16 кулинаров, которых нужно выгонять из кухни и запираться с той стороны
Не все хорошо умеют готовить, но есть уникумы, которые своими антиталантами удивляют сослуживцев, соседей и домочадцев. Люди даже выкладывают фото с такими «шедеврами» в сеть — видимо, чтобы не страдать в одиночестве. А еще эта подборка доказывает, что даже еда, приготовленная профессиональными поварами, может, мягко говоря, разочаровывать.
А в бонусе покажем еду, которая только кажется аппетитной, но лучше ее не пробовать.
«Моя мама приготовила стейки. Клянусь, меня усыновили»
- Вот против чего должны протестовать веганы. © skepticcaucasian / Reddit
«Муж попросил опубликовать. Подразумевалось, что это болоньезе с салатом из капусты»
«Сосед по комнате пытался приготовить рис»
«Пытался разогреть пиццу в духовке»
«Заказал салат за $ 15 в одном из местных ресторанов»
«Готовил курицу по-тайски, отвернулся на минуту, а брат добавил синий пищевой краситель. Брату 19 лет»
«Творение моего муженька»
«Проснулся от звука пожарной сигнализации в 3 часа ночи. Сосед по комнате поставил жариться бекон, а сам уснул»
«Жена испекла торт на день рождения нашего ребенка. Банановый с кремом»
- Я бы избавился. От торта. Не от жены. © vVWARLOCKVv / Reddit
«Приятель заказал „одну пиццу, только пепперони“, и вот что ему принесли. Я ржал как конь»
«Коллега приносит на работу пугающее смузи»
«Мне сделали вот такой сэндвич»
«Мама была на свадьбе. Ей принесли безглютеновую пиццу»
- Это настоящее преступление против пиццы! © Taric25 / Reddit
«С парнем приготовили суп. Странные штуки, плавающие в нем — это макароны»
«Брускетта от моего парня»
«Суши в моей школьной столовой»
Бонус: «Купил в магазине. Продавец не смог объяснить, что это. Я откусил кусочек, на вкус — ужасно. Так и не понял, что я съел»
- А я знаю! Это рулет из мяса буйвола. Звучит вкусно, но таковым не является. © lilypad0x / Reddit
А теперь поговорим на аппетитные темы. Здесь у нас хранятся 7 вечерних перекусов, от которых прибавится счастья, а не сантиметров на талии.
Фото на превью Nickeon / Reddit
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