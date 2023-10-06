16 человек рассказали, какие вещи на барахолке они в жизни не купят
В секонд-хендах сегодня отовариваются и обычные люди, и голливудские знаменитости. Но порой вещи с барахолки скрывают самые разные сюрпризы. В этой статье пользователи объяснили, какие б/у товары они больше ни в жизни не купят.
- Подруга хвастает платьем из секонда: «Смотри, какое модное, оверсайз, удобное! Да еще и за гроши. Буду на работу в нем ходить». Я как заржу! А потом и говорю, не бери, мол, вещи, если на них надпись на незнакомом языке. Потому что на платье крупным шрифтом красовалось Mommy to be, и это был не наряд оверсайз, а платье с кроем для беременного живота.
- Кроме того, что в поношенной обуви могут быть микробы, она также приобретает определенную форму стопы первого владельца. Поэтому, купив такую вещь, мы будем чувствовать себя очень некомфортно в обуви, разношенной другим человеком. © SAugsburger / Reddit
- В 20 лет я окончила педагогический. Работы не было, денег тоже, и я устроилась официанткой. Вещей приличных не было, купила б/у кроссовки. Они были целые, но обшарпанные изрядно. Я их натирала зубной пастой. Правда, из-за этого от меня исходил запах постоянно. Однажды пошел дождь и смыл эту красоту, все на смене поняли, почему от меня так пахло пастой. Через пару дней бармен мне подарил белые кроссы. А потом я вышла за него замуж. Не из-за кроссовок, по любви! © Подслушано / Ideer
- Не стоит покупать б/у микрофон. Я ведущий радиопередачи, и каждый раз, когда я думаю о том, сколько людей плюнуло в эту штуку, меня передергивает. © The_SuperTeacher / Reddit
- Купила как-то на сайте объявлений редкое издание книги с доставкой по почте. Заранее списалась с продавцом и попросила хорошо и надежно упаковать книгу, чтобы в пути не повредилась. Получаю посылку: отправитель не стал заморачиваться и просто просто положил книгу в полиэтиленовый пакетик. Надо ли говорить, что к концу путешествия в пакетике отдельно болталась книжка, порванная и покоцанная, и отдельно обложка. Нарочно, что ли, не пойму. © Надежда Айтан
- Однажды я купил в секонд-хенде кондиционер и хорошенько, как я думал, почистил его внутри. В течение всей следующей недели я страдал от ужасных симптомов гриппа: насморк и головные боли. Оказывается, это было отравление плесенью из кондиционера. Вынул загрязненный блок, и на следующее утро все было в порядке. Больше никогда не рискну. © Sinaskafitch / Reddit
- В местном секонд-хенде продавали б/у купальники и нижнее белье, но только топы. Как-то моя сестра купила и то и другое. Продавец уверил ее, что белье было новое. Просто первому хозяину оно не подошло, и он отдал его на благотворительность. Когда мы добрались до машины, сестра обнаружила, что ее покупки были в пятнах, особенно нижнее белье. Я никогда не куплю ничего из этого с рук, особенно после этого случая. © unkempt-ghoul / Reddit
- Я знаю, что люди часто покупают подержанные диваны, но я считаю, что на них легко скрыть пролитые жидкости. После нескольких лет использования на большинство диванов просто невозможно смотреть. © Unknown author / Reddit
Rozenskip / Depositphotos
- Раз в пару лет собираю старые вещи и отношу их на мусорку. Вещи, которые почти не носила, выставляю на сайт частных объявлений по символической цене или отдаю в дар. Среди вещей, выброшенных на мусорку, было старое заношенное пальто с меховым воротником от любимой марки. И как же я была удивлена, когда увидела свое пальто на сайте, где его продавали как свою б/у вещь! Узнала его по 2 дефектам на фото, из-за которых пальто и было выброшено. Смешанные чувства испытала. © Подслушано / Ideer
- Бывшую в употреблении посуду не покупаю, хотя, бывает, очень красивые и интересные варианты попадаются. Но почему-то брезгую ею пользоваться, а загромождать дом ради самого антиквариата, чтобы просто лежало, смысла не вижу. © Overslept / ADME
- Кроме нижнего белья я бы еще не стал покупать старые жесткие диски или флешки. Они слишком непредсказуемы и довольно часто содержат много вредоносных программ. © JDDass / Reddit
- Никогда бы не купила с рук клавиатуру. Я разобрала великое множество клавиатур, и все они были отвратительны. Если есть возможность, я лучше куплю новую. Ненавижу саму мысль об использовании чужих вещей. © Unknown author / Reddit
- Не покупаю с рук ничего для моих собак. Люди перепродают корм для собак, лакомства, игрушки, которые не понравились их собакам, и я вообще не доверяю людям. © YourDBDGF / Reddit
- У меня левая нога на полразмера больше правой, поэтому при покупке меряю обувь только на левую: если подошла, то и правая ок будет. Нашла на барахолке резиновые сапоги, меряю левый — сидит как влитой, покупаю! И только дома поняла, что мерять надо было оба: второй сапог тоже левый...
- Решил сэкономить: купить с рук телефон поновее. Встретился с продавцом, купил, и только уже дома обнаружил, что модель у меня совершенно другая, нежели та, что продавец показывал. Видимо, пока я доставал деньги, он взял и тупо поменял телефоны во внутреннем кармане, ну а я не посмотрел. В общем, сам виноват. © ZloyKarlik / Pikabu
- Примерял куртку в секонде. Засовываю руки в карманы, а они набиты кучей каких-то записок. Развернул одну и сразу узнал почерк моего школьного друга. Оказалось, что он заходил в этот магазин, напихал в карманы стихов, ссылку на свой блог, потому что надеялся кого-нибудь этим напугать. Это было впечатляюще. © creeptrick / Reddit
Чего только не найдешь на барахолке или на сайте с частными объявлениями. Тут тебе и гаджеты, и детские игрушки, и свадебные платья. Отношение к подержанным вещам у людей самое разное. Кто-то брезгует, кто-то дает им вторую жизнь. А вот этим везунчикам удалось найти на барахолках настоящие сокровища.
AdMe/Народное творчество/16 человек рассказали, какие вещи на барахолке они в жизни не купят
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