Стали разбираться. Оказалось, что наша девица не понимает счет времени. Для нее 20 минут — это 0,2 часа, 50 минут — это 0,5 часа. На вопросы «Как же так?» — отвечала: «Что вы ко мне пристали? Я всегда так делала, и недовольных не было». © ktoTOneJA / Pikabu
- У меня очень плохая память на лица. Вернее, ее вообще нет. Есть квартира, которую сдаю. Соответственно, мало появляюсь там и не знаю соседей. Общаюсь более или менее только с соседкой снизу — Элей. Недавно приехала на квартиру и на этаже разговорилась с девушкой. Я ей говорю: «Я здесь никого не знаю, вот только с Элей общаюсь». Она мне говорит: «Эля — это я!» Cтыдоба. © Подслушано / Ideer
- Мой муж каждый вечер забирал меня из офиса. Обычно перед тем, как выехать со своей работы, он отправлял мне сообщение и звонил, когда подъезжал к моему офису. Однажды вечером, ожидая его, я говорила по телефону с мамой. И тут по второй линии прошел звонок от мужа. Я предположила, что он приехал, и направилась к воротам. Села в машину и закончила разговор. И только потом я увидела удивленное лицо незнакомца слева от меня — человек на водительском сиденье не был моим мужем. Я выскочила из машины и огляделась. Муж сидел в машине неподалеку и громко смеялся. © Aditi Mathur / Quora
У вас была ситуация, вспоминая которую вы не можете сдержать смех, хоть и прошло уже много времени?
AdMe/Народное творчество/16 человек, которые так эпично сглупили, что чуть не лопнули то ли от стыда, то ли со смеху
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