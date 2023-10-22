16 человек, которым пришлось идти на ухищрения ради счастливого брака
В семейной жизни есть куча подводных камней. И когда партнер начинает подбешивать своими бытовыми привычками или странным отношением к определенным вещам, приходится идти на разные уловки. Чего не сделаешь ради того, чтобы дома царили гармония и взаимопонимание.
- Муж безбожно храпит. Разбудить его иногда нереально. Когда зову по имени, тоже не просыпается. Даже не спрашивайте, каким путем мы это выяснили, но теперь, когда он мучает меня своим храпом, я просто громко произношу: «Гуси!» — и он, не просыпаясь, замолкает на всю ночь. Просто идеально! © Подслушано / Ideer
- В начале семейной жизни муж не хотел заниматься бытом с типичными отмазками: «Тебе сложно лишнюю тарелку супа сварить, в машинку не две рубашки кинуть, а три?» Года два грызлись: я прошу что-то сделать, он ноет, что я его не люблю. Мол, все равно для себя буду делать, мне сложно, что ли? В итоге нашла решение: мне не сложно, но лишних телодвижений делать не буду. Варю себе сливочный суп с чечевицей, тарелку любимому мне не жалко. Непереносимость лактозы? Беда. Готовлю на ужин рыбу и овощной салат. Ты не любишь салат и терпеть не можешь рыбу? Какая жалость. Я стираю вещи, твои тоже закину, без проблем. Почему не постирала, если обещала? А где твои вещи? В корзине только мои. На стуле, на кровати, в шкафу? Прости, мысли не читаю. Рубашки гладить не буду, мне сложно. Попитавшись пару недель после работы бутербродами, муж резко образумился и предложил бартер: он посуду моет, я готовлю. Сторговались на посуду, вынос мусора без напоминаний. Сейчас думаю, как заставить благоверного мыть пол. © Подслушано / Ideer
- Мне для работы нужно было подтянуть английский, шеф пообещал, что будет отправлять в командировки за границу. Я решила не тратиться на репетиторов, ведь муж классно шарит в английском! Это была моя ошибка. Мы так много еще никогда не ссорились. Он плохо объясняет, ненавидит повторять дважды, кричит. Злится, что произношу слова не так, как ему бы хотелось. Короче, хватило нас на 3 занятия. Вчера не пришел в гостиную обучать меня. Вместо этого из соседней комнаты скинул мне на карту деньги. На репетитора. И сообщение: «Лучше заплачу, чем разведемся». © Палата № 6 / VK
- Жена не хочет, чтобы я бороду себе отращивал. Спорил с ней долго, потом говорю: «Что тебе не нравится? Тебе просто борода не нравится?» Ответ жены меня поверг в шок: «Ага, ты свой второй подбородок спрячешь, а я нет! И все будут думать, что у тебя жена толстая, так что не нужна тебе борода!» © Палата № 6 / VK
- Муж не настолько парится по поводу своего дня рождения, чтобы напомнить кому-то или устраивать застолье. И в соцсетях он не сидит. Так вот, я отправляю СМС его друзьям, моим друзьям и нашим семьям, чтобы они его поздравили. Когда мы вечером общаемся, муж рассказывает обо всех, кто поздравил его: «Приятно, что такой-то и такой-то вспомнили о моем дне рождения!» Он довольно сдержанный человек, да и мы оба понимаем, что люди заняты своей жизнью. Но я просто хочу, чтобы он знал: его любят, людям не все равно, даже если они не помнят, когда у него ДР. © theyeastofmyconcerns / Reddit
- Моя свекровь сломала ногу, перелом сложный. Она жила одна, ухаживать за собой возможности не было. Муж в ультимативной форме сказал, что перевозит ее к нам. А со свекровью у меня отношения натянутые, даже плохие. Я сказала, что мать его не люблю и ухаживать за ней не буду. Сын и дочь — подростки, бабушку не любят тоже. Муж возмущался, мол, вам что, трудно бабуле тарелку супа принести? Дочка принесла один раз, так та разоралась, что суп слишком горячий и жидкий, воняет луком. Тарелка сколотая, ложка неудобная, дочь как коряга ходит, не может нормально подать тарелку. И я запретила детям подходить к бабке. В итоге муж обиделся, отвез мать к ней домой, сам временно переехал туда. Я люблю мужа, ценю его вклад в семью, но не буду помогать. Пока он жил у матери, то похудел, осунулся. А когда она встала на ноги, сказал: «Какой она все-таки тяжелый человек!» Мне жалко мужа, но я считаю, что поступила правильно, хоть, может, и бессердечно. © Подслушано / Ideer
- Когда меня муж бесит, я просто сажусь в машину и на запись выговариваю все, что о нем думаю. Потом слушаю запись и постепенно успокаиваюсь. © pbd1996 / Reddit
