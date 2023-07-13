16 человек рассказали о деликатесах из других стран, которые они не станут есть ни за какие деньги
Когда мы слышим о редких деликатесах, сразу хочется их попробовать и получить новые гастрономические впечатления. Но иногда реальность оказывается совсем другой, и разрекламированные кулинарные изыски кажутся не такими великолепными на вкус, как нам обещали.
- Когда были в Пекине, официант в ресторане нахваливал суп под названием «птичьи гнезда». Говорил, что это местный деликатес. Нам принесли чашку с субстанцией сладковато-землистого вкуса, которая по виду напоминала жидкий холодец. Оказалось, что этот суп варят из настоящих гнезд. Местные птицы саланган строят свои дома не из листьев и веточек, как наши птицы, а из собственных слюней. Мы были в шоке. Вот такой оказался деликатес.
- Ездили на побережье Франции специально попробовать наисвежайших живых устриц, только что вытащенных из моря. Что сказать? Я не осилила ни одной. И лимонным соком поливала, и даже солила, хотя обычно этого не делают. Все равно склизко и противно, бр-р-р... Давилась я, давилась, да и выплюнула потихонечку в мусорку. © Ольга / Дзен
- Ел я столетние яйца. Очень сильный аммиачный запах, белок с виду как кофейное желе, а желток похож на серо-голубую глину, но жидкий. На вкус ближе к вареному яйцу, но с сильными аммиачными обертонами. Для меня они на 2-м месте в личном рейтинге отвратной еды. На 1-м пока что бобы натто, но хочу добраться до сюрстремминга. © ***elf / Pikabu
- Тетушка привезла кусок какого-то сыра, за которым она специально ездила во Францию. С той самой кошерной плесенью. Как только упаковка была вскрыта, тетя осталась в комнате в полном одиночестве. Потому что нюхать и тем более есть сыр с запахом носков после марш-броска на 50 км по жаре никто не согласился. Артефакт был завернут в несколько пакетов и отдан на персональное поедание обратно. Даже при всех открытых окнах воняло еще до вечера. © Глеб Верхов / Дзен
- Люди говорят о кудрявой капусте кейл как о какой-то вкусной чудо-еде, но я не нашел ни одного исследования, которое показало бы, что она особенно полезна для здоровья. К тому же на вкус она похожа на обрезки газона. Почти все рецепты капусты кейл включают два этапа: нарежьте ее и приготовьте, чтобы она больше не имела консистенцию капусты, затем добавьте соль и другие ингредиенты, чтобы у нее больше не было вкуса капусты. Итак, теперь у вас есть что-то, что не имеет ни вкуса, ни консистенции капусты, и это довольно вкусно. Проще начать с чего-то, что действительно вкусно. © nednobbins / Reddit
- Дважды пробовал икру морского ежа в разных ресторанах. Это просто отвратительно. И никому, кого я угощал потом, она не понравилась. Я даже спрашивал у официантов, можно ли как-то есть икру, чтобы было вкуснее. Они отвечали: «Ну она вам либо нравится, либо нет». © WubaIubaDubDub_ / Reddit
- Ел суп из акульих плавников. Плавник не придает бульону никакого вкуса, он просто делает его студенистым. Вы можете добиться того же результата, просто добавив кукурузный крахмал. © AdopeyIllustrator / Reddit
- Ухаживал за мной один богатенький сынок и как-то пригласил на романтический ужин: свечи, хрусталь, а посреди стола стоит нехилая вазочка c черной икрой. Парниша раздулся от гордости, мол, кто тебя еще покормит ей до отвала, хочешь — хоть ложкой ешь. А мне аж дурно стало, ведь я ненавижу ее до отвращения. Холодная, слизистая, во рту противно лопается и растекается маслянистой рыбной жижей. Меня в детстве от малокровия ею закармливали (бабушка в торговле работала), с тех пор прямо тошнит от одного вида. Короче, наш романтический ужин для меня состоял из картошки со сметанкой и блинчиков.
- Лампредотто. О, как нам его нахваливали! Напустили таинственности, типа быть во Флоренции и не попробовать лампредотто — преступление! А на деле оказалась обычная требуха. Готовят лампредотто из сычуга — заключительного, 4-го отдела желудка коровы. Может, кто-то и любит требуху, но мне от одного ее вида плохо становится! Вкус и запах сильно на любителя. © Елена D&А / Дзен
- Люблю Францию, люблю французскую кухню, но ненавижу вонючий французский сыр. Стыдно, когда тебе предлагают что-то и приходится есть, потому что отказываться некрасиво. Бри? Ливаро? Нет, спасибо. Я лучше съем свою салфетку. © Anne W Zahra / Quora
- Родители заставляли меня есть все, что давали, поэтому могу схомячить практически все. Но много лет назад пошел в модный ресторан, прочитал название блюд и заказал стейк тартар. Оказалось, это сырой холодный фарш из говядины с яйцом. Собаки хорошо поужинали в тот вечер. © Simon Brown / Quora
- Если я чувствую запах трюфелей, меня тошнит: такой он затхлый. Работаю в ресторане, где подают блюда с трюфельной стружкой, и каждый раз мне аж дурно становится. © sweetrhymepurereason / Reddit
- Была как-то в Чехии на дегустации фуа-гра. Паштет без всяких добавок неплох, но, чтобы отличить его от дешевого, надо, видимо, иметь аристократический вкус. А вот когда стала пробовать фуа-гра с добавками, с шампиньонами и с чем-то там еще, то буквально искала, куда бы выплюнуть, так как есть это было нельзя. А люди покупали по несколько баночек. © Ольга Б. / Дзен
- Друг приехал из Испании и позвал в гости. Заходим, и чую, что несет какой-то затхлостью, будто он чемодан вонючих носков притащил. Смотрю, друг гордо несет блюдечко, на котором лежат какие-то мерзкие тоненькие ломтики. Говорит: «€ 500 отдал за настоящий иберийский хамон». А к хамону еще и чоризо прилагается, у которой тот еще аромат. Предупредил бы, я бы в противогазе пришла!
- На 5й день в Лондоне знаменитый инглиш брекфаст уже опротивел и мы заказали на завтрак обычные тосты. Вместе с ними принесли пару яиц. На вид обычные вареные, правда со странным сладковатым запахом. Только откусив яйцо, мы поняли, что оно — сюрприз! — маринованное. К кислым яйцам со вкусом огуречного рассола жизнь меня не готовила, поэтому свое я так и не доела. Официант слегка обиделся и сказал, что это деликатес. Ну что тут сказать?! В таком случае, я — фанат обычной пищи.
- Живу в Турции год, но так и не осмелилась попробовать местное блюдо под названием «кокореч». Выглядит оно аппетитно — как большой сэндвич с мясом. Но я прямо остолбенела, когда узнала, что кладут внутрь. Оказалось, что кокореч делают из бараньих или козьих кишок, которые оборачивают вокруг кусочков других субпродуктов на шампурах —сердец, легких или почек. Как подумаю о составе, аж передергивает.
В процессе охоты за новыми гастрономическими впечатлениями, мы иногда сталкиваемся с разочарованиями. Популярный среди гурманов деликатес может оказаться не таким вкусным, как мы предполагали. В таких ситуациях важно помнить, что вкус — субъективное понятие. То, что одному кажется превосходным, другому может не подойти. В конечном итоге, самый важный критерий — удовольствие от пищи. Его можно найти не только в редких деликатесах, но и в простых блюдах, которые радуют нас каждый день.
AdMe/Народное творчество/16 человек рассказали о деликатесах из других стран, которые они не станут есть ни за какие деньги
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