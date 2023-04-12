16 человек, которые случайно столкнулись со знаменитостью, а потом признались, что из этого вышло
Иногда кажется, что знаменитости живут в недоступном для посторонних людей мире и предстают перед публикой только на красных дорожках. Вот только любой из героев нашей статьи может запросто опровергнуть данное утверждение. Эти люди знают, что популярного актера или певца можно встретить где угодно: и в аэропорту, и в магазине товаров для рукоделия, и даже на вечеринке у коллег.
- Я поссорилась со своим теперь уже бывшим парнем и вышла из отеля в слезах. Даже понятия не имела, куда иду и как потом буду возвращаться. И тут я столкнулась с Джейсоном Момоа и Крисом Джаддом. Джейсон остановил меня и быстро понял, что я расстроена и к тому же потерялась. Он помог мне успокоиться и проводил меня обратно в отель. © Kay Jacques / Quora
- Однажды в наш город приехал Мэтт Смит, он же Доктор Кто. Мы с толпой фанатов подкараулили его у гостиницы. Он был очень милым, со всеми сфотографировался, дал автографы. А когда Мэтт садился в автомобиль, он вдруг заметил, что одна из фанаток плачет, так как не успела пообщаться с ним. Он вышел из машины, обнял ее и оставил автограф. Такой классный человек! © DrDonna / ADME
- Моя мама какое-то время работала со сводным братом Райана Рейнольдса, и однажды актер приехал к своему родственнику по какому-то делу. Я был слишком молод и даже не понял, кто он такой. Помню только, что он в то время переживал, что его карьера идет под откос. © Communistspacedogs / Reddit
- Это было в 70-х, я тогда училась в колледже. Самолет, на котором должен был прилететь мой парень, задерживался. Я увидела в аэропорту мужчину в зеленой лыжной куртке, подумала почему-то, что он там работает, и попросила узнать, почему задерживается самолет. Он сказал: «Минуточку» — и ушел выяснять, в чем дело. Вечером мы с моим парнем смотрели фильм «Хороший, плохой, злой». И тут я поняла, что человеком, который помог мне в аэропорту, был Клинт Иствуд. © Nancy Corwyn / Quora
- Крис Пайн тогда только что снялся в «Звездном пути» в роли капитана Кирка. Он любезно придержал дверь для меня, когда выходил из почтового отделения, хотя запросто мог бы меня проигнорировать. Я уже в возрасте, и мне из-за артрита с каждым годом становится все труднее открывать двери. Вот такое простое проявление доброты, которое было для меня очень ценно. © Sonia Ottusch / Quora
- Друг как-то ехал по своим делам, вдруг тут на светофоре к нему подбежал какой-то мужик, попросил подвезти в обратную сторону, мол, срочно надо. Друг нехотя согласился и поехал. По дороге выяснилось, что его попутчик женат на внучке одного из братьев Уорнер (знаменитые Warner Broth.), и благодарность он пригласил своего спасителя в гости. Спустя несколько месяцев друг гулял по съемочным площадкам Голливуда и примерял оригинальную мантию Гарри Поттера. © Подслушано / Ideer
- Я был волонтером в историко-краеведческом архиве, и мы перебирали сотни подаренных книг, решая, что нужно оставить, а что можно отдать для продажи. И тут зашла актриса Максин Пик, которой нужно было собрать материал для своей работы. Я в шутку попросил ее закатать рукава и помочь нам. «Хорошо», — сказала она. В итоге Максин целый час разбирала книги вместе с нами. © Michael Anderson / Quora
- Мама как-то приехала ко мне в гости. Страна чужая, языка она не знает. Поехала куда-то одна на метро, заблудилась, вышла из какой-то подворотни и случайно попала в толпу фанатов. Они встречали возле отеля Шарля Азнавура. И встретили — мама в первых рядах. © Paramparapam / ADME
- Моя подруга отучилась на массажиста и устроилась на работу в элитный район. В первый же рабочий день у нее чуть не случился сердечный приступ. Ее клиентами оказались Брэд Питт и девушка, с которой он тогда встречался. После 2 сеансов массажа подруга в шоке рассказывала мне о своих первых клиентах. Она призналась: «Я просто представила, что они обычные люди, но большую часть времени провела с зажмуренными глазами». © Michele L. Gaddis / Quora
- Я случайно столкнулась с Рэйфом Файнсом в музее среди толпы народа. Посмотрела на него, отвернулась, а потом снова повернулась. У меня, наверное, было смешное выражение лица в этот момент, потому что он не переставал улыбаться. А еще Файнс подмигивал, будто хотел сказать: «Пожалуйста, не выдавай меня никому». © Pamela Murra / Quora
- В середине 90-х, когда я был ребенком, Майк Майерс проводил встречу в скейт-парке, и я тоже пошел туда. Я был слишком застенчив, чтобы представиться, а этот человек прервал интервью с нашим местным телевидением специально для того, чтобы подойти и поговорить со мной. © usedziploc / Reddit
- Я делала покупки в магазине товаров для рукоделия, и тут ко мне подошла молодая женщина. Она спросила, есть ли здесь наклейки для скрапбукинга. Я показала ей, где они лежат, и заодно расспросила ее о хобби и дала пару советов. Она горячо поблагодарила меня, взяла наклейки и ушла, а я продолжила выбирать товары. И когда я подошла к кассе, там все наперебой твердили: «Ты ее видел? Бритни Спирс была в нашем магазине!» И тут я поняла, кому раздавала мудрые советы по скрапбукингу. © Kelly Alblinger / Quora
- В 1996 году я встретил на тот момент только начинающую актрису Джессику Альбу в магазине видеопроката. В то время она мелькала в шоу «Новые приключения Флиппера». Джессика была с мамой, а я с двоюродным братом. Кроме нас в магазине никого не было. Я тихонько толкнул кузена и указал на нее. Она заметила это, заправила волосы за ухо и слегка улыбнулась. © FastConfidence4077 / Reddit
- В 15 лет я встретила в аэропорту Джастина Бибера. Я тогда упала и сильно поцарапала колено. Вышло так, что я шлепнулась прямо перед ним и никак не могла подняться из-за толпы, собравшейся вокруг Джастина. Он вежливо попросил всех расступиться, помог мне встать и спросил, все ли со мной в порядке. А потом он предложил подписать мой чехол для телефона. Никогда не забуду этот день. © Mariyachia Bonivisti / Quora
- Аманда Сейфрид такая милая! Моя мама работает с ее отцом, а тот периодически устраивает рождественские вечеринки и приглашает своих коллег. Мне повезло встретить там Аманду целых 3 раза. © xOneLeafyBoi / Reddit
- Когда в Сиднее снимали «Матрицу», Киану Ривза поселили в многоквартирном доме, где жила также двоюродная сестра моего мужа. Однажды утром она опаздывала на работу и, вылетая из дверей дома, угодила лицом прямо в грудь мужчине. Подняв глаза, чтобы извиниться, она обнаружила, что это Киану Ривз. Актер спросил, все ли с ней в порядке, предложил купить кофе и оставался рядом, пока не убедился в том, что она действительно пришла в себя. © Rebecca Cooper / Quora
Фото на превью LFI / Avalon.red / REPORTER / East News
AdMe/Народное творчество/16 человек, которые случайно столкнулись со знаменитостью, а потом признались, что из этого вышло
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