16 человек, которым пришлось идти на ухищрения ради счастливого брака

В семейной жизни есть куча подводных камней. И когда партнер начинает подбешивать своими бытовыми привычками или странным отношением к определенным вещам, приходится идти на разные уловки. Чего не сделаешь ради того, чтобы дома царили гармония и взаимопонимание.