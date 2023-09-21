16 человек поделились фото мест из путешествий, которые они еще долго не забудут
Мы путешествуем, чтобы увидеть что-то совершенно новое и необычное для нас. И иногда на первое место выходят не достопримечательности и традиционная еда, а уютные места, в которые заводит нас поездка. Квартиры, отели, рестораны и кафе, паромы и даже палатки — все это во время приключения может стать оплотом ярких впечатлений и теплых воспоминаний.
«Волшебный вид из окна во время моей единственной ночи в Миконосе в Греции»
- Это прекрасно! Я бы не спал всю ночь, чтобы насладиться этим. © GreenGoddessXx / Reddit
«Поехала на экскурсию в пустыню в Египте. Заплатила около $ 200 за эту палатку и 4-разовое питание»
- А как ситуация с туалетом? © _TheyCallMeMother_ / Reddit
- Он спрятан за камнями. © kristylisa / Reddit
«Атмосфера в кафе в Люксембурге»
«На отдыхе в Латинской Америке»
«Очаровательный вид из окна моего гостиничного номера в Англии»
«Вид из гидромассажной ванны в моем гостиничном номере»
«Милый домик в Бразилии»
«Вид на Умбрийско-Маркские Апеннины в Италии из отеля, в котором я поселился»
«Вид из моей палатки. Это Камбоджа»
«Уютный снимок со старого парохода Уккопекка»
«Фото из недавней поездки в Кеннебанкпорт. Так хочу сюда вернуться!»
«Ресторан в Англии, который работает с 1189 года. Он частично встроен в пещеру»
«Во время моей поездки в Коста-Рику побывал в ресторане, в котором столб оформили под дерево»
«Моя комната в одном из отелей Шотландии»
«Отдыхаю в Гватемале»
«Палатка для глэмпинга в Дании»
А если вы хотите еще порцию красоты, то вам стоить увидеть и другие места, которые люди считают самыми уютными в мире.
Фото на превью kristylisa / Reddit
AdMe/Народное творчество/16 человек поделились фото мест из путешествий, которые они еще долго не забудут
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