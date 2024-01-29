16 историй о людях с настолько странными привычками, что окружающие за сердце хватаются

У каждого из нас есть причуды, вопрос только в их масштабах. Например, пока один человек избавляется от бортиков пиццы, поедая лишь основу с начинкой, другой может и вовсе каждое блюдо делить на составляющие и отправлять в рот ингредиенты в алфавитном порядке. Пользователи сети рассказали о странных привычках, как своих, так и людей из близкого окружения, которые случайного свидетеля могут привести в шок.