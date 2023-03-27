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16 человек, которые покорили своих партнеров таким необычным способом, что тем ничего не оставалось, кроме как влюбиться по уши

Народное творчество
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Во времена знакомств через интернет даже обычная фраза «Привет, давай познакомимся?», сказанная парнем в кафе, звучит как некое выражение из параллельной реальности. Что тут говорить о более креативных попытках произвести впечатление. Как минимум они останутся в памяти на долгие годы, а как максимум — станут началом крепкой любви и долгого брака. Именно так случилось у героев нашей подборки.

  • Как-то раз в баре ко мне подсел симпатичный парень. Мы разговорились, обменялись номерами. И вот я собралась уходить. Мы встаем, и тут я понимаю, что я сантиметров на 8 выше него. А он говорит: «Ой, не переживай! У меня есть ботинки для скалолазания». © juice_box_hero / Reddit
  • Вторые в моей и его жизни отношения. Первые закончились плохо, предательством. Сошлись по принципу «вдвоем легче». Прошли через многое, без горячих признаний в любви и серенад под окном. Никакой романтики и минимум нежности. И вот болезненные после операции месячные, не могла ходить, но предстояла важная пара. Собиралась без резких движений, как вдруг он молча подходит и надевает на меня джинсы, носки, сапоги, застегивает шубу и поправляет шапку. В эту же секунду поняла, что люблю. И он любит. © Подслушано / Ideer
  • Однажды мы пошли поужинать в фастфуд-ресторанчик. Когда нужно было оплатить заказ, его карта выдала ошибку, в итоге мы отправились искать банкомат, чтобы снять наличку. Он так мило и забавно бегал туда-сюда, когда искал аппарат, что я ощутила такую легкость! Не надо было сто раз думать о манерах или о том, чтобы не есть слишком много... Прямо как с членом семьи. Тогда я поняла, что хочу разделять с ним каждый свой обед. © Mansi Sinha / Quora
  • Моя сестра обожает маринованные огурцы. И вообще она словно девушка с другой планеты: у нее в сумочке имеются даже пассатижи и отвертка. Будущий муж покорил ее сердце огурцами. Гуляют они, значит, по парку, присядут на скамеечку, он достает банку, сестра съест пару огурцов — и дальше гулять. В кино, говорит, неудобно, некоторые огурцы хрустят очень громко. © fish.hleb / Pikabu
  • Мы познакомились, когда я бегал со своей собакой по территории университета. Она подбежала и попросила погладить пса, а потом предложила познакомить мою собаку с ее, чтобы они поиграли вместе. Я согласился, и мы пошли к ее квартире. Думал, она сейчас вынесет чихуа-хуа или йорка. А она вышла, ведя на поводке немецкого дога весом не меньше 50 кг. Вот это было эффектно и неожиданно. © llamakaze / Reddit
  • Когда попала в больницу, попросила мужа принести мне все необходимое из косметички. Он разложил мою косметику на листе бумаги, обозначил цифрой каждый предмет, сделал фото и прислал с вопросом: «Что из этого тебе привезти, малыш?» В тот момент я впервые улыбнулась перед операцией и поняла, что люблю его еще больше. © Подслушано / Ideer
  • Как-то раз мы ехали в машине. Вдруг он остановился, вышел из авто и подошел к бездомной женщине, которая была беременна. Он спросил ее, как она себя чувствует, а потом убедился в том, что о ней сейчас позаботятся. Эта женщина родила здорового мальчика, а он расплакался, когда узнал эту новость. «Как здорово, что они в безопасности», — сказал он тогда. Ну а я просто почувствовала, что я самая счастливая женщина на планете. © Philomena Dsouza / Quora
