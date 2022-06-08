16 человек, которых украшает не блеск брошек и запонок, а искра самоиронии

Умение подшучивать над собой говорит не только о достаточно высоком уровне интеллекта, но и о здоровой психике. Самоирония защищает человека от самобичевания и нарциссизма, а также убеждает окружающих в том, что ему можно доверять.

Мы в ADME не можем пройти мимо хорошей шутки, не рассказав ее нашим читателям. И приготовили для вас эту подборку о людях, которые не боятся посмеяться над собой.

«Вот что я публикую в соцсетях и вот на что имеет счастье любоваться мой муж»

Надо запомнить: не открывать пакет с мукой как пакет с чипсами

«Видела это в кофейне: „Пожалуйста, давайте чаевые щедро. Моя мама все еще думает, что я — адвокат“»

«Я — тренер по волейболу. Люблю красиво одеваться. Но я пообещал ребятам из своей команды, что если они выиграют матч, то позволю им выбрать для меня наряд в комиссионке»

«Они выбрали это».

А это уже почти лайфхак, как сэкономить время на глажке и сберечь нервы

«После 189 дней борьбы и разочарований моему другу наконец разрешили завести „ребенка“»

В этой семейке, должно быть, нескучно живется

«Это я 1999 году. Тем утром я проснулась и перевела себе на лоб и шею татуировки с Симпсонами. Я чувствовала себя мегакрутой, но учитель заставил их стереть»

«Я лег спать с мокрыми волосами, а проснувшись, узнал, что нужно срочно поговорить с менеджером»

Когда умеешь оценить изюминки своей внешности по достоинству

«В 1-й день на пляже жена позаботилась, чтобы у меня не было солнечных ожогов. Не вижу свою спину. Но она ведь постаралась на славу?»

«Я встретил очень дружелюбную белку. Значит ли это, что я новая принцесса из диснеевских мультиков?»

«Это одна из моих любимых фотографий мужа»

Когда так и не нашел, кого же винить в своих проблемах

«Я уронил свою электронную книгу. И название этого произведения оказалось весьма подходящим к этой ситуации»

«Худшее ощущение из тех, которые испытывал когда-либо».

«Я была весьма честной и самоуверенной в 9 лет»

«Я люблю себя».