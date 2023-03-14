16 человек, которые взяли и ушли с работы, которая на деле оказалась хуже горькой редьки
Говорят, что идеальной работы не бывает. Где-то начальник не очень, где-то коллектив так себе. Но есть ситуации за гранью добра и зла, и с таких работ надо бежать сломя голову.
- Устроился на работу. Обед, иду со 2-го этажа на 1-й в кафешку, ем, возвращаюсь. Минут 25 максимум. Директор смотрит косо, но молчит, потом не выдержал, видимо: «Мы тут не государственная фирма, у нас обед 10 минут!» В общем, я недели 1,5 там еще проработал. А потом узнал, что этого молодого и амбициозного сняли и вернули на должность обычного менеджера. © moza1 / Pikabu
- Работодатель попросил меня прийти на собеседование в праздничный день. Мне хотелось поскорее устроиться на работу, и я согласился. Собеседование прошел. А потом выяснилось, что фирма игнорирует праздничные и выходные дни. Увы, я понял это, уже выйдя на работу. Очень жалею, что проигнорировал тревожный звоночек. © Andre John Cruz / Quora
- Взяли меня журналистом на новостной сайт. Девушка, что работала там до меня, писала скучно, сдачу статей задерживала. Они боялись нарваться на такую же. Но я стала им делать шикарные просмотры, в топ по региону выходили! Увы, благодарности я за это не получила. Сначала мне сказали, что берут на испытательный срок — 3 недели. Потом, мол, шеф весь в сомнениях — еще на 1,5 месяца. А потом еще на 3 месяца. Я все так без трудовой работала, а потом поняла, что они просто не хотят официально меня устраивать. Им так удобно. Их шарашкина контора в итоге закрылась.
- Устроился на работу с фиксированной оплатой. Подписал договор, все честь по чести. На 3-й день меня вызывают к менеджеру. А тот и говорит, что моя зарплата будет пересмотрена и мне будут платить как и остальным сотрудникам (то есть меньше). Я сказал, что так не пойдет, а менеджер ответил: «Я вас услышал». В тот же день я забрал домой личные вещи из офиса, а утром отправил факс с заявлением об увольнении. © Jon Mixon / Quora
- Начальник накричал из-за того, что я работаю недостаточно быстро. На следующей неделе он велел работать помедленнее: мол, слишком много ошибок. Еще через неделю меня вызвали на ковер, потому что я делаю все слишком медленно. Так и хочется сказать: «Ты уж определись: либо качество, либо количество». © Kai Spangenberg / Quora
- У меня был непосредственный руководитель (спокойная девушка) и главная в отделе (умела говорить только ором). Эта главная никогда не ходила на обед, а также всем предъявляла, если другие обедали больше 20 минут. Мы с напарницей решили пойти обедать не в столовую в здании, как обычно, а в кафе в 5 минутах от офиса. На дойти, поесть и вернуться у нас ушло 30 минут. Мы, довольные, вернулись на рабочие места. Только наши стаканчики кофе выдали, что обедали мы не в столовой. Через 15 минут звонит наша руководитель: «Девочки, скажите, вы правда ушли на 2 часа, а когда вернулись, ржали как кони и ели — цитата — вонючий бургер за рабочим столом? Просто глава отдела мне позвонила и нажаловалась на вас». Мы в шоке. Я уволилась спустя месяц. © tatyanko / Pikabu
- Устроилась менеджером. Принимал меня на работу начальник — приятный, спокойный мужчина. Но это он на собеседовании был таким. А в офисе мог на ровном месте начать орать на подчиненных. Слюни летели во все стороны. У меня началась бессонница. Через 2 недели я не выдержала и сказала, что увольняюсь. А он мне: «Сбегаете при малейшей трудности. Вот из-за таких, как ты, фирмы и закрываются». Где только у меня взялись силы не расплакаться, но я сжала зубы и спокойно ответила: «А из-за таких начальников, как вы, у людей инфаркты в 50 лет случаются». © KeraTamara / Pikabu
- У одной моей знакомой стрессовая работа без выходных закончилась в больнице. Когда ей на больничную койку в истерике стало названивать начальство и сыпать угрозами, она наконец «очнулась» и уволилась. © Rosa256 / Pikabu
- Я 4 года работала продавцом одна на 2 отдела. Поначалу все было неплохо, была напарница, потом — все хуже и хуже. Последние пару лет с графиком 30/1, и то выходной с боем выбивала. Рабочий день с 11:00 до 23:00 без перерыва на обед. Питалась из-под прилавка, если успевала. Один раз грела суп 4–5 раз в течение 1,5 часов. Естественно, он прокис, и я осталась без обеда. Иногда я оставалась ночевать в подсобке на полу, завернувшись в ковер. Потом меня переклинило: что я творю? Теперь работаю секретарем: 5/2, с 8:00 до 17:00. Первый год пищала от восторга, что вся работа четко по производственному календарю. © Tatoosss / Pikabu
- Был у нас молодой нахрапистый начальник. Любитель поорать на подчиненных. На очередном совещании он принялся продвигать идею: какой бы трудной ни была проблема, нужно идти на нее грудью, решать ее любой ценой. Пожилой матерый инженер, не вставая с места:
— Зря ты так, Иван Иваныч. Смотри, а то соберется коллектив и пойдет дружно проблему решать.
— Правильно! Этого я и хочу от вас!
— Да, но главная проблема коллектива — это ты. © Crtlaltdel / Pikabu
- Устроилась в декабре на работу в отдел недорогих детских игрушек. Типичный ТЦ. Зарплата — 10 тыс. плюс процент с продаж. Тогда зарплата в 15 тыс. считалась плохонькой, но жить можно. Нам со сменщицей хозяйка и говорит: «Перед Новым годом все будут подарки покупать — вы получите тысяч по 18». Я обрадовалась, а сменщица тихонько хмыкнула. Когда хозяйка ушла, сменщица объяснила. Взяла калькулятор и говорит, мол, чтобы за 10 смен получить 8 тыс. сверху, нам в день надо наторговывать на 20 тыс. А у нас в кассе сколько? У нас в конце дня лежало 3 тыс. Было воскресенье, народу тьма. У меня бы зарплата была тысяч 12. Меня такое зло взяло, что я оделась и ушла. А сменщица осталась: она уже пенсионерка, ее-то и 12 тыс. устраивали.
- Давно заметил, что те, кто орет: «Уволю и наберу вместо вас адекватных», — сильно удивляются, когда им заявление приносят и говорят: «А что это ты вдруг? Все же хорошо было!» Меня такой крикун крысой обозвал, с тонущего корабля бегущей. Не только я не выдержал — в отделе из 7 человек образовались 3 вакансии. Он полгода искал сотрудников. © Hrundelyabr / Pikabu
- У нас уволился сотрудник. На его место пришел новичок из другого отдела, но вот прошло уже 6 месяцев, а я все еще выполняю рабочую нагрузку бывшего сотрудника. А мои обязанности никто не отменял. Попросил начальство о повышении, а мне в ответ: «Вы должны будете взять на себя еще больше ответственности». Я отправил резюме в другую компанию — сразу же получил предложение с зарплатой на 60 % больше. © acidbass32 / Reddit
- Я работала в секонде несколько лет. Нам приходилось ходить по огромному универмагу по 8 часов в день. Я приходила домой такой измученной, что не было сил принять душ и даже поесть, я просто вырубалась. Иногда мне приходилось закрывать магазин в 23:00 и выходить на работу в 9:00. В высокий сезон — хуже: мы закрывались в час ночи, а на работе нужно было быть в 7 утра. Да и работодатели хотели, чтобы 1 сотрудник выполнял обязанности за четверых. Рада, что ушла оттуда. © Kai Spangenberg / Quora
- Пришла на собеседование по объявлению. Речь шла о работе на полный день. Я попала на «групповое» интервьюирование. Они пригласили в зал 25 человек, а потом задавали нам поодиночке странные вопросы. Выяснилось, что это еще и неполная занятость! Если они выносят мозг уже на этапе собеседования, то страшно подумать, что творится на рабочем месте. Нет уж, я встала и ушла. © cyborg_127 / Reddit
- Год проработала с 9:00 до 22:00 с 1 выходным в неделю, но чаще всего 10/1 или 9/1. Одна в душном кабинете с 3 мобильными телефонами, кучей бумаг и толпой клиентов, которые звонили чуть ли не ночью. Наконец-то взяла себе 2 выходных, сегодня радостная вышла на работу. А под вечер начальник устроил головомойку: мол, а кто тебе разрешал брать выходные? Ответила, что говорила про выходные еще неделю назад, замначальника дал добро. На что получила ответ: «Я здесь решаю, идешь ты на выходные или нет. Надо будет — и месяц без выходных сидеть будешь. Или денег у тебя много?» Я спорить не стала, а просто вышла из кабинета, забрала с кухни чашку, надела куртку и вышла в никуда. Звонил замначальника, говорил, чтобы остыла и вернулась. Но у меня ощущение, что совершу огромную ошибку, если сделаю это. © SveklaSkolkoZaKg / Pikabu
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AdMe/Народное творчество/16 человек, которые взяли и ушли с работы, которая на деле оказалась хуже горькой редьки
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