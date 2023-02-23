16 человек, которые узнали, что такое настоящий провал. Да было уже поздно
Неловкие ситуации время от времени приключаются со всеми из нас, но кто-то предпочитает о них не вспоминать, а кто-то превращает в комичную историю и рассказывает всему интернету. Вот свеженькие случаи от пользователей сети, у которых хватило смелости и чувства юмора сделать именно так.
- Устроилась воспитателем, первая неделя работы. В конце дня всех детей забрали, кроме одной девочки. Вторая воспитательница говорит мне: «Звони родителям!» Мама девочки трубку не взяла, звоню отцу: «Вы придете? Тут Катя уже целый час одна скучает!» В ответ слышу буквально женский вой: «Оле-е-ег, что еще за Катя?!» Я от испуга бросила трубку. Оказалось, я номером ошиблась. Мне потом с этого номера звонили несколько раз. Надеюсь, что я не разрушила семью. © Палата № 6 / VK
- Я искала соседку, чтобы вместе снимать жилье, и ответила на свое собственное объявление. Прочитала описание, подумала: «О, звучит круто!» — и написала ответ. Я все поняла только тогда, когда получила e-mail от самой себя. © unknown author / Reddit
- Мне лет 15–17 было. Мама работала в ларьке, продавала конфеты. Пришел я как-то к ней и, пока она отлучилась, выбил несколько чеков на «сто тыщ миллионов». Про фискальную память и отчеты в налоговую я тогда не знал и думал, что касса — это просто прибор, который печатает чеки. © Dimarikkk / Pikabu
- Рецепт курицы «Уголек». Замариновать курицу. Поставить в духовку. Сидеть в соцсетях. © dsVQsjr06sygHpw / Twitter
- Снимали дачу. В земледелии ничего не понимали. Сделали грядочку: укроп, петрушка, морковка. Страшно гордая, везу пучок петрушки подруге на работу. Сидим обедаем, восторгаемся петрушечкой. Потом оказалось, что мы ели ботву морковки. © Подслушано / Ideer
- Открываю коробку с апельсиновым соком и замечаю, что на ней написано «Встряхнуть перед использованием». Тут же приступаю к делу, и на меня проливается дождь из витамина С. В этот момент на кухню заходит соседка по квартире и все это наблюдает. © Lridm / Reddit
- Выезжал с парковки и застрял в слякоти. Мимо шел мужик, решил мне помочь. Толкал он, толкал, да не вытолкал. Через пару минут к нему еще двое парней присоединились, общими усилиями вытолкали меня на укатанную дорогу. Поблагодарил от души, пробую отъехать — буксую. После пары попыток заметил затянутый ручник... Теперь стыдно. © gukxeg / Pikabu
- Устроилась на удаленную работу. Недавно у меня был рабочий созвон с коллегами, а у мужа тогда выходной был. Он, видимо, еще не привык, что я дома работаю, а не отдыхаю. В итоге, пока я сосредоточенно делала пометки в блокноте, он начал ходить позади в одних трусах в горошек. Подняла голову, глянула в камеру и поняла, почему все замолчали. Извинилась, но шутки про горошек слышу до сих пор. © Палата № 6 / VK
- Парикмахер меня стрижет, мы болтаем, и тут он спрашивает: «Кем вы работаете?» Я говорю: «Я бухгалтер, а вы?» © unknown author / Reddit
- Позвонил парень, заказал доставку цветов любимой девушке, оплатил заказ переводом на карту. Цветы девушке очень понравились. Все бы ничего, но вечером позвонил этот самый парень и стал возмущаться, почему заказ не выполнен. Оказалось, он в рекламе не прочитал, из какого мы города. Ну что ж, по крайней мере одному человеку в этой истории мы доставили удовольствие. © Палата № 6 / VK
- Я как-то раз сдал машину в ремонт на 2 недели, а сам ездил на общественном транспорте. Потом машину починили, я поехал по делам, возвращаюсь домой, еду и думаю: а почему это я еду и в телефон смотрю? Так потому что я в автобусе еду! По привычке сел в автобус. Пришлось возвращаться за машиной. © Electromajor / Pikabu
- Опаздываю на работу и бегаю по дому в поисках ключей. Забегаю в комнату, вижу ключи на столе, говорю: «А, вот они!» После чего устремляюсь к входной двери и понимаю, что ключи-то я и не взял. © joshuastronomy / Reddit
- Сижу в кресле, парикмахер меня стрижет и в какой-то момент говорит: «Тебе весело?» Ну что мне было еще ответить, кроме как «да». И тут в зеркале замечаю удивленный взгляд парикмахера. Поворачиваюсь и вижу его дочку, которая сидит и рисует. Кажется, вопрос задавали не мне. © Палата № 6 / VK
- Купили минипига. «Не больше йоркширского терьера будет!» — уверял нас продавец. Прошло полгода, и вот у нас в семье живет 40-килограммовый Веня, хотя скорее Вениамин. Куда его девать, не представляем. Он порядочный свин, но и держать в квартире не можем. Продавец не выходит на связь, а Веня с каждым днем становится все больше. © Подслушано / Ideer
- Не люблю горький шоколад, но иногда мне его дарят. Сижу как-то дома, хочется сладкого, а у меня только 4 плитки темного шоколада. И родилась идея: а не сделать ли из темного шоколада молочный? Рецепт в интернете нашел. Растопил шоколад, добавил сухое молоко, сливочное масло, сахар — все равно горько. Еще добавил — горько. Короче, из 400 г горького шоколада у меня получился 1 кг горькой шоколадной пасты. © doctornick / Pikabu
- Сидела как-то в очереди в поликлинике, а в регистратуре отец то ли трех, то ли четырех детей скандалил. Он принес анализы одного из детей, но не вспомнить какого. После звонка жене определился с именем, но не смог вспомнить дату рождения. © Otus / Pikabu
AdMe/Народное творчество/16 человек, которые узнали, что такое настоящий провал. Да было уже поздно
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