16 человек подсказали, как вести себя в ситуациях, когда фортуна решила взять выходной

Частенько мы теряемся, оказываясь в какой-то из ряда вон выходящей ситуации. В таком случае нелишними будут советы других товарищей по несчастью, которые через все это уже проходили. Они могут подсказать, как не затопить весь дом, когда прорвало трубу, что делать, если ужалила оса, и чем склеить разбитую посуду.

Пользователи сети рассказали о действующих на нервы происшествиях и получили совет, как вести себя в подобных ситуациях. Мы в ADME уже приняли к сведению эти рекомендации.

«Думаю, вы чувствуете мою боль»

Просто возьми гигиеническую помаду и нанеси ее на палец. © Graphitetshirt / Reddit

«Злейший враг моей голени»

«Когда я был за рулем, в окно машины влетела оса и ужалила меня»

Возьми маркер и обведи опухоль. Если отек увеличивается, обратись к врачу. Со мной такое произошло в прошлом году, и этот совет дал мой доктор на случай, если это когда-нибудь повторится. © d6u4 / Reddit

«После 3 спущенных шин мы наконец решили исследовать подъездную дорожку. Нашел их с помощью 4 мощных магнитов, прикрепленных к доске»

Еще один совет: убедитесь в том, что земля мягкая (к примеру, прошел небольшой дождь), и повторите попытку. Магнит сможет поднять еще больше железяк, которые до этого застряли в сухой грязи. © Makovar / Reddit

«Как починить мамину любимую тарелку ручной работы»

«Около месяца назад я переживал о том, как склеить любимую керамическую тарелку мамы. Мне подсказали идею с искусством кинцуги и рассказали, где приобрести набор. Я только что закончил склеивать тарелку к маминому дню рождения».

«Не можем избавиться от ужасного запаха канализации на работе»

Проблема исчезла, как только мы начали проливать ее горячей водой 1 раз в неделю. Просто заливайте внутрь 1 л кипятка. © Grendal54 / Reddit

«Моя девушка открыла коробку с деталями для изготовления украшений вверх дном»

Она должна закрыть коробку и перевернуть ее обратно. Так беспорядка будет немного меньше. И всегда ставьте метку для себя: где верхняя часть, а где нижняя. © 1984Society / Reddit

«Прорвало стояк с холодной водой. Дом высотный, давление хорошее, на пол лилось примерно по ведру за 2 секунды»

«Сначала пытался выливать воду ведрами, но они наполнялись мгновенно. Решение пришло от супруги: взять шланг от пылесоса и отвести воду в унитаз. Обычный шланг от пылесоса помог дождаться прихода слесаря. Если бы не он, то за час ожидания я бы затопил 5 этажей и неизвестно сколько платил бы за ремонт у соседей».

«Думаю, в ближайшее время они никуда не поедут»

Рой часто задерживается на несколько часов, прежде чем лететь дальше. Свяжитесь с местными пчеловодами и узнайте, заберут ли они пчел. От них легко избавиться, если найти королеву и переместить ее во временный улей. © tomytronics / Reddit

«Крыша начала протекать прошлой ночью. В ближайшие 3 дня обещают дождь»

Попытайся выяснить причину протечки. А если сразу поставить под течь ведро, то это выручит тебя до той поры, пока крышу не отремонтируют. © EvieNeill / Reddit

«Вчера вечером моя девушка готовила ужин, и кипящая вода вылилась из кастрюли, оставив это пятно»

Это просто минералы. Наверное, это кальций. Он растворяется в кислоте. Налей немного уксуса и потри пятно. © NecessaryPineapple50 / Reddit

«Сегодня я отвечал за открытие. Впереди веселый разговор с начальством»

Ты взял не тот ключ. Такие замки имеют 2 разных ключа: один открывает его, а другой (тот, что у тебя) удаляет цилиндр. Как правило, главные ключи хранятся в безопасном месте, их не носят с собой. Если бы у кого-то был этот ключ, он мог бы не только войти в любую дверь с таким же цилиндром, но и перекодировать ее, чтобы оригинальные ключи больше не работали. © aforsberg / Reddit

«Я недолюбливаю птиц. И вот одна из них влетела ко мне на кухню»

По возможности закрой двери в другие комнаты. Затем открой двери или окна на кухне, и птица вылетит, если легко махнуть полотенцем в ее направлении. Тебя она боится больше, чем ты ее. © 3Heathens_Mom / Reddit

«Хотел вытащить наушник, а резиновый наконечник остался в ухе»

Возьми пинцет и вытащи его. Надеюсь, далеко не зашло. © RoofChicken / Reddit

«Из школьного террариума сбежала змея. Мы ищем ее, а учитель все твердит: „Думай как змея“»

Нужно поискать в теплых местах, таких как трубы горячей воды, батареи. © D3vilUkn0w / Reddit

«Борюсь с рекламой на дверях подъезда»

«Если вы хотите, чтобы ваши двери выглядели хотя бы так, раз в 2–3 месяца обрабатывайте их автомобильной или велосипедной смазкой. В итоге к дверям не липнут скотч, клей и самоклеящаяся реклама. Наносится состав локально, только на места расклейки рекламы, обычно слева и справа от двери. Ну и, само собой, нужно не лениться, собирать листовки и выбрасывать их».