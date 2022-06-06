16 вещей, которые передаются из поколения в поколение и не теряют своего лоска

Есть нечто завораживающее в старых комодах, чердаках и антресолях. Именно там можно отыскать настоящие семейные реликвии, которые, казалось бы, канули в Лету, но не тут-то было. Забытые когда-то вещи вновь наполняются жизнью и смыслом, стоит им только попасть в руки человека с горящими глазами.

Мы в ADME разделили радость с интернет-пользователями, которые разобрали бабушкины сундуки и отыскали вещи, которым не стыдно подарить новую жизнь и похвастаться ими перед подружками.

«Кольцо моей бабушки. Не могу заставить себя надеть его, потому что оно кажется мне слишком громоздким»

Это коктейльное кольцо. Моя бабушка всегда говорила, что такие кольца раньше носили на руке, в которой держали напиток, чтобы они притягивали взгляды окружающих. © Lady_Locket / Reddit

«Ношу горжетку своей бабушки, сделанную в самом начале 80-х. Дополняю ее винтажным клатчем 60-х годов. Кстати, он тоже достался мне по наследству, но уже от другой бабушки»

«Надела на семейное торжество нежное платье с бисером, которое сшила еще моя прабабушка в 50-е годы»

«Смастерила новую огранку для бабушкиного кольца с аметистом. Очень довольна результатом»

«Вот вам мой винтажный образ на Пасху. Дополняет комплект соломенная шляпа, любезно подаренная бабушкой моего парня»

«Оказывается, моя мама все еще бережно хранит мое платье, которое я купила 40 лет назад»

«Куртка чирлидеров моей мамы из 70-х годов»

«Платье сшито моей прабабушкой для моей бабушки и передано мне около 5 лет назад»

«Моя мама и я с разницей в 40 лет в одном и том же свадебном костюме»

«Это платье моей бабушки, в котором она играла в пьесе Шекспира в 1939 году! Пришлось немного его оживить, чтобы вписать в свой собственный стиль»

«Несколько винтажных платьев, которые были в коллекции моей мамы в 80-е годы»

«Вчера забрала эти ковбойские сапоги из поместья моей прабабушки. Я влюбилась!»

«Моя бабушка подарила мне норковую шубу, которую она купила в 70-х. Я сначала колебалась, но...»

«Кожаный кошелек моей прабабушки. Нужно восстановить некоторые швы на ручке, но в остальном он в безупречном состоянии. Я часто им пользуюсь»

«Кулон из аметиста и бриллиантов достался мне по наследству от мамы»

«Это мой любимый кулон из ее коллекции. В детстве я часто надевала его в честь особых случаев, один из них — для школьной фотосессии. На мою свадьбу мама дополнила его ожерельем из жемчуга и решила подарить мне. Я буквально плакала, когда узнала об этом».

«Моей маме досталось по наследству от бабушки. Мы понятия не имеем, что это такое. Подскажите!»