16 кулинаров, которых нужно выгонять из кухни и запираться с той стороны

Не все хорошо умеют готовить, но есть уникумы, которые своими антиталантами удивляют сослуживцев, соседей и домочадцев. Люди даже выкладывают фото с такими «шедеврами» в сеть — видимо, чтобы не страдать в одиночестве. А еще эта подборка доказывает, что даже еда, приготовленная профессиональными поварами, может, мягко говоря, разочаровывать.

А в бонусе покажем еду, которая только кажется аппетитной, но лучше ее не пробовать.

«Моя мама приготовила стейки. Клянусь, меня усыновили»

Вот против чего должны протестовать веганы. © skepticcaucasian / Reddit

«Муж попросил опубликовать. Подразумевалось, что это болоньезе с салатом из капусты»

«Сосед по комнате пытался приготовить рис»

«Пытался разогреть пиццу в духовке»

«Заказал салат за $ 15 в одном из местных ресторанов»

«Готовил курицу по-тайски, отвернулся на минуту, а брат добавил синий пищевой краситель. Брату 19 лет»

«Творение моего муженька»

«Проснулся от звука пожарной сигнализации в 3 часа ночи. Сосед по комнате поставил жариться бекон, а сам уснул»

«Жена испекла торт на день рождения нашего ребенка. Банановый с кремом»

Я бы избавился. От торта. Не от жены. © vVWARLOCKVv / Reddit

«Приятель заказал „одну пиццу, только пепперони“, и вот что ему принесли. Я ржал как конь»

«Коллега приносит на работу пугающее смузи»

«Мне сделали вот такой сэндвич»

«Мама была на свадьбе. Ей принесли безглютеновую пиццу»

Это настоящее преступление против пиццы! © Taric25 / Reddit

«С парнем приготовили суп. Странные штуки, плавающие в нем — это макароны»

«Брускетта от моего парня»

«Суши в моей школьной столовой»

Бонус: «Купил в магазине. Продавец не смог объяснить, что это. Я откусил кусочек, на вкус — ужасно. Так и не понял, что я съел»

А я знаю! Это рулет из мяса буйвола. Звучит вкусно, но таковым не является. © lilypad0x / Reddit