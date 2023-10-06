16 человек разных профессий раскрыли нюансы своей работы, и мы аж в осадок выпали

Каждый человек знает, сколько нюансов есть в его работе. А вот другим со стороны кажется, что все проходит гладко, без сучка и задоринки. Но мы нашли людей, которые поделились фишками своей работы. Вероятнее всего, после прочтения этой статьи на многие вещи вы посмотрите по-другому.

«Вот сколько карточек забывают посетители в ресторане за месяц»

Оказывается, «яжемать» — не самый страшный персонаж

Работаю в магазине одежды для детей от 0 и до трех лет. И самые неадекватные покупатели — это не беременные и не мамочки с колясками. Это бабушки. Придут, все перещупают, а так как вещи в основном белые, то меня аж наизнанку выворачивает, так и хочется по рукам щелкнуть, а сказать нельзя. Пять раз придет такая бабуля, вещь нафотографирует, подружкам своим разошлет, консилиум по телефону устроит. И ничего не купит в итоге. © Подслушано / Ideer

«Вот сколько резинок для волос лежит под американскими горками»

Приходить в последний момент — не самая разумная идея

Работаю в магазине одежды, и как же вымораживают клиенты, которые приходят за 5 минут до закрытия. И начинается: «Девушка, а помогите мне найти рубашку и штаны для важной встречи». Иди нафиг. Я хочу домой, у меня болят ноги и я тебя сейчас ненавижу! А они еще огрызаются, когда ты им пытаешься объяснить, что уже закрыто и за 5 минут мы не сможем найти рубашку. И это происходит так часто. © Подслушано / Ideer

Будни продавца

«Люди разрывают пакеты, меряют и бросают все. Если нас просят помочь, так и говорим — ищите сами. Типичная ситуация — ты сидишь на корточках и все вешаешь, а рядом с тобой женщина раскидывает все шапки. Людям, которые за собой все хотя бы повесят на вешалки, огромное спасибо, ибо это уже экономит время. А есть те, кто возьмет 20 вещей, все разбросает и уйдет со спокойной душой, ничего даже не купив. На уборку всего этого еще тратится много времени».

А казалось бы, должно быть наоборот

Работаю в магазине женской бижутерии. Заметила одну закономерность: если общаться с клиентами неуважительно, то есть не здороваться при входе, не давать советы, не улыбаться и не прощаться, то они покупают намного больше, чем в ситуации, когда ты сама приветливость. Необъяснимо, но факт. © Подслушано / Ideer

«Зарядная станция на посту медсестер»

Эти телефоны медработники используют, чтобы общаться с друг другом, получить информацию о болезни пациента и для всякого такого. © KimJongFunk / Reddit

Для врачей это настоящее чудо

Я хирург. Впервые за 7-8 лет случилось неожиданное. Пациентка, придя на прием с жалобами, связанными со стопой, сняла обувь, попросила чуть подождать, достала влажные салфетки и протерла ноги! © Dyakiv / Twitter

«Выяснилось, что мало кто знает, как выглядит водопровод»

Закон подлости

Обожаю свою работу бариста. Говоришь, что горячий шоколад действительно горячий — смотрят, как на дурочку. Не говоришь, что горячий шоколад действительно горячий, и слушаешь: «Девушка, он горячий. Можно его разбавить?» © mioomioomoomi / Twitter

«У оператора видеокамеры на игре есть шпаргалка с лицами игроков»

На круизном лайнере свои приколы

Вот список топовых вопросов пассажиров в круизе. Дело в том, что многие люди понятия не имеют, как все устроено, и, наверное, поэтому рождаются самые странные вопросы. Например. Звонок на ресепшн, женщина кричит: «У меня клаустрофобия, а моя комната без окон». Девушка спрашивает: «А вы бронировали комнату с внутренней стороны без окон?» Отвечает: «Конечно, так же дешевле». Или вот еще. Диалог, когда идем через экватор:

— А где-то тут линия?

— Какая линия?

— Ну линия, которая показывает, что это экватор! © Roman_of_*****s / Twitter

«Я работаю в гостинице еще с лета, но до сих пор не могу врубиться»

Дети — зеркало родителей

Я учительница начальных классов. Среди моих первоклашек 2 детей говорят странно. Не скажу, что есть дефекты речи, но постоянно слышу «масинка», «носька», «руська», «селниско». Остальные ребята над ними смеются, хоть я и пресекаю. Недавно был утренник. Мамы наряжают детей. Слышу, как мамы тех проблемных деток коверкают слова, несут всякую чушь писклявыми голосами: «Моя мусюсюниська, какой ты зайська», «Ляляшка кафетка касивая». Зачем? Ребенок перенимает вашу речь. © Подслушано / Ideer

«В продуктовый магазин, где я работаю, случайно заказали 80 ящиков с бананами вместо 8»

«Вот сколько наушников люди оставляют только на одном коммерческом рейсе»