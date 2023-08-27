16 человек поделились секретами, которые хранят от близких, и это трогает до слез

Во взрослой жизни уже ни в какие сказки не верится. Действительно, какие чудеса, когда там работа, тут дети, еще и пол помыть нужно. Но на самом деле волшебники живут прямо у нас под боком. Именно благодаря им вдруг находятся дорогие сердцу вещи и лифт всегда приезжает вовремя. А еще эти волшебники очень тщательно хранят свои секреты.