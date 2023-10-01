16 человек, которым удача сказала решительное «Не сегодня!»

Иногда попадаешь в такую неудобную ситуацию, что хочется под пол провалиться или место жительства сменить. Эпичные провалы могут подстерегать нас дома, на улице, на работе или в магазине, но одни люди будут переживать и расстраиваться месяцами, а другие посмеются над собой, расскажут историю в сети и соберут кучу лайков.