16 человек, которых этот безумный дресс-код вот-вот до ручки доведет

У дресс-кода есть как поклонники, так и противники. Кому-то по душе полная свобода, а кого-то принятый в офисе или учебном заведении стиль мотивирует и настраивает на деловой лад. Отлично, когда есть возможность выбора, а вот герои сегодняшней статьи пришли однажды на работу либо в школу и столкнулись с курьезными требованиями к внешнему виду.