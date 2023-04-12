16 человек, которые случайно столкнулись со знаменитостью, а потом признались, что из этого вышло

Иногда кажется, что знаменитости живут в недоступном для посторонних людей мире и предстают перед публикой только на красных дорожках. Вот только любой из героев нашей статьи может запросто опровергнуть данное утверждение. Эти люди знают, что популярного актера или певца можно встретить где угодно: и в аэропорту, и в магазине товаров для рукоделия, и даже на вечеринке у коллег.