16 человек, у которых что ни уборка — то новое испытание на прочность

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Носки, раскиданные в неподходящих местах, незаправленная кровать, волосы на полу — именно эти мелочи зачастую становятся источником раздоров между нами и близкими. И конечно, каждый из нас имеет свое мнение о том, что считать чистотой. Для одних немного грязи — ничего страшного, а для других даже самая маленькая пылинка вызывает ярость. Интернет пестрит подобными курьезами, связанными с любовью к порядку.

«Мой парень оставил в раковине крошки от картофельных чипсов, поэтому я отправила ему это»

«Почему?»

Ужас любителя белых носков

Есть у меня подруга. Общительная, задорная, классная. Но у нее странная любовь к белым носкам. У нее все носки белые. Она их всегда снимает в коридоре, когда к кому-то в гости приходит. Как-то я у нее спросила, зачем она это делает. Ведь потом постирать можно, если у хозяев не идеальная чистота. Оказывается, если носки запачкаются, она потом их отбеливает много часов. Чтобы они были кристально белыми.

«Прошлым вечером чистил пенни, и вот такой монета стала после ночи в кислоте»

Всем любовь к уборке прививали по-разному

Моя мама — ужасная чистюля. Жили мы в частном доме, потому уборка была постоянной. С малых лет я помню свой распорядок дня: вымыть посуду в тазике (не было у нас горячей воды), прибрать все в доме, подмести ковры и двор. Каждый день, без исключений. Когда все после школы бегают по улицам, я бегаю по двору с веником. А еще мама любила хрусталь и прочие стекляшки, которые я намывала перед каждым праздником и без оных. Люстры с висячими сосульками до сих пор пробирают до дрожи. Мама все время повторяла: «Учись, вырастешь, станешь хозяюшкой». Ну выросла я. Теперь у меня есть робот-пылесос и уборщица. Вот где кайф от жизни появился. © Numida / Pikabu

Секреты идеальной чистоты

У меня была знакомая, которая так дома делала. Разуваешься в коридоре, обувь в пакет, пакет в ящик. Широко шагаешь одной ногой, чтобы не наступить на коврик, потом вторую ногу разуваешь. Если наступишь на коврик, выдадут чистые носки. В санузле черная и красная плитка, черный унитаз. Капли воды видны, после душа необходимо было стены протереть. После мытья рук протирались раковина и кран. © Nushik / Pikabu

«Сделал небольшую уборку в игровой комнате»

А как часто вы моете пол?

Разболталась однажды с парикмахершей в салоне. Она жаловалась, что ей скучно вечерами после работы. Мол, пришла, пол помыла, и уже спать нужно. Я ее спрашиваю: «Ты каждый день пол моешь?» А она на меня смотрит, будто на умалишенную: «Конечно! А ты нет?» Я ей сказала, что в лучшем случае раз в неделю. Прихожу корни красить через месяц, она встречает меня и смотрит так странно, словно накинуться хочет. И тут она говорит, обнимая меня: «Ой, спасибо! Столько времени появилось! Я и не знала, что пол можно не каждый день мыть».

Кому мужа, любящего чистоту?

Была у меня коллега Людка. Так вот, купил у Людки брат машину, не новую причем. Людка рассказывает: «Брат машину после покупки намыл и теперь и зимой, и летом останавливается рядом с пассажиром, протягивает ему пакет, чтобы тот разулся и поставил обувь в пакет. Ну, или сел и ноги в пакет засунул на улице, а потом их запихал в салон автомобиля. А еще он не любит женщин в шубах: на сиденьях остается ворс». Бедная Людка сокрушалась, что брату уже за 30, а он никак не найдет себе жену почему-то. © Unknown author / Pikabu

«Сегодня я перебрал свой ящик с носками, и вот это все носки, у которых не оказалось пары»

Вот на что идут люди ради чистых шкафов

У нас в семье ни одного праздника не проходило без изнуряющей и иногда лишенной смысла уборки. Каждый уголочек дома, самая дальняя полочка, антресоли шкафов — все нужно было вымыть с мылом. Естественно, из шкафов вынимались все-все книги, и каждую из них тоже нужно было протереть влажной тряпочкой. Перед моей свадьбой мне пришлось отменить свой маникюр, потому что шкаф в прихожей мама с сестрой не успевали вымыть. Пришлось в срочном порядке все бросать и ехать мыть шкаф, а маникюр уже ночью делала себе сама. В самостоятельной жизни меня не сразу отпустило. Продолжала так же все намывать, пока не поймала себя на том, что вместо поездки с детьми в парк или лес я все выходные натираю и без того чистую квартиру. © Koshatina8 / Pikabu

Кто-то устал чистить писсуар

Результат неожиданной проверки чистоты

Как-то соседка Маша пригласила в гости. Заходим с дочкой и мужем к ней и видим что-то невообразимое. Идеальная чистота. Словно я внутри каталога квартир хожу. Даже у ее 6-летней дочки игрушки идеально лежат. Думаю: «Перестарались с уборкой, конечно». Через пару дней мне нужно было забрать у нее одну вещь. Неожиданно для Маши я захожу к ней в квартиру и вижу нечто. Квартира была полностью убрана, как и в первый раз. Потом соседка призналась, что у нее проблема и она не может не убираться. Она делает это каждую минуту, когда находится дома.

«Так довольна ковриком, который сделала»

«Пожалуйста, не садитесь на мою кровать в уличной одежде».

Порой в борьбе за чистоту все средства хороши

Моя 16-летняя дочь на кровати практически жила. Правда места для сна оставалось уже немного. Там была одежда, косметика, остатки еды в тарелках, пакеты, коробки доставки. Я и уговаривала, и ругалась — без толку. Два раза я предупредила, а на третий мы увезли эту кровать на дачу. Месяц мой непокорный ребенок спал на раскладушке, все осознал, купили новую кровать ей. Как отрезало, чистота. © ИраЛира / ADME

«Мой брат убирал ванную на прошлой неделе. Прошлой ночью я случайно оставила кое-какие вещи, поэтому он сделал сценку с человечками из своего Lego»

Иногда при уборке можно откопать ну крайне интересные вещицы

Подруге тогда было 17 лет, вся такая дерзкая, с зеленым ирокезом. И в ее комнате все было завалено мусором по колено. Вот буквально. Я тогда у нее жила 2 недели и решила по приколу эту груду разгрести. Как она на меня накинулась, когда я вдруг откопала тетрадку со стихами про любовь, которые она писала в 14 лет. В таком стиле, которые, наверное Барби бы писала, будь она реальной. Подруга еле отобрала эту тетрадку. А потом я с удовольствием наблюдала, как она стремительно наводит порядок в своей комнате, пока я еще чего-нибудь не нашла. © Екатерина / ADME