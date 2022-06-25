16 человек, которым повстречались такие незнакомцы, что до конца жизни не забудешь

Ежедневно мы пересекаемся с десятками, а то и сотнями незнакомцев, большую часть которых даже не запоминаем, а остальных забываем довольно быстро. Но случается, что серые будни разбавляют уникальные товарищи. Такие встречи надолго врезаются в память, а рассказы о них порой даже попадают в семейный фольклор.

Мы в ADME до сих пор находимся под впечатлением от мужчины, предсказывающего будущее, и от девушки, которая живет одним моментом. И теперь точно знаем, что случайная встреча может подарить много разных эмоций.

Сижу в метро, читаю. И один юноша настойчиво пытается познакомиться. Я же даю понять, что мне это не интересно. Тогда он дерзко заявляет, что главный герой погибнет в следующей главе, а затем берет и горделиво выскакивает из вагона. К слову, я читала лингвистический журнал. © olianuprekrati / Twitter

Гуляю с ребенком, спит в коляске. Подходит какой-то мужик и так приятно говорит: «Какой маленький. Они все хорошие, пока маленькие». А потом резко меняет тон и заявляет: «Вы бы знали, что из них вырастает». Ну и на какую реакцию он рассчитывал? Мне нужно было спихнуть коляску в кусты и убежать? © Lapopa / Pikabu

Вышел прогуляться ночью, купил картошки в фастфуде и присел на лавочку поесть. Мимо проходит компания девушек, и вдруг одна из них садится рядом. Поинтересовалась, как меня зовут, и говорит: «Я Аня. Спроси меня, где я живу». Я такой: «Где ты живешь, Аня?» Она выхватывает одну картошку, выдает: «В этом моменте», — целует меня в лоб и убегает. © JollyOldBogan / Reddit

Несколько лет назад был на концерте, там выступали уличные музыканты. Я сидел на скамейке и наслаждался, как вдруг какой-то чувак наступил себе на шнурок, эпично споткнулся и приземлился четко мне на колени. Мы хорошо поболтали, пока он перешнуровывался. До сих пор вспоминаю эту историю с улыбкой. © inked-microbiologist / Reddit

Стою как-то на автобусной остановке возле торгового центра. Вдруг подходит ко мне мужик и говорит: «Подержишь песеля, пока я в ТЦ жену найду?» Стою я ошарашенный со щенком в руках, он еще пушистый такой. Короче, вышел потом тот парень со своей дамой, забрал собаку, и все. © Unknown author / Reddit

Машину моего мужа на стоянке подперла какая-то автоледи. Надежно так и без вариантов. Когда он подошел к ней с вежливой просьбой отъехать немного, то услышал: «Что, чайник, мастерства не хватает?» По-моему, он до сих пор это помнит и плачет ночами. © A / ADME

С дочкой возвращались на электричке домой, Сонечке тогда было 3 года. Она обожает общаться с незнакомыми людьми, ищет «жертву» и посылает лучи позитива. Так вот, перед нами сидел молодой человек со спортивной сумкой, явно иностранец. Язык он знал плохо, поэтому просто улыбался. А потом достал красную коробочку и вручил Соне. Внутри была цепочка с кулоном, серьги и кольцо. Дочь счастлива, мне безумно неловко. Вернуть подарок не вышло, а парень объяснил, что купил набор маленькой сестре, но не смог к ней приехать. Вышла с электрички с верой в чистую доброту. © MBat / Pikabu

Проходила около метро и заметила очень старую худую бабушку. Холодрыга была жуткая, а она продавала лотерейные билеты. Удивилась я очень, подошла к ней и спросила: «Есть у вас счастливые билеты?» Она ответила: «А как же, дочка, есть». Перебрала свою кучку и достала один. Отдала мне со словами: «Выиграешь — угости шоколадкой». И я выиграла, купили вот сыну синтезатор на день рождения. Но бабушку потом не нашла, отдала шоколадку другой женщине, которая тоже билетами торговала. © Elena Kots

Как-то ехала в автобусе, и девушка напротив делала журавликов из бумаги. Когда подъезжали к моей остановке, я встала, а девушка вдруг меня остановила, улыбнулась и протянула журавлика. Я до сих пор его храню и вспоминаю этот день. © sunnylia / Reddit

Иду c работы, тороплюсь. Тротуар покрыт коркой льда и сверху толстым слоем снежной каши. В общем, все внимание было приковано к сохранению равновесия. Вдруг меня догоняет молодой человек. Далее наш диалог:

— Привет! Ты мне очень понравилась, и я решил тебя догнать.

— Привет. А как понравилась-то со спины?

— Я шел навстречу, а потом развернулся за тобой. В общем, хочу пригласить тебя на пельмени.

От неожиданности я даже оторвала глаза от тротуара. Парень был милый, но пришлось отказаться. Весь вечер думала о том, какие классные пельмени меня, наверное, ждали. © LightSoul / Pikabu

Школа была в соседнем микрорайоне, и я всегда выходил из дома так, чтобы быть на уроке к звонку. Иду как-то и на полпути встречаю паренька с дипломатом, который чапает мне навстречу. Парень как парень, прошел мимо и забыл. На следующий день в том же месте в то же время опять он. И так изо дня в день месяца 2. По нему хоть часы сверяй. И вот однажды вижу его намного ближе к моему дому, чем обычно. Решил, что опаздываю. А он, глядя на мой озадаченный вид, выдал: «Это просто я раньше вышел». © YaTutPosiju / Pikabu

Вечер пятницы, еду домой, жду электричку, вот-вот должна подойти. Внезапно ко мне подбегает парень и протягивает кучку бананов. Улыбается и уговаривает взять, говорит, купил много и сам не осилил, а бросать жалко. Спасибо и добра тебе, незнакомец. © Подслушано / Ideer

Нашла возле двери роскошный букет. Мужчины у меня нет. Счастливая, захожу в квартиру, гадаю, кто же этот таинственный кавалер. И тут стук в дверь. Смотрю в глазок — стоит широкоплечий красавец. Спрашиваю: «Вам кого?» На что он выдает: «Простите, я этаж перепутал, случайно вам цветы оставил». Пришлось отдать, расстроилась. © Подслушано / Ideer

Недавно приехала в Южную Корею. Поела и сижу в холле своего хостела, отдыхаю. Тут открывается дверь, входит местная девушка в розовом бальном платье и начинает раздавать всем клубничное молоко в коробочках. Она еще спела песню и ушла. Даже сотрудники хостела не поняли, кто она такая. Я до сих пор без понятия, что это было. Но молоко было вкусное. © LadyEmry / Reddit

Сидели мы как-то семьей в ресторане, и с родителями вдруг заговорила пожилая дама. Мама с папой — люди дружелюбные, общались с ней минут 5, а когда сказали, что я учусь во 2-м классе, женщина выпалила: «Какая же у вас прекрасная леди растет». Обидно мне стало, все же я парень, пусть и с длинными волосами. © Cardssss / Reddit

Мы с молодым человеком пошли на свидание в кафе. Там к нам прицепился мужик, похожий на персонажа какого-то ужастика. Он решил, что мы с парнем женаты, и без конца что-то об этом талдычил. А когда понял, что ошибся, заявил, что мы обязательно поженимся и долго будем вместе. Год спустя мы с парнем сыграли свадьбу, и неразлучны мы уже 25 лет. © DangReadingRabbit / Reddit