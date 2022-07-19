16 человек, о безудержной фантазии которых свидетельствуют клички их животных
Для многих животные — члены семьи, а у каждого члена семьи должно быть имя. Кто-то придумывает питомцам простые и запоминающиеся имена, а кто-то пускает в ход всю свою бурную фантазию и наверняка изрядно веселит ветеринаров на приеме в клинике.
Мы в ADME любим животных и людей с неординарным чувством юмора, поэтому решили поинтересоваться, как пользователи сети называют своих питомцев. Вдруг вам пригодится, если вы завели нового друга, а имя ему еще не придумали.
- Купили мы котенка сфинкса. За крупную сумму. Через 2 дня зверек сходил в туалет золотой сережкой с бриллиантами. Сдали украшение в ломбард, выручили 9 тыс. Кошку назвали как ту самую курочку — Рябой. © Подслушано / Ideer
- Моего кролика зовут Ее Величество Тея фон Флаффичопс из Дома Фуфу, Первая в Ее Имени, Защитница Гостиной и Ныряльщица Среди Проводов. Почему? Потому что она великолепна. © TehKarmah / Reddit
- У знакомого культуриста-любителя был крошечный чихуа-хуа по кличке Крушитель. Парень был под 2 м ростом и весил около 136 кг. В общем, забавная ситуация. © YouMightKnowOfMe / Reddit
- Знакомая назвала кота Салазар. Бабушка со словами: «Я это имя все равно не запомню» — зовет его Санузел... © Подслушано / Ideer
- Я работаю с животными, и однажды среди моих клиентов была собака по кличке Ланчбокс. Все еще не могу свыкнуться с этим. © yumyummers / Reddit
- Была собака. Жена — любительница «Звездных войн» — назвала животину Лея. Красиво, правда. Я назвал Лейка. Собака отзывается, а жена психует часто. Говорит: «Еще Шлангом назови». © Руслан Суриков / ADME
- Мой муж назвал дикого полосатого кота, которого мы «усыновили», Alt-Tab. Потому что это животное заставляло нас моментально переключаться с любой задачи, над которой мы работали, если ему надо было поесть или поиграть. © unknown author / Reddit
- Друг назвал свою змею Лейтенант Дэн. Потому что у нее нет ног. © raiden431 / Reddit
- Моего кота зовут Заяц. Каждый день он выходит на улицу гулять, и, когда я выхожу его звать домой, я несколько раз кричу: «Зай!» И каждый парень или мужчина, проходящий поблизости, всегда оборачивается. Абсолютно всегда. Когда проходят не очень симпатичные мне мужчины, я кричу потише, а когда симпатяшки — погромче. Специально выбираю момент, дожидаясь нужного, потому что кот быстро прибегает сразу. Познакомилась так с несколькими просто обалденными парнями! © Подслушано / Ideer
- У меня кот — Зубенко Михаил Петрович. Дети так почему-то называют, а так он вообще-то Мишка. © Manya.Cabrera / Pikabu
- Моего кролика зовут Дракула. Во-первых, потому, что он черный. А во-вторых, видели бы вы, как он инфернально зевает!
- Нашего кота зовут Кофе. Гостей удивляет это имя, а дело в том, что папа принес его, совсем кроху, найдя на улице, и я, тогда тоже весьма сопливых лет, заголосила: «Кофечка, кофечка!» («Кошечка».) Родителям понравилось забавное слово, но при первом же мытье выяснилось, что котенок — мальчик. Переделали Кофечку в Кофе. «Потому что кофе — это он!» — подвел итог папа. © Подслушано / Ideer
- Котенка, рожденного от кошки Юльки, муж почему-то назвал Иван Федорович Малиновский. Это был любимый и самый младший на тот момент котик, соответственно, большинство кошачьих вкусняшек доставалось именно ему. Со временем на «Ваню», «Федоровича» и «Малиновского» отзывались не только все наши кошаки, но еще и собаки. © Yuchama / Pikabu
- Я медсестра в ветеринарной клинике, и у нас есть пациентка по имени Белинда. Она курица. © madeleinecate / Twitter
«Вот почему я назвал кота Чизбургер».
- Пришла к знакомой, а она говорит: «Я Данте найти не могу». Потом куда-то ушла, возвращается с котом: «Вот, нашла». Я думаю: «Ты бы еще кошку взяла и назвала Беатриче», а сама говорю: «А зачем ты его искала?» А она: «Думала, опять в сад сбежал». Спрашиваю: «А что, ему нельзя в сад?» А она мне: «Да нет, просто там Беатриче. А то будет как в прошлый раз». Я сижу глаза на лоб, рот раскрыла, вопросы даже задавать не решаюсь, и тут она добавляет: «Подрались». Достаточно давно это было, но как вспомню — так смеюсь. © Orsa Valdés / ADME
- Никто и никогда не сможет перещеголять человека, который назвал черепаху Волан-де-Мортом. © scraphamster / Twitter
А как зовут вашего домашнего питомца?
AdMe/Народное творчество/16 человек, о безудержной фантазии которых свидетельствуют клички их животных
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