  • Жена говорит, что я покорил ее оригинальностью: «2001 год. Я перебиваюсь с хлеба на воду. Сыну варила кашу, а что не съел, то мое. Какие там лямуры? Но ты прилип. Ладно, думаю, жизнь мимо проходит, а он симпатичный такой. А ты додумался на свиданку нашу первую вместо цветов принести котелок плова в пакете, завернутый в полотенце. Мол, сам готовил, попробуй, вкусно!» В сентябре будет уже 22 года, как мы вместе. Теперь двое детей, внук и 2 кота. © Kspksp / Pikabu
  • У меня в машине лежал кусочек галлия, оставшийся после урока химии. Она села в авто, увидела его и спросила: «Ой, это что, галлий?» И тут я понял, что влюбился по уши. Мы вместе уже 6 лет, и я все еще храню этот кусочек, чтобы переплавить его в обручальное кольцо. © turtle_boyyy / Reddit
  • На одном из первых свиданий с мужем зашли в магазин. Он спросил: «Что хочешь?» Я стеснительно показала ему на полку. Выходим из магазина. Вечер, парочки гуляют: кто — с мороженым, кто — с цветами. И только я, расплывшись в улыбке, иду с плавленым сырком. После этого муж больше не спрашивал, чего я хочу. Так-то он и завоевал мое сердце. © Подслушано / Ideer
  • Мы тогда были знакомы всего несколько месяцев. Я была в офисе, собиралась обедать. И вдруг поняла, что кто-то стащил мою еду! Все обыскала, но не нашла. Уже смирилась с тем, что останусь голодной. А он заметил это и заказал для меня доставку. Без предупреждения, без единого лишнего слова. © Samantha Kannan / Quora
  • Мы с мужем встречались уже пару месяцев. У меня разбился бачок унитаза и подтекал. А тут у меня день рождения. Приходит, значит, он, а в руках... бачок. И говорит: «Извини, но у меня денег не хватило на цветы». Как я была тогда рада! © Tylala / Pikabu
  • Я поняла, что мой муж не на шутку влюблен в меня, когда он попробовал мою стряпню. Блюдо тогда наполовину сгорело, да и вообще я повар тот еще. Но он съел все, что было на тарелке, а потом еще с серьезным лицом сказал, что было вкусно. © noonecaresat805 / Reddit
  • Встречаться стали случайно. Мне показалось, что он за мной ухаживает, а ему показалось, что я флиртую. Прошел месяц. Я была в 100 км от столицы, на даче, и сильно заболела. Провела в бреду неделю, почти ничего не помню. Когда очнулась, увидела его. Через друзей он нашел адрес дачи и приехал, ухаживал за мной, пока я не поправилась, принимал скорую... Покорил мамино сердце, да и мое тоже. Вместе уже 9 лет. © Подслушано / Ideer
  • Мы были на свидании в китайском ресторанчике. Будущая жена настаивала изо всех сил на том, чтобы мы разделили счет пополам, ведь мы на тот момент были только друзьями. Ладно, я согласился. Официант принес счет и напомнил, что они принимают только наличные. Моя подруга полезла в сумочку. Она рылась там полчаса, а потом, давясь от смеха, сказала, что денег у нее нет и платить буду все равно я. Я тогда был так тронут и вдохновлен ее отношением к этой неловкой ситуации и ее искренней способностью посмеяться над собой! Через год мы поженились. © Stephen Reid / Quora
  • Мой мужчина розетку мне на кухне сделал. Вот я впечатлилась тогда! Потом стали жить вместе. Как-то смотрю, а он снова эту розетку разобрал.
    — Ты же ее ремонтировал. Зачем разобрал?
    — Так я тогда еще не знал, что буду жить тут. Сделал так себе, плохонько.
    Вот ведь джентльмен! © milashNe**kash / Pikabu

Еще больше историй о том, какие курьезы случаются в отношениях, можно найти в этих статьях:

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AdMe/Народное творчество/16 человек, которые покорили своих партнеров таким необычным способом, что тем ничего не оставалось, кроме как влюбиться по уши
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