- Я прячу вкусные дорогие конфеты от мужа, потому что он не чувствует разницы с дешевыми. Он просто съест их и через десять минут не вспомнит даже. Так что теперь у нас есть простые конфетки, которые он может съесть, пока его мысли заняты чем-то другим. А у меня есть секретная коробка с отличными вкусняшками. © unknown author / Reddit
- Когда отправляю мужа в магазин, он всегда приносит что-то не то, даже если я ему пишу в списке покупок определенную марку сыра, молока и так далее. С недавних пор начала скидывать ему фотографии продуктов, найденные в интернете. Если он сам не может найти товар, то спрашивает у консультанта, ему показывают нужное. Небольшой полезный лайфхак. © Подслушано / Ideer
- Никак не могу понять: муж то ли чурбан, то ли гений. Я выросла в семье интриганов, поэтому все фишки манипуляций и игр на эмоциях отточила еще там. А на него они не действуют! После ссоры могу полдня театрально молчать, прежде чем спросит, мол, все ли хорошо. Отвечаю ему: «Да все просто замечательно, любимый!!» Жду реакции, разбирательств, а он добродушно говорит: «Вот и хорошо». Целует нежно и занимается дальше делами. А у меня разрыв привычного сценария каждый раз такой, что злость сразу проходит. © Подслушано / Ideer
- Жена частенько пилила, рассказывала про успешных подруг. «Вон, Марина с Лешей на Кубу слетали, а Катя на Бали была», «Смотри, какие фоточки из ресторана у Маши! А у нас на это все денег нет». И с таким намеком, мол, смотри какой ты неудачник. Однажды меня это достало и я все ей высказал. Звучало это примерно так: «Леша твой после Кубы у меня 30 тысяч одолжил, потому что есть нечего было и надо было за съемную квартиру платить. Катя с Ваней тоже в съемной живут. А ты где живешь? Забыла? Машу твою, когда ей надо было, мы возили, потому что у нее машины нет! И между прочим, из всех твоих подруг ты одна замужем! Пока что.» Все. Тишина. © SamiystranniyTip / Pikabu
- У нас с мужем молочная ферма на 300-500 коров. У меня есть все сливки в мире, они очень вкусные. Но есть проблема — их нереально нормально взбить. Поэтому, когда мы угощаем наших друзей десертом со взбитыми сливками, я тайком покупаю в магазине сливки для взбивания и использую их. Муж любит похвастаться, что подает на стол фермерские продукты нашего производства. А я просто молчу и собираюсь дальше хранить свой секрет. © Purpleplant711 / Reddit
- Я у своего мужа вторая жена. Когда узнала, что он был женат, испытала шок. Что за дура отпустила такого идеального мужика? Внимание и забота также входят в число его достоинств. Познакомил он меня со своими друзьями. И примерно через полгода, когда я стала в доску своей в этой компании, одна из приятельниц, которая знала бывшую, мне сказала: «Юрец с тобой в лучшую сторону изменился: мужиком стал, а не тряпкой, как раньше». Никогда не замечала за мужем такого. И так мне неприятно это стало. Говорю, мол, рассказывай. Оказывается, бывшая любила эксплуатировать заботу мужа на людях: принеси, подай. И все это с видом королевы. Я же, наоборот, всегда берегла его статус «Мужик»: принесу, подам, чмокну. Если о чем и прошу, всегда в ответ: «Спасибо, любимый. Ты у меня лучший!» То, что одни считают достоинством, для других — слабость. © Bagirrra777 / Pikabu
- Мы играем в «камень-ножницы-бумагу», когда нужно решить мелкие вопросы. И я знаю, что он каждый раз выбирает камень, так что всегда выигрываю. Без понятия, почему он так делает, но мне это так помогает. © littleghool / Reddit
- Я терпеть не могу любимую группу мужа. Мне кажется, что их музыка раздражающая, повторяющаяся и просто ужасная. А он считает их музыку очень позитивной и поднимающей настроение. Поэтому я никогда не скажу ему об этом, не хочу портить настроение. © lime_lemon_lily / Reddit
- Откуда-то у нас в семье появилось выражение «Иди лучше пыль протри». Его употребляли, когда назревал конфликт. Сначала это была просто шутка, но теперь... Каждый раз, когда я чувствую, что вот-вот будет скандал, то со словами «Пойду пыль протру» разворачиваюсь и топаю наводить порядок. Продолжается эта уборка, пока меня не отпустит. Вот так у нас почти нет пыли и скандалов. © Палата № 6 / VK
Кстати, дети могут учудить такое, что их родители о своих личных разборках мигом забудут.
AdMe/Народное творчество/16 человек, которым пришлось идти на ухищрения ради счастливого брака
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