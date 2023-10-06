16 человек рассказали, какие вещи на барахолке они в жизни не купят

В секонд-хендах сегодня отовариваются и обычные люди, и голливудские знаменитости. Но порой вещи с барахолки скрывают самые разные сюрпризы. В этой статье пользователи объяснили, какие б/у товары они больше ни в жизни не купят.

Чего только не найдешь на барахолке или на сайте с частными объявлениями. Тут тебе и гаджеты, и детские игрушки, и свадебные платья. Отношение к подержанным вещам у людей самое разное. Кто-то брезгует, кто-то дает им вторую жизнь. А вот этим везунчикам удалось найти на барахолках настоящие сокровища.