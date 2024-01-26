16 человек, которых этот безумный дресс-код вот-вот до ручки доведет
У дресс-кода есть как поклонники, так и противники. Кому-то по душе полная свобода, а кого-то принятый в офисе или учебном заведении стиль мотивирует и настраивает на деловой лад. Отлично, когда есть возможность выбора, а вот герои сегодняшней статьи пришли однажды на работу либо в школу и столкнулись с курьезными требованиями к внешнему виду.
- Мой босс ходит и целыми днями следит, чтобы у всех были заправлены рубашки — такое правило. Как-то раз был у меня день рождения, коллеги поздравляют, подходит директор. Думаю, тоже хочет сказать доброе слово, а он бросает лишь: «Заправь рубашку». Сказал, что сделаю, только вещи положу, а он, не дожидаясь, опять требует заправить рубашку вот прямо сейчас. Я, конечно, слушаюсь, а когда он уходит, первым делом залезаю в правила. Выяснилось, что нам нужно заправлять любые рубашки, кроме гавайских. Так что я пошел в ближайший магазин и на следующий день явился в офис в самой кричащей гавайской рубашке, какую нашел. Директор долго на меня пялился, но ничего не сказал, развернулся и ушел. Рассказал коллегам, и теперь пол-офиса щеголяет в таких рубашках. Ну а что, всe по правилам. К слову, в офис наш клиенты не заходят. © kazin*** / Reddit
- Искала работу и зашла в одну фирму анкету заполнить. Спрашиваю у девочек: что тут да как. Те, мол, все отлично, но брюки носить нельзя: только юбка и колготки. Я такая: «А денежки на замену гарбероба дают? У меня ни одной юбки. На колготки вам, девчат, подкидывают?» А девчонки в ответ молчат и косые взгляды бросают. Ну я анкету в урну и на выход. Так и не врубилась, зачем нужен дресс-код в обычном колл-центре. © DverVLeto / Pikabu
- Пришел однажды на собеседование. Так как давно был без работы и в основном сидел на удаленке, совсем забыл о том, что в мире существует дресс-код. Прихожу, а там, помимо меня, еще 5 кандидатов. Все в костюмах, туфли у всех блестят, даже галстуки выглажены, а я в шортах, футболке и в желтых кроксах. Сижу, собираюсь уйти. Понимаю, что точно пролетаю с работой. Но тут из кабинета выходит человек в футболке и в шортах, осматривает нас всех и спрашивает: «А вы че все так вырядились?» Взяли по итогу меня. Да, возможно, повлияли уровень опыта и знания, но я ставлю на удачливые желтые кроксы. © Палата № 6 / VK
- Устроилась педиатром в частную клинику, там целый свод правил, в том числе и по внешнему виду. Первое время соблюдала дресс-код: белый халат, элегантная закрытая обувь. Потом не выдержала, купила желтые хирургические штаны, желтые носки с Пикачу и желтые кроксы. Две недели чувствовала себя настоящим бунтарем, а каким-то утром в раздевалке насчитала еще три желтых комплекта. © Подслушано / VK
- Раньше я набирала сотрудников в Кремниевую долину. И хотя я никогда лично не отказывала людям из-за одежды, было много клиентов, которые так поступали. Например, один стартап ненавидел людей в костюмах и браковал кандидатов как «не отвечающих корпоративной культуре». © Emily Liou / Quora
- Работаю в банке. Естественно, как и во всех банках, присутствует дресс-код. Когда в моем гардеробе к концу недели заканчиваются белые рубашки, и мне лень стирать и гладить их после работы, беру рубашку у брата. Но прикол в том, что мне-то 20 лет, брату — 8. © Подслушано / Ideer
- Устроился я в маленькое издательство работать. Должность громкая: заместитель директора по административной и правовой части. Мне было лет 25 тогда, решил соответствовать должности. Ну и ходил на работу в костюме, правда, без галстука. Как-то вызывает меня директор и говорит: «Понимаешь, у нас издательство, творческий коллектив, ты своим костюмом сильно выбиваешься, можешь как-то понеформальнее одеваться?» Я кивнул и на следующий день пришел, как привык. А привык я на волне увлечения роком так: черные джинсы с парой цепочек, футболка с «Арией», берцы и косуха. Посмотрела на меня директор и молвила: «Когда я говорила „неформально“, я не настолько имела в виду». © Shaft83 / Pikabu
