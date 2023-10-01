16 человек, которым удача сказала решительное «Не сегодня!»
Иногда попадаешь в такую неудобную ситуацию, что хочется под пол провалиться или место жительства сменить. Эпичные провалы могут подстерегать нас дома, на улице, на работе или в магазине, но одни люди будут переживать и расстраиваться месяцами, а другие посмеются над собой, расскажут историю в сети и соберут кучу лайков.
- Были как-то с женой на отдыхе. Спустились на обед, и она сразу потянула меня к крем-супам. Наложили мы себе по огромной тарелке и сидим жуем, нахваливая супец. Но я заметил, что персонал смотрит на нас как-то странно. А когда я все же спросил, в чем дело, оказалось, что мы ели соусы к пасте, которая стояла там рядом. А сами супы были на 1,5 м дальше. © FanatTerlKabota / Pikabu
- Работала в офисе. Подходит ко мне новенькая девочка и чуть не плачет: куртку у нее украли. Пошла с ней к вешалкам, висит пара курток, ее нет. Думаю, да как так-то, офис маленький, все друг друга знают. Очень скоро выяснилось, что она свою куртку наизнанку повесила, поэтому не узнала. © Hoffnung1712/ Pikabu
- Снилось мне, как я провожу какое-то исследование, которое перевернуло бы жизнь человечества. И вот решение готово! Все меня поздравляют, и я понимаю, что это безумно важно. Заставляю себя проснуться на несколько секунд, записываю в заметках телефона и снова засыпаю. Утром открываю заметки, а там написано: «Попу надо мыть молоком». © GenerationQ / Pikabu
- Ходили с сыном на 1 сентября в школу. 1-й класс, все ребятишки одеты с иголочки, счастливые детские лица. И вот стоят они все красивые на линейке и должны по команде выпустить в небо воздушные шары. Звучит кодовое слово, но в воздух не поднимается ни один шар. И тут оказалось, что дети стоят и рыдают просто, потому что не хотят их выпускать. Мы с родителями тоже плакали, но от смеха и осознания этого провала. © Палата № 6 / VK
- В один прекрасный весенний день я взяла своего 4-летнего сына в парк, чтобы подышать свежим воздухом. Парк был забит людьми, которые тоже пришли погулять со своими детьми. Я посадила сына на качели и, решив, что начну с мощного толчка, стала тянуть качели, отступая назад. Но что-то пошло не так, я поскользнулась на мокром песке и упала прямо под качели в мокрый песок, расцарапав себе при этом нос. Мой сын начал хохотать, а я медленно собрала осколки моей разбитой гордости, изящно выползла из-под качелей и принялась раскачивать своего малыша, как все остальные. © Eilidh (EYE-Lee) Ross / Quora
- Сижу в машине на парковке магазина, читаю посты в интернете. Смотрю, подъезжает внедорожник, останавливается метрах в 10 от меня. Окно у машины опускается, и оттуда смотрит очень красивая девушка и машет мне рукой, типа «привет». Я поначалу не стал обращать внимания. Смотрю — снова машет. Ну, думаю, точно мне — машу ей в ответ. Она улыбается, рукой зовет меня к себе. Я так глупо улыбаюсь, выхожу из машины и подхожу к ней:
— Мы знакомы?
И тут сзади меня раздается резко голос:
— Ой, я тебя не сразу заметила. Привет, подруга. Мужчина, вам чего?
