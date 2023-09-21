16 человек поделились фото мест из путешествий, которые они еще долго не забудут

Мы путешествуем, чтобы увидеть что-то совершенно новое и необычное для нас. И иногда на первое место выходят не достопримечательности и традиционная еда, а уютные места, в которые заводит нас поездка. Квартиры, отели, рестораны и кафе, паромы и даже палатки — все это во время приключения может стать оплотом ярких впечатлений и теплых воспоминаний.

«Волшебный вид из окна во время моей единственной ночи в Миконосе в Греции»

Это прекрасно! Я бы не спал всю ночь, чтобы насладиться этим. © GreenGoddessXx / Reddit

«Поехала на экскурсию в пустыню в Египте. Заплатила около $ 200 за эту палатку и 4-разовое питание»

«Атмосфера в кафе в Люксембурге»

«На отдыхе в Латинской Америке»

«Очаровательный вид из окна моего гостиничного номера в Англии»

«Вид из гидромассажной ванны в моем гостиничном номере»

«Милый домик в Бразилии»

«Вид на Умбрийско-Маркские Апеннины в Италии из отеля, в котором я поселился»

«Вид из моей палатки. Это Камбоджа»

«Уютный снимок со старого парохода Уккопекка»

«Фото из недавней поездки в Кеннебанкпорт. Так хочу сюда вернуться!»

«Ресторан в Англии, который работает с 1189 года. Он частично встроен в пещеру»

«Во время моей поездки в Коста-Рику побывал в ресторане, в котором столб оформили под дерево»

«Моя комната в одном из отелей Шотландии»

«Отдыхаю в Гватемале»

«Палатка для глэмпинга в Дании»