- В старшей школе у нас ввели форму, мол, будем подавать пример младшим классам: темная юбка и однотонная блузка. А училка при этом вырядилась в красное платье. Я без задней мысли: «А почему для учителей нет дресс-кода?» А та выпалила: «А ты не сравнивай учителей и учеников!» Действительно. © Подслушано / Ideer
- В нашей строительной компании внезапно приняли дресс-код — запретили джинсы и спортивную обувь. Я производственник, моталась по объектам. Как-то лечу на снегоходе, принимаю разбивку участка у геодезистов, звонит секретарь — срочно в офис. Мчусь. При входе записали штраф из зарплаты $ 600. Дальше не работала, шаталась на шпильках по офису. © Tatiyna Mikhailova
- Меня не взяли начальником склада, потому что я пришел на собеседование в костюме-тройке. Собеседовал меня начальник в ватнике, засыпанный с ног до головы стружкой. С опытом, образованием, стажем у меня все хорошо. Знакомая потом сказала, что начальник объяснил отказ тем, что пришел, мол, хлыщ в костюме, ногти подстрижены, парфюмом пахнет. А мы тут, вообще-то, работаем. © Paulus1977 / Pikabu
Как видно из историй пользователей, собеседование — тот еще квест. Одной девушке отказали в должности секретаря из-за профессии ее родителей, кстати, вполне обычной.
- Для меня при устройстве на работу всегда было важно, чтобы не было строгого дресс-кода. Ненавижу рубашки и брюки, люблю, когда комфортно. На одном месте работы директор в летнюю жару ходил в пляжных сланцах, драных шортах и майке, если не было встреч с клиентами. А если были, все равно приходил в такой одежде, но отправлял на встречу своего зама, который по велению души всегда ходил в костюме. © Мама Дорогая / ADME
- Отказываюсь понимать необходимость дресс-кода для тех, кто не работает с клиентами напрямую. Поэтому отсутствие дресс-кода для меня — одно из главных условий при выборе работы. Никто и ничто не разлучит меня с моими любимыми футболками, фенечками и драными джинсами! © Тётушка Фёклушка / ADME
- Проводили собеседование на должность кладовщицы для сборки-фасовки мелких товаров для творчества. Пришла красивая, ухоженная девушка с огромными ногтями-когтями. Сказала, мол, с таким маникюром вам, скорее всего, неудобно будет, сможете уменьшить? Девушка посмотрела презрительно на нас, молча встала и вышла из кабинета. © Catarina0905 / Pikabu
- Головной офис назначил нового директора. Тот первым делом запретил по пятницам не соблюдать дресс-код. Не разрешал носить футболки и джинсы, обязал мужчин носить галстуки и обувь без шнурков. Я просто хочу делать свою работу и возвращаться домой с чувством выполненного долга. Почему я должен носить галстук и неудобную обувь, чтобы писать код? © Unknown author / Reddit
- Работала в ресторане, была опытным матерым спецом. Много всяких чудачеств видела среди новичков, да и сама в свое время жгла как могла. Но один случай запомнился особенно хорошо. Работал у нас мальчик пару недель, стажер, и пришел он на работу в белых носках. Дресс-код: носки должны быть либо черные, либо темно-синие. Так этот парнишка додумался снять носки, а свои ноги обмотать в черные салфетки. Спалился в середине смены, когда салфетка съехала. Смеялись с менеджером до слез. Однако, смекалка у него запредельная. © Подслушано / Ideer
- По работе приходится много перемещаться по городу между компаниями. Местоположение у них часто так себе, а дресс-код строгий. Однажды после сильного дождя дорогу к предприятию размыло, и меня подобрал добрый тракторист. Незабываема была реакция сотрудников компании, когда к их воротам подъехал огромный трактор, а из него вышла я в костюме. © Подслушано / Ideer
О правилах дресс-кода на красной дорожке и звездах, которые их нарушают и выглядят бесподобно, можно почитать здесь.
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