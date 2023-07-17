16 человек, которые усвоили, что скорее рак на горе свистнет, чем они еще раз дадут в долг

Приходить на помощь людям в трудную минуту правильно во всех смыслах. Но когда речь заходит о деньгах и долгах, некоторые быстро забывают о совести. Вот и нашим сегодняшним героям так не повезло с должниками, что только поддержка всего интернета сможет их успокоить.