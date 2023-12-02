16 человек, которые жили себе спокойно, но тут встал финансовый вопрос

Вот знаешь уже человека лет 20 лет, съел с ним пуд соли, веришь безгранично. А потом он просит у тебя денег. И все: отдавать не хочет, а на каждое напоминание о долге еще и фыркает. К сожалению, финансовый вопрос действительно разрушил множество отношений. Или, наоборот, показал, что от такого человека лучше держаться подальше.