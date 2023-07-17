16 человек, которые усвоили, что скорее рак на горе свистнет, чем они еще раз дадут в долг
Приходить на помощь людям в трудную минуту правильно во всех смыслах. Но когда речь заходит о деньгах и долгах, некоторые быстро забывают о совести. Вот и нашим сегодняшним героям так не повезло с должниками, что только поддержка всего интернета сможет их успокоить.
- Один мужик на работе одолжил у меня денег до зарплаты. Прошло полгода, напоминала ему не раз, а он делал вид, что не понимает. В день получки попросила у него в долг сумму чуть больше, чем он у меня взял. Как ни странно, он не отказал. Тут же отсчитала свое и отдала ему сдачу. Он опешил:
— Ты чего?!
— Ты мне должен.
— Ну и что? Мы же друзья! © Подслушано / Ideer
- Продал я как-то знакомому свою старенькую машину. Остаток суммы, 15 тысяч, он должен был отдать после зарплаты. В итоге отдает 10 тысяч и говорит, мол, извини, но 5 тысяч не отдам, потому что едем в отпуск с семьей и самим деньги нужны. Я тогда подумал, что он отдаст позже, после отпуска, а потому не сильно тогда напрягся. Но нет. Пришла поздняя осень, звонит тот знакомый и говорит, что в выходные приедет за зимней резиной, которую я любезно согласился подержать у себя в кладовке до наступления сезона. Я в ответ: «Какую резину? Ты же все забрал уже! Расскажи лучше, как в отпуск съездил?». Так он пытался угрожать... А резина нашла другого хозяина за те самые 5 тысяч. © Dimetrisol / Pikabu
- Брат одолжил моему богатому дяде $ 2,7 тыс., тот их не возвращал больше года. Однажды у брата лопнуло терпение, он позвонил дяде и прямо спросил по поводу долга. А дядюшка такой: «Зачем тебе деньги? Что ты сделал со своей жизнью, если без этой суммы не можешь обойтись?!» © ahm713 / Reddit
- Я дал сестре деньги на часть взноса за квартиру и сказал, что она может оставить себе 70% суммы в качестве подарка. Рассчитывал просто получить оставшиеся 30% к концу года (через 9 месяцев). Короче, дело было 2 года назад, никто мне ни копейки не отдал. © powderedtoastsupreme / Reddit
- Я одолжил старому другу небольшую сумму. Получив деньги, он удалил меня из друзей в соцсетях, везде заблокировал и внес в черный список в телефоне. Встретился с ним примерно через год, когда он попросил у меня мелочь на улице. Я сказал: «Нет». © 200sketches / Reddit
- Пришел друг и попросил денег взаймы. Небольшую сумму. Дал в другой валюте и сразу предупредил, что средства будут мне нужны через месяц и именно в той валюте, которую я дал. Он согласился. Прошел месяц, а товарищ тянет и жалуется, что курс ему не выгоден. Я на него нажал, сказав, что мы так не договаривались. Пришел, молча положил купюру на стол и гордо ушел. Друга я потерял. © jlian59 / Pikabu
- Один товарищ занял у меня $ 800. Он только приехал в наши края, а мы с ним уже какое-то время были знакомы. Я пустила его пожить у меня, купила ему все необходимое для того, чтобы он устроился на работу. А когда он нашел работу и жилье, то спер у меня игровую приставку и роутер. А еще всему своему коллективу рассказал обо мне: «Я ее просто использовал. Теперь, когда у меня есть настоящая девушка, она мне не нужна». © AprilSpectrum / Reddit
- Дал в долг другу. Вернуть он обещал через месяц. В итоге заканчивался уже вроде бы четвертый. Договорились, что перед своим отъездом он все отдаст. И вот назначенный час уже прошел. Пошел я к нему домой. Меня встретил его отец и сказал, что друг уехал 2 часа назад. Я ему все и выложил. Отец адекватный. Видимо, пообщался с сыном как следует, потому что деньги пришли буквально через полчаса. А друг еще обижался, что я его родителей втянул в наши дела. © collapse59 / Pikabu
- Полтора месяца назад сосед попросил в долг, обещал вернуть через 2 недели. Я жду, когда в человеке совесть проснется. На днях подходит и спрашивает: «А я тебе не возвращал деньги?» Я говорю, что нет. Бурча что-то под нос, уходит. Через пять минут стук в дверь. Ну, думаю, пришел возвращать. Открываю, а он мне сходу: «А дай еще денег!» © Radostnya / Pikabu
- Как-то я одолжил маме больше $ 400. В 13 лет для меня это были большие деньги. Всякий раз, когда я заикался о должке, она отмахивалась: «Ты же не собираешься снова поднимать эту тему, правда?» © Unknown author / Reddit
- Пригласил меня друг на день рождения своей матери. Но вот оказия, у него не было денег на подарок. Я сказал, что мне как-то неудобно идти к его маме на праздник, но могу одолжить деньги ей на подарок. Прошло какое-то время, я напомнил о долге, а друган такой: «Какой еще долг?» Я его память-то освежил, но, как оказалось, друг «решил», что это я просто через него его маме подарок передал. А то, что я не пошел на посиделки, так это я сам виноват. И я еще должен сказать спасибо, что меня на них вообще приглашали. © Vestnik.A / Pikabu
- Гуляли с подругой по городу, ей понравилась какая-то бирюлька в ларьке.
— Одолжи 500.
— Ну на.
Сегодня звоню:
— Пошли после работы прогуляемся. И долг захвати, мне по пути надо обувь забрать из мастерской.
— Ой, ты еще помнишь? Ну капец...
Странное чувство: то ли я мелочная, то ли подруга наглая. © Busichka / Pikabu
- У мужа был знакомый, который любил приходить в гости и просить в долг небольшую сумму денег (настолько небольшую, что аж странно). Муж по доброте душевной часто давал в долг, но только вот возвращать деньги знакомый не торопился. Каждый раз отмазки: «Ой, ну вам что, жалко, что ли? Всего-то 5 сотен!» Однажды я вмешалась в их с мужем разговор и заявила, что да, нам жалко, и вообще, каждую неделю по 5 сотен — за пару месяцев круглая сумма получается. Больше знакомый к нам не заходил. © Подслушано / Ideer
- Двоюродный брат взял в долг для того, чтобы отправить ребенка в частную школу. А вместо этого обратился в брачное агентство и женился на девушке из другой страны. Мне пришлось пойти в суд, чтобы вернуть деньги, а еще теперь я опекун его ребенка, потому что новоиспеченной мачехе плевать на него. © providence1222 / Reddit
- Я помогала материально своему парню: еду купить, проезд оплатить, в долг дать. У него самого денег постоянно не было. Он не просил, но я не могла не видеть, что он голодный пешком километров 20 ходит. И любила его, конечно. А через три года он бросил меня и купил квартиру. © Подслушано / Ideer
- Заняла у меня однокурсница тысячу и месяц не отдавала. Я каждый день спрашивала, когда деньги вернет, а она меня избегала или говорила, мол, завтра. После недели приставаний опять к ней подхожу, а она берет и с такой показухой снимает свои сапоги, протягивает их мне и говорит: «На, я на твою тысячу купила сапоги!» Она думала, мне станет стыдно и я от нее отстану, но я взяла сапоги (размерчик мой) и ушла. © Подслушано / Ideer
Чтобы не приходилось занимать и попадать в неприятные истории, держите несколько финансовых правил, которые могут улучшить материальное положение.
AdMe/Народное творчество/16 человек, которые усвоили, что скорее рак на горе свистнет, чем они еще раз дадут в долг
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