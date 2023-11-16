16 историй о людях, которые делают добро как дышат

Добрый поступок может исправить чей-то неудачный день, а порой даже поменять жизнь незнакомца к лучшему. Мы уверены, что доброта спасет мир, и речь не идет о каких-то сверхчеловеческих подвигах. Иногда достаточно купить ученику из детдома профессиональную акварель или раскрыть зонт над человеком во время ливня, как это сделали герои сегодняшней подборки.