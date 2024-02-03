16 человек, которые вроде бы устроились на серьезную работу, но что-то пошло не так

Когда работаешь с людьми, то без курьезов не обойтись. И здесь речь не только о клиентах, но и, конечно же, о любимых коллегах и начальстве. Да-да, именно они становятся источником всех тех ситуаций, которые мы потом пересказываем подругам в кафе. Впрочем, и клиенты бывают такие, что запоминаются на всю жизнь.