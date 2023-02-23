16 человек, которые узнали, что такое настоящий провал. Да было уже поздно

Неловкие ситуации время от времени приключаются со всеми из нас, но кто-то предпочитает о них не вспоминать, а кто-то превращает в комичную историю и рассказывает всему интернету. Вот свеженькие случаи от пользователей сети, у которых хватило смелости и чувства юмора сделать именно так.