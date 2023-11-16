16 историй о людях, которые делают добро как дышат
Добрый поступок может исправить чей-то неудачный день, а порой даже поменять жизнь незнакомца к лучшему. Мы уверены, что доброта спасет мир, и речь не идет о каких-то сверхчеловеческих подвигах. Иногда достаточно купить ученику из детдома профессиональную акварель или раскрыть зонт над человеком во время ливня, как это сделали герои сегодняшней подборки.
- Остановились ночью возле дома парни на машинах. Музыка, смех на всю округу. Соседка на них наорала, они ответили тем же. Тут я подошла к ребятам и говорю: «Доброй ночи, мальчики. А не могли бы вы вести себя потише? Нам поспать бы...» Так они в ответ извинились и уехали. Очень тихо уехали. Без музыки и свиста. © Zaikinzai / Pikabu
- Школа актерского мастерства. Регулярно читали рассказы, которые вгоняли меня в сильнейшую панику, слезы с первых строк. Учителя у меня были жестокие и не стеснялись ни в выражениях, ни в действиях. Со стыдом я подошла и рассказала преподавателю. Она отнеслась с пониманием, была мила и разрешила закрывать уши. Она же научила меня выговаривать букву Р. В 14-то лет. Для меня это все было невиданной добротой. Я очень ей благодарна. © Подслушано / Ideer
- В «Детском мире» мальчишка с мамой стояли возле трансформеров — выбирали подарок ему на день рождения. Он хотел одну игрушку, а мама уговаривала купить другую, попроще. Уговорила, но малой расстроился, прямо поник. Я только получил зарплату, деньги были. И так жалко его стало. Я тоже в детстве пистолет игрушечный хотел, наган, а мне пластмассовый купили, я с ним и не играл ни разу