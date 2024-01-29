16 историй о людях с настолько странными привычками, что окружающие за сердце хватаются
У каждого из нас есть причуды, вопрос только в их масштабах. Например, пока один человек избавляется от бортиков пиццы, поедая лишь основу с начинкой, другой может и вовсе каждое блюдо делить на составляющие и отправлять в рот ингредиенты в алфавитном порядке. Пользователи сети рассказали о странных привычках, как своих, так и людей из близкого окружения, которые случайного свидетеля могут привести в шок.
- У меня есть привычка пробовать все первой. Неважно, что это — минералка, чипсы или ужин, но я должна попробовать раньше всех. Муж к этому привык. Открыв любую пачку, протягивает сначала мне. Но люди смотрят странно, когда муж со словами «Блин, так пить хочется!» отдает бутылку воды мне. Люди, это не он сумасшедший, это я у него с прибабахом. © Подслушано / Ideer
- Я разговариваю с уличными кошками. Я смотрю на пушистиков и просто... мяукаю в знак приветствия. Иногда они мяукают в ответ, и получается разговор. Мои друзья говорят, что я странная, а сами обращаются к питомцам на своем языке. Ничего, что кошки не говорят на человеческом? © enemiestobesties / Reddit
- Если у меня есть бутылочка с чем-то жидким, я обязательно ее энергично потрясу прежде чем употребить содержимое. Это может быть что угодно — молочный продукт, кетчуп, соевый соус... Но если готовит кто-то другой и при этом не встряхивает емкость, я всегда расстраиваюсь. Поскольку убежден, что так будет менее вкусно. © papercranes / Reddit
- Если автор книги, которую я читаю, описывает эмоции героя, то я их пытаюсь повторить. Например, «Карл смотрел прямо перед собой, усмехаясь одним уголком рта». И я точно так же пробую усмехнуться. © lhjmq / Reddit
- Обожаю есть семечки прямо в кровати. Пока жил холостяком, меня это и не волновало. Но сейчас появилась девушка. Она стала частенько у меня ночевать. Первые ночи не могла понять, почему ей так неудобно спать. Находила остатки шелухи повсюду и спрашивала: «Ты голубей разводишь?» Короче, мы всего месяц вместе, а она уже подводит к тому, что семечки лучше есть только на кухне. И кровать не для еды. Теперь думаю, а действительно ли я хочу отношения? © Палата № 6 / VK
- Учусь на стоматолога, уже практикуюсь. Приобрела привычку надувать медицинские перчатки перед тем, как надеть их. И вот, пятница, надуваю по привычке перчатки, а они не надуваются. Что-то не то... Осознаю реальность: стою в метро, надуваю зимние перчатки. Люди странно косились. © по секрету / VK
- Я разбираю любую еду на составляющие. Бутерброд? Снимаю начинку и ем каждый ингредиент в алфавитном порядке. Смесь морских гадов? Сортирую по кучкам, потом съедаю по очереди. Кусок мяса? Разрежу на кусочки и разделю их по степени прожарки. Я стараюсь избавиться от этой привычки, поскольку окружающие смотрят на меня как на чудака. © Unknown author / Reddit
- У нас есть с парнем очень странная привычка. Если мы смотрим какой-то сериал, то придумываем ему название-антоним. Например, сегодня будем смотреть «Целибат в маленькой деревушке» («Секс в большом городе»). © EvigForelsket / Twitter
- Моя мама любит собирать все, что попадется на глаза, в карман халата. Я недавно оставила ее на день с внуком, сама по работе уехала до вечера. Возвращаюсь, а мама прям устала, вымотал ее малой. На следующий день затеяла стирку, беру ее халат, а там, как всегда, в карманах настоящий «клад». Пара монет, платок, игрушечная фигурка, спички и, самое забавное, — недоеденный оладушек. © Мамдаринка / VK
- Однажды муж потянулся ко мне рукой, чтобы обнять, а я отшатнулась от него. Это увидел наш зять и заявил, что, вероятно, супруг меня обижает. Это было не так, и муж ответил: «Я уже привык — она всегда шарахается от руки». До его слов я даже не осознавала, что так происходит постоянно. Видимо, причины кроются в моем детстве. © Booner999 / Reddit
- У меня есть очень странная особенность. Обычно я ношу носки дома так. Естественно, чем дольше хожу, тем сильнее они сползают и начинают болтаться. Не спрашивайте, зачем и почему. Просто дурная привычка. Это уникальный случай или кто-то еще так делает? © Dyakiv / Twitter
- Когда навстречу мне идет человек, например, на улице, я всегда задерживаю дыхание и не дышу. Терпеть не могу запахи чужих людей. Неважно, что это: вкусные духи или что-то неприятное. Мне кажется, что я вдохну частичку чужой энергии. © Gulnara2022 / Pikabu
- У мужа есть дурацкая привычка: когда он говорит и заканчивает какую-то мысль, то делает длинную паузу прежде чем продолжить говорить. В эти моменты всегда кажется, что он закончил, а когда начинаешь ему отвечать, выясняется, что он тогда не договорил! Причем определить, когда он договорил, а когда делает паузу, почти невозможно. Поэтому мне частенько, чтобы ответить, приходится спрашивать, сказал ли он все, что хотел. Конечно, это нестрашно, но учитывая, что делает он это постоянно, это немножко выносит мозг. © Подслушано / Ideer
- Будучи на пляже, в воду я захожу полностью одетым. Не знаю, почему я предпочитаю плавать именно так, несмотря на все неудобства. И не скажу, что я стеснительный. Но помню, что в детстве мне не очень нравилось щеголять в плавках. А в подростковом возрасте я попробовал купаться прямо в одежде и с тех пор делаю только так. © Flemming Sørensen / Quora
- Живу в общаге и часто пою... в туалете. Так вот, у нас унитазы разделены кабинками. Сегодня, сижу и пою песню из фильма «Джентльмены удачи». А там такие слова: «Все позабудь, что миновало. Все, что упало, то пропало. Все, что ушло, обратно не вернешь...» Дикий хохот из соседской кабинки. Буду теперь чаще ее петь. © по секрету / VK
- Однажды мы с моей женой решили принять душ одновременно. Сперва она постирала белье вручную, а потом вдруг взяла свои трусы и начала ими намываться как мочалкой. Я спросил, что вообще здесь происходит. Ответ сразил наповал: мама приучила. Так я узнал, что у всех женщин в ее семье странная привычка мыться трусами. © CidVerte / Reddit
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AdMe/Народное творчество/16 историй о людях с настолько странными привычками, что окружающие за сердце хватаются
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