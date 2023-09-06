16 человек, которые во сне чудят похлеще, чем некоторые люди наяву
Во сне мы восстанавливаемся и готовимся к новому дню. Но есть категория людей, которые даже посапывая в кровати умудряются попасть в нестандартную ситуацию. А потом не могут удержаться и выкладывают свои истории в сеть.
- Приснился котик: такой хорошенький, полосатый, с наглой мордой. Усатый был жирен и красив. И глажу я, значит, этого пухляша. Кот доволен и мурчит как трактор. Но одна мысль меня упорно не покидала: шерсть у котика странная, жесткая какая-то. Проснулась от храпа мужа. Оказалось, во сне я его пузо наглаживала... © Megophrys / Pikabu
- Моя девушка иногда вскакивает, не просыпаясь, и просто пялится в угол. А когда я спрашиваю ее, что случилось, отвечает: «Там кто-то есть». Я смеюсь и интересуюсь: «О чем ты?», и она тоже начинает смеяться. Потом просыпается и такая: «Зачем ты меня разбудил? Уже поздно, чего тебе?» © giraffe***p / Reddit
- Утром жена собиралась на работу, я еще спал. Она поцеловала меня на прощание. А я ей во сне выдал: «Очень надеюсь, что это была моя жена». Как будто в мою спальню пробираются случайные женщины, чтобы со мной целоваться. © ShortyLow / Reddit
- Я поздно ложилась спать, а муж уже третий сон видел. У нас деревянные полы, поэтому я медленно шла в спальню, стараясь не шуметь. Но вот наступила на скрипучее место. Муж поерзал в постели, а затем сказал нахальным и смешливым тоном: «У меня есть машина, которая избавится от тебя, если ты будешь двигаться». И снова вырубился. © lalammle / Reddit
- Однажды муж резко вскочил в постели и заорал: «Я хочу услышать „Да-а-а!“» Будучи хорошей женой, я, конечно же, его поддержала и ответила: «Да-а-а!» На что он мне выдал: «Да! Ура-а-а!», а потом опять упал на кровать и захрапел. Жаль, что у меня нет видео. Муж до сих пор не верит, что такое было. © badger-chow / Reddit
- Моя жена во сне начала кричать, что заблудилась в продуктовом магазине. И куда бы она ни пошла, не могла найти выход. Я спросил, пробовала ли она пойти к кассам? Супруга вдруг посмотрела на меня и ответила самым искренним голосом: «Вот почему ты самый умный человек, которого я знаю». Перевернулась и снова заснула. © Thud4444-1 / Reddit
- Моя девушка ночью проснулась и спросила: «Ты нашел свои камни?» Я сказал, что не понимаю, о чем речь, а она такая: «Я просто пытаюсь поддержать разговор». И тут же снова вырубилась. До сих пор ничего не помнит об этом. © JWolf886 / Reddit
- Сквозь сон слышу, как будто кто-то зовет меня по имени странным голосом.
— Вааааняяяяя...
У меня все внутри похолодело. Думаю, уж не показалось ли мне. И вдруг еще более страшным голосом:
— Вааааааняяяяяяя...
Тут жена тоже проснулась. Приподнимается, смотрит куда-то вглубь спальни и говорит тихо:
— Вот же блин.
И снова ложится спать. А я не могу разлепить губы от страха. Кое-как пересилил себя и выдавил:
— Что там?
— Кошку рвет, — ответила жена. — Утром уберу. © Puzran / Pikabu
- Однажды ночью муж начал хихикать во сне. Я спросила, что его так развеселило. А он просто ответил: «Хочу постучать по твоим зубам и заставить их сказать „Привет!“» До сих пор без понятия, что это было. © Unknown author / Reddit
- Муж частенько болтает во сне. Просыпаюсь от того, что он мне явно рассказывает что-то, но спросонья не могу разобрать, что. Громко спрашиваю:
— Что?
Муж, явно недовольный моей невнимательностью, уже с неким раздражением говорит:
— Только не потеряй ее.
Я, уже придя в себя, конечно, заинтересовываюсь его сонным экшеном. Спрашиваю:
— Кого?
На что муж выдает голосом из лучших блокбастеров с крутыми парнями:
— Бди-тель-ность... © luka14 / Pikabu
- Однажды девушка разбудила меня фразой: «Завтра подвезут, будь готов». Я спросонья ничего не понял, повернулся к ней. Вроде спит. Ну, думаю, все равно спрошу. Мало ли, может, я что-то забыл:
— Что подвезут-то?
И на мой вопрос она переворачивается на бок, смотрит на меня как на идиота и заявляет:
— Завтра узнаешь.
После чего разворачивается и засыпает. В ту ночь я еще долго не мог уснуть. © 1024megabyte / Pikabu
- Ночью муж принес в кровать чайник и с улыбкой стал возить им по постели. Вижу — опять лунатит.
— Ты чего встал?
— Перегородку делаю. Я вчера не закончил, уже пора бы.
И хитро так на меня смотрит. Ну, думаю, ладно, нам не привыкать. Отбираю чайник, ставлю на столик рядом с собой, говорю:
— Давай спать ложиться, завтра вместе доделаем твою перегородку.
Муж грустно поглядел на чайник и выдал: «Зло не дремлет». А потом лег спать, положив под подушку мой тапок. © zlatokycb / Pikabu
- Приснилось мне, что я стал хорошо видеть (не люблю носить очки, стесняюсь). Просыпаюсь и расстраиваюсь, потому что это только сон. Далее офигеваю, ведь я все прекрасно вижу! Я прозрел? Нет. Просто уснул в очках. У меня близорукость. © ToJIct******** / Pikabu
- Как-то ночью проснулся и подумал, что очень нужно записать ту мысль, которая только что приснилась. Так нужно, будто это прям таблица Менделеева была. В полудреме записал. Лег спать дальше. На утро прочитал: «Коты — очень важные создания, не зря же ими подмышки натирают». © Подслушано / Ideer
- Коллеге приснилось, что кто-то дергает за ручку входной двери. Она проснулась и сразу пошла проверять. Увидела, что дверь не закрыта, начала закрывать, посмотрела в глазок, и в эту же самую секунду неизвестный мужик на площадке начал плавно крутить ручку двери! Коллега успела закрыться за доли секунды! Страшно представить, что было бы, если бы ей не приснился этот сон! © Подслушано / Ideer
- Утро. Мой отец спокойно сидит и смотрит телевизор. Рядом спит мама с кошкой. Мама начинает что-то бормотать во сне, резко хватает кошку и с криком «Виталик, лови!» кидает ее. Отец в шоке, кошка тоже, а мама, абсолютно спокойная, продолжила спать. Как выяснилось позже, снилась ей рыбалка, а кидала она рыбу, которую поймала. © Подслушано / Ideer
А для тех, кто хочет спать без приключений, вот список полезных для освоения привычек, которые помогут восстановить режим сна.
AdMe/Народное творчество/16 человек, которые во сне чудят похлеще, чем некоторые люди наяву
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