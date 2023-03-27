16 человек, которые покорили своих партнеров таким необычным способом, что тем ничего не оставалось, кроме как влюбиться по уши

Во времена знакомств через интернет даже обычная фраза «Привет, давай познакомимся?», сказанная парнем в кафе, звучит как некое выражение из параллельной реальности. Что тут говорить о более креативных попытках произвести впечатление. Как минимум они останутся в памяти на долгие годы, а как максимум — станут началом крепкой любви и долгого брака. Именно так случилось у героев нашей подборки.