Оказалось, ее подруга. Извинился и быстро ретировался. © TorrenTPRO / Pikabu
- Второй день свадьбы, зима, снег вокруг. Тогда еще не было смартфонов, да и фотоаппараты были не у всех. Гости наделали кучу прикольных фоток на фоне зимних пейзажей, изображая моржей. А потом оказалось, что в фотоаппарат забыли вставить пленку. © Наталья Сементьева
- Когда мне было лет 7, мы с отцом пошли в торговый центр за покупками. Там я увидел девчонку лет 15. Она была в футболке с короткими рукавами, и у нее на руке я заметил такую же родинку, как у меня. Я подошел к ней, показал родинку и сказал: «Привет, похоже, мы с тобой родственники!» Когда я рассказал об этом отцу, он долго смеялся, а потом объяснил, что это не признак родства, а всего лишь шрам от прививки. © Josue Quintero / Quora
- Однажды играл в бадминтон с друзьями. У нас шел напряженный матч, и я был очень сосредоточен и полностью погружен в игру. Мой противник подал, и, когда я собирался ударить по волану, у меня вдруг подвернулась нога и я шлепнулся на землю, выпрямившись по стойке смирно. Все засмеялись, а я почувствовал себя таким глупым... © words of wisdom / Quora
- В детстве я был очень рассеянным. Как-то раз за ужином в отеле я о чем-то крепко задумался и, когда закончил есть, встал из-за стола, схватил тарелку, направился прямо к умывальнику и начал ее мыть. Когда я понял, что делаю, было уже поздно: все вокруг смотрели на меня с удивлением. Мне было так стыдно, что я убежал, проклиная себя за рассеянность, а маму за то, что слишком меня дисциплинировала. © Sharath Sk / Quora
- Устроилась на работу на удаленке. Недавно был созвон с коллегами, а муж в этот день дома находился. Сижу себе, сосредоточенно делаю пометки в блокноте, как вдруг все замолчали. Голову поднимаю, а муж за моей спиной как давай ходить в одних трусах в горошек. Не привык еще, что дома я работаю, а не отдыхаю. Извинилась, но шутки про горошек слышу до сих пор. © Палата № 6 / VK
- Когда мне было 17 лет, меня пригласили на должность IT-помощника — помогать чинить компьютеры в мастерской. На собеседовании меня спросили: «Что вы в первую очередь посоветуете, если клиент позвонит и скажет, что его монитор не включается?» Я сказал: «Ну стоит проверить, вставлена ли вилка в розетку». Они засмеялись, сказали спасибо, а затем подвели меня к двери и осторожно вытолкнули наружу. © IgnasP / Reddit
- Как-то утром шел на лекцию, засунув руки в карманы. Я подошел к парковке, окруженной невысоким забором с бетонными столбами и длинной цепью между ними. Как и миллион раз до этого, перешагнул через цепь, но зацепился за нее ногой. Не сумев вовремя вытащить руки из карманов, я так и шлепнулся плашмя лицом вниз на глазах у всех студентов университета. По крайней мере, так мне казалось. В тот момент я бы с радостью провалился сквозь землю. Даже сейчас, 30 с лишним лет спустя, мои щеки горят от стыда, когда я об этом вспоминаю. © Felix Jones / Quora
- Шла мне навстречу знакомая с мужем, улыбается и говорит: «Привет». Ну я ей тоже: «Привет». Уже мимо нее прохожу, а она спрашивает: «Как дела?» Ну я ей: «Хорошо, твои как?» И оборачиваюсь на нее, раз уж она решила продолжить беседу. Оказалось, что за мной шла ее подруга и именно с ней она разговаривала. Я эту историю вспоминаю с холодным потом. Стыдно ужасно, куча свидетелей моего позора... © VasinaVasilisa21 / Pikabu
- Помню, как-то классе в 5-м позвонил другу рассказать какую-то ерунду, казавшуюся мне забавной. Кто-то поднял трубку, и я начал изливать мысли. В конце моей истории батя друга такой: «Че?» Я чуть со стыда не сгорел, только промямлил: «Ой, извините. Позовите, пожалуйста, Пашу». © Udonov / Pikabu
- В школе я терпеть не мог спорт и уроки физкультуры по несколько раз в неделю. Однажды мы играли на улице в футбол, и, пока все бегали по полю, я просто стоял и ждал, пока это мероприятие закончится. Но вдруг заметил, как один парень с мячом бежит прямо ко мне. Я надеялся, что кто-то выскочит передо мной и перехватит его. Обычно так всегда и бывало, но не в этот раз. Возможно, этот парень был не в курсе, что я вообще не в теме, и просто хотел дать мне пас. В общем, он пнул мяч и тот полетел прямо мне в пах. Ошеломленный, пару секунд я ничего не делал, а потом буквально в последнюю секунду закрылся обеими руками — мяч отскочил. Все начали смеяться, даже тренер, который стоял неподалеку и наблюдал за игрой. Сквозь хохот он отметил, что это был лучший момент игры — отличный блок. © Jesse Bressitsky / Quora
Здесь пользователи поведали, какую подножку поставила им судьба в самый обычный день, а герои этой подборки рассказали о своих и чужих кулинарных провалах.
AdMe/Народное творчество/16 человек, которым удача сказала решительное «Не сегодня!»
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