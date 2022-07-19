16 человек, о безудержной фантазии которых свидетельствуют клички их животных

Для многих животные — члены семьи, а у каждого члена семьи должно быть имя. Кто-то придумывает питомцам простые и запоминающиеся имена, а кто-то пускает в ход всю свою бурную фантазию и наверняка изрядно веселит ветеринаров на приеме в клинике.

Мы в ADME любим животных и людей с неординарным чувством юмора, поэтому решили поинтересоваться, как пользователи сети называют своих питомцев. Вдруг вам пригодится, если вы завели нового друга, а имя ему еще не придумали.