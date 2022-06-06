16 вещей, которые передаются из поколения в поколение и не теряют своего лоска
Есть нечто завораживающее в старых комодах, чердаках и антресолях. Именно там можно отыскать настоящие семейные реликвии, которые, казалось бы, канули в Лету, но не тут-то было. Забытые когда-то вещи вновь наполняются жизнью и смыслом, стоит им только попасть в руки человека с горящими глазами.
Мы в ADME разделили радость с интернет-пользователями, которые разобрали бабушкины сундуки и отыскали вещи, которым не стыдно подарить новую жизнь и похвастаться ими перед подружками.
«Кольцо моей бабушки. Не могу заставить себя надеть его, потому что оно кажется мне слишком громоздким»
- Это коктейльное кольцо. Моя бабушка всегда говорила, что такие кольца раньше носили на руке, в которой держали напиток, чтобы они притягивали взгляды окружающих. © Lady_Locket / Reddit
«Ношу горжетку своей бабушки, сделанную в самом начале 80-х. Дополняю ее винтажным клатчем 60-х годов. Кстати, он тоже достался мне по наследству, но уже от другой бабушки»
«Надела на семейное торжество нежное платье с бисером, которое сшила еще моя прабабушка в 50-е годы»
«Смастерила новую огранку для бабушкиного кольца с аметистом. Очень довольна результатом»
«Вот вам мой винтажный образ на Пасху. Дополняет комплект соломенная шляпа, любезно подаренная бабушкой моего парня»
«Оказывается, моя мама все еще бережно хранит мое платье, которое я купила 40 лет назад»
«Куртка чирлидеров моей мамы из 70-х годов»
«Платье сшито моей прабабушкой для моей бабушки и передано мне около 5 лет назад»
«Моя мама и я с разницей в 40 лет в одном и том же свадебном костюме»
«Это платье моей бабушки, в котором она играла в пьесе Шекспира в 1939 году! Пришлось немного его оживить, чтобы вписать в свой собственный стиль»
«Несколько винтажных платьев, которые были в коллекции моей мамы в 80-е годы»
«Вчера забрала эти ковбойские сапоги из поместья моей прабабушки. Я влюбилась!»
«Моя бабушка подарила мне норковую шубу, которую она купила в 70-х. Я сначала колебалась, но...»
«Кожаный кошелек моей прабабушки. Нужно восстановить некоторые швы на ручке, но в остальном он в безупречном состоянии. Я часто им пользуюсь»
«Кулон из аметиста и бриллиантов достался мне по наследству от мамы»
«Это мой любимый кулон из ее коллекции. В детстве я часто надевала его в честь особых случаев, один из них — для школьной фотосессии. На мою свадьбу мама дополнила его ожерельем из жемчуга и решила подарить мне. Я буквально плакала, когда узнала об этом».
«Моей маме досталось по наследству от бабушки. Мы понятия не имеем, что это такое. Подскажите!»
- Держатель для помады. © SlippingAbout / Reddit
- Вау, необыкновенно! Как фанатка макияжа, я бы душу продала за это. © alienbaee / Reddit
Есть ли в вашей коллекции та самая вещь, которой очень много лет, но выглядит она свежо и актуально, как никогда?