16 человек, которые сходили в магазин и теперь такие: «Хочешь, прикол расскажу?»
Казалось бы, что может быть обыденнее, чем поход в магазин? Но иногда такое простое времяпровождение может принести немало сюрпризов: как приятных, так и возмутительных. Герои нашей статьи все же не смогли удержаться и поделились своими историями из магазинов.
- Moй муж дeньги вceгдa нocит в кapмaнe джинc. Пoшел в мaгaзин. Teлeфoн из кармана дocтaвaл — дeньги выпaли, муж нe зaмeтил. Ha кacce пoлeз зa дeньгaми, a тaм тю-тю. Xoдит, ищeт. Пoдoшлa к нему жeнщинa: «Смотрите, там дамочка стоит и озирается, а с места не сходит». Муж к ней — та говорит, что ничего не видела. И тут первая жeнщинa кaк нacтупит тoй нa нoгу! Ta нoгу убиpaeт, a тaм нaшa купюpкa. © Сокровенные истории / VK
- Я на кассе строительного: «Мне анкерные болты на 0,8 и 80, ключ, сверло по бетону для ударной дрели». Мужик на кассе: «Не бывает ударной дрели!» И тут я достаю из рюкзака ударную дрель. © izdevashka / Twitter
- Я только что вышла из спортзала, еще в спортивной одежде и с покупками, и увидела мужчину, поющего на балконе торгового центра. Он сказал: «Эй, девушка в красной кофточке, я хотел бы спеть вам песню, любую песню». Ну я и заказала, какую хотела. Он спел эту песню самым красивым голосом на свете. Должна признаться, я чувствовала себя тогда особенной. И была польщена тем, что он выбрал меня из всех женщин в магазине. Кто еще идет в магазин и получает серенаду? Я. © Riann Miles / Quora
- Был заграницей. И на кассе в магазине спросил, с чем же этот пирожок. Кассирша затруднилась ответить вербально и просто нарисовала. © FobatsJah
/ Pikabu
- Мальчик в очереди на кассе увидел, как я объясняю доче, что ей нужно сделать выбор — шоколадное яйцо или мармеладные мишки. Доча выбрала яйцо. Мальчик догнал нас на эскалаторе и подарил доче мишек. Хороший мальчик. © KaitonDeLin / Twitter
- Была в спортивном магазине, разглядывала товар. За спиной стоял продавец. Я обернулась и спросила: «У вас есть чешки?» Он посмеялся, переспросил: «У меня?!» И пошел показывать мне эти чешки. Он долго помогал мне, потом попытался познакомиться. И только тогда я поняла, что этот мужчина был самым обычным, но очень отзывчивым покупателем. © Подслушано / Ideer
- В магазине увидела мальчика в костюме и маске Дракулы. Он принес несколько игрушечных зелий, которые обычно есть в компьютерных играх. Говорил по-испански, сотрудники супермаркета не понимали, чего он хочет. © Emilia Rosa / Quora
- Я не могу молчать. Это касса самообслуживания в амстердамском магазине. Касс с людьми тут нет. В этот отсек справа надо положить свои покупки, ценники считываются автоматически за пару секунд, и на терминале ты сразу видишь сумму. Прислоняешь карту и можешь идти. © shevagro / Twitter
- Моя подруга на кассе:
— А что вы не спрашиваете, карта или наличные?
— Я и так вижу.
— Может, вы еще и будущее видите?
— Конечно, вижу.
— И что там?
— В восемь домой пойду, — радостно предсказывает кассирша. © purpolly / Twitter
- Стоял в очереди, мои вещи уже лежали на ленте, и тут откуда ни возьмись появляется какая-то девчонка, проскакивает передо мной и начинает заталкивать мои вещи в конец ленты, а свои класть впереди. И бормочет что-то вроде: «Я быстренько». Я так офигел, что не проронил ни слова. Я как бы никуда не спешил, но было странно как-то. © Jan Andres / Quora
- Заехал в строительный магазин. Стою, выбираю товар прямо напротив входа, недалеко от кассы. Вижу, заходит женщина, и прямиком ко мне: «Скажите, где у вас тут краску можно выбрать?» Потом, немного оглядев меня: «А вы не продавец, вы покупатель». И уходит обратно к кассе что-то обсуждать с кассиром.
Я как раз взял все, что мне нужно, тоже иду к кассе. И слышу последнюю фразу ее разговора с кассиром, после которой она снова с недовольным видом направилась в зал: «Да спрашивала я у ваших консультантов — они ничего толком ответить не могут. Понабирали тут!» Подхожу рассчитываться, протягиваю деньги. Кассир, улыбаясь, отсчитывает сдачу: «Плохой из вас консультант. Вот ваш расчет, больше вы у нас не работаете». Забираю сдачу, направляюсь к выходу: «А трудовую-то можно забрать?» Кассир, уже едва сдерживая смех: «Обойдетесь!» © 2.718 / Pikabu
- А я спас мышь. Был в супермаркете, там бегала маленькая испуганная мышка. Я подошел, взял ее на руки и отнес на улицу. © Ron Leighman / Quora
«Душераздирающая сцена в магазине.»
- Бабушка на кассе покупает кошачье лакомство. Вдруг говорит кассиру: «Погодите, мне надо позвонить». Звонит: «А кот любит вкусняшку со вкусом тунца или куриных грудок? Что, грудок?!» Вешает трубку и говорит кассиру: «Не пробивайте! Я не могу предать ожидания кота!» © ferdalangurinn / Twitter
- Я стоял у кассы, когда музыка в громкоговорителе смолкла, и на смену ей пришел бодрый голос: «Внимание, покупатели. Рыбные палочки! Рыбные палочки! Где я могу найти рыбные палочки?» Не поднимая глаз от моих продуктов, кассирша вздохнула: «Святые угодники». © SBooth / Quora
- Я зашел в магазин, чтобы обменять газовый баллон для приготовления газировки на новый. Поворачиваюсь к нужному товару и тут какой-то молодой человек широко раскрыл глаза от ужаса. Увидев, что я приближаюсь, крикнул «О, нет!», бросил корзину с покупками, и выбежал из магазина. Что я сделал не так? Все согласились, что это было немного странно. Ну и ладно. Если ты читаешь это, чувак, то знай: мне очень жаль, что бы я тебе ни сделал. © Chris Ebbert / Quora
- Иду с корзинкой по супермаркету, выбираю, что нужно купить. Тут подбегает мальчик лет 5-6 с маленькой тележкой детской, обнимает меня, а потом добавляет: «Тетенька, можно вы меня к себе заберете? Я скоро выросту и смогу жениться на вас!» Мда, хотела шоколадку только выбрать, а получила жениха. © Палата № 6 / VK
Даже покупка мультиварки порой может обернуться настоящим кошмаром. Но не всегда такие ситуации решаются легко, как в этой истории. И приходится весьма доходчиво объяснять продавцу-консультанту, что он чересчур приставучий.
AdMe/Народное творчество/16 человек, которые сходили в магазин и теперь такие: «Хочешь, прикол расскажу?»
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