16 человек, которые вроде бы устроились на серьезную работу, но что-то пошло не так
Когда работаешь с людьми, то без курьезов не обойтись. И здесь речь не только о клиентах, но и, конечно же, о любимых коллегах и начальстве. Да-да, именно они становятся источником всех тех ситуаций, которые мы потом пересказываем подругам в кафе. Впрочем, и клиенты бывают такие, что запоминаются на всю жизнь.
- У нас был тайный корпоратив. Перед новогодними праздниками начальник устроил нам разнос. Все дела были выполнены, но он просто не заметил или забыл. Хорошо так настроение предпраздничное испортил. Ну а вечером от лица приближенной сотрудницы пришло сообщение в общий чат, мол, давайте отпразднуем Новый год в каникулы. Все отказались, конечно. Тогда на следующий день вышло новое сообщение, что по многочисленным просьбам, празднование Нового года переносится на 10-е января. Завидное упорство, однако. Просьб таких не поступало ни от кого из нас, сам же себе придумал. Новый год мы отлично отметили у коллеги дома в спокойной семейной обстановке и это было лучшее решение! © Unknown author / Pikabu
- История от коллеги. В строительном магазине был розыгрыш подарков. При покупке на сумму от 10 тысяч в подарок шла машина. Продажи шли как обычно, и тут на 10 тысяч закупается какая-то тетя. И, о чудо, при объявлении победителя всплывает ее чек. А потом знакомый пробивает эту тетю и выясняет, что она теща директора магазина. © Baldej123 / Pikabu
- Работала в модном бутике. Начальница вешала на меня все косяки своей подружки-кассирши. Говорю: «Я увольняюсь». Она фыркнула: «Да пожалуйста! На твое место очередь из желающих». Через 2 недели прихожу получить расчет и вижу, как на начальницу нецензурно орет взмыленный клиент. Оказалось, все дело в том, что она со своей подружкой не могли ему сделать возврат денег. Я подошла, нажала 3 кнопки на кассе, и возврат был пробит. Начальница молча просверлила меня взглядом и выдала зарплату. Было неожиданно приятно лицезреть это фиаско. © Dreamwalker* / Pikabu
- Многие из нас мечтали получить сову из Хогвартса. Расскажу, как это бывает в жизни. Вела я детский праздник по тематике «Гарри Поттер». Дети в мантиях, все дела. Мальчику — 11 лет, семья очень богатая. И вот, приношу ему красивый конверт с письмом, якобы, от Гарри Поттера. На конверте надпись: «От Г.П.». Именинник берет конверт в руки: «Интересно, от кого это? Что за «Г.П.? Я не знаю никаких Геннадиев Петровых». И я стала нещадно ржать после следующий фразы: «Ума не приложу, кто это, и мой банк меня уже поздравил». У парня в 11 лет уже есть накопительный счет в банке, да, а детской веры в чудеса уже нет.
- Сейчас ищу подработку или вторую работу. Пару дней назад отправляла резюме в одну организацию. Сегодня звонит телефон, беру трубку, а там:
— Здравствуйте, Эстера, вы прислали нам резюме на вакансию.
— Здравствуйте! Меня зовут Эстер, без «А» в конце.
— Нам не нужен сотрудник, который спорит с начальством.
Судьба сама уберегла меня от такого руководства. © EsteeFox / Pikabu
- Я работаю в киоске на набережной. Пришел вчера утром парень, заказал кофе и попросил телефон поставить на зарядку. Пока он пил кофе и ждал, когда подзарядится телефон, разговорились. Он сказал, что у него сегодня день рождения, а праздничного настроения совсем нет, еще и выходной на работе не дали. Весь в расстроенных чувствах. Решила порадовать парня, врубила на колонке песню «С днем рождения». Он аж расцвел. Заулыбался сразу и довольный пошел на работу. Пообещал тортик принести, а мне он не нужен, главное, что человека порадовала. © Рабочие истории / VK
- Поругалась с директором, выхожу в приемную, швыряю со всей силы папку с документами о стенку. Листики красиво подлетают до потолка и плавно начинают опускаться вниз. В это время на шум вылетает директор, видит всю эту красоту: «Что случилось?!» Стою с невозмутимым лицом, любуюсь и отвечаю: «Ветер». Он ничего не сказал, но с тех пор меня больше не трогал никогда. © ms.milasha / Pikabu
- Вызвал меня сегодня к себе начальник. У меня сердце в пятки: если босс вызвал на ковер, значит, будет отчитывать, орать, увольнять. Захожу, а он развалился в кресле и смотрит прищурившись: «Марина, вы такой сотрудник прекрасный. Как же будет грустно с вами расстаться». Ну-у-у, класс. Увольнения я и ждала. А я просто на собрании высказала негодование по поводу нового вектора развития: для нашего предприятия это нецелесообразно. Ох, лучше б молчала. Но мой принцип «молчание — золото» в этот раз не сработал, потому что шеф продолжил: «Мы решили, что нам лучше попрощаться с вами здесь и отправить вас в главный офис на должность повыше!» Я смогла добиться повышения! © Палата № 6 / VK
- Сразу после универа пошла работать бариста. Не потому, что выхода не было, а мне реально нравится вся эта культура. Не работа, а кайф. Плюс у меня есть свое дело, которое тоже приносит и деньги, и удовольствие. И очень меня забавляют бывшие одногруппники, которые иногда в мою смену заходят за кофе. Некоторые с таким состраданием смотрят, мол, бедняга, не устроилась в жизни, раз на такую работу пошла. Только им невдомек, что это мне жалко их, идущих со своей ненавистной работы (зато по специальности!), уставших, ждущих пятницы как манны небесной. А я себе выбираю любой график , работаю сколько захочу и зарабатываю не меньше. © Подслушано / Ideer
- У нас на работе появилось правило — вне официально запланированной встречи сотрудникам не разрешается ни с кем разговаривать более 2 минут. Что ж, сотрудники подчинились. Они начали просто резко разворачиваться и уходить по истечении двух минут каждый раз, когда начальство останавливало их для беседы. Правило быстро отменили. © William-Eisenhauer-1 / Quora
- Как выпал снег, слепили с коллегами снеговика, для носа купили морковку, глаза сделали из камешков. Сделали общее фото, выложили и подписали: «Наша главная баба!» Прихожу на работу — все на нервах, сплетничают, что-то обсуждают. Оказалось, что наша начальница Наталья Петровна подумала, что главная баба — это она. В принципе, визуальное сходство было, если присмотреться. Так как я предложил лепить снежную бабу, то я и оказался виноватым. В этой нелепой ситуации мне пришлось извиняться перед начальницей. © Палата № 6 / VK
- Работала аниматором. Однажды я вела день рождения у мальчика. Там не заказали пиратов или Человека-паука, как делали другие. Это была «звериная» вечеринка. Я была кошкой: просто в красивом платье, с ушками и нарисованной мордочкой. 6-летний именинник восхищенно сказал: «Вы такая красивая». Это один из самых искренних комплиментов, которые я получала. Приятно.
- Кадровичка была с приветом. Она, повышая голос, просила начальницу взять к нам на склад нечистого на руку мужика. Потому что он Телец и идеально впишется. Начальница не выдержала, попросила ее написать заявление по собственному. Кадровичка насупилась и изрекла: «Ах, вы же лунный Овен, вам этого не понять», — и ушла в закат. © Подслушано / Ideer
- Большой босс требовал представить список сотрудников для премирования. Список долго обсуждали и составляли, но начальник сказал: «Не согласен». Грусть, печаль народная. Но тут один сотрудник зашел к нему в кабинет и вышел с подписанным списком! Все: «Как ты это сделал?» Оказалось, он взял список и просто поменял фамилии местами. И все. Босс молча подписал и был доволен, что его послушались. © panzermarder / Pikabu
- Моя начальница говорит «страшная пятница», «не так страшен черт, как его малютка», «дышит наладом», «конфортно», «комфликт»... Но исправлять ее нельзя, она ж самая умная! © Подслушано / VK
- На работе накосячила, начальник как давай на меня кричать. Я выпалила: «Уважаемый шеф, не надо на меня кричать. Напугаете беременную женщину до выкидыша!» Случайно проболталась, что беременна, никто еще не знал. А он вдруг замолчал, а потом строго так приказал всем коллегам меня не нервировать. Все 7–8 месяцев моей работы до декрета был крайне сдержан со мной. Он знал, что у меня с репродуктивной системой проблемы, так как видел мои больничные предыдущие, и понимал, как эта беременность для меня важна. Благодаря ему работа в положении была вообще в удовольствие. А после рождения ребенка коллеги пришли поздравить меня и от шефа передали целую гору памперсов — их на первые полгода хватило. Вот такой человек. Шеф с большой буквы.
Работа — работой, но самый большой историчник всяческих курьезов, это все же наши близкие. Свекрови — это отдельная категория. Так, одна свекровь обвинила невестку в супружеской неверности. Но та поставила ее на место одной фразой.
AdMe/Народное творчество/16 человек, которые вроде бы устроились на серьезную работу, но что-то пошло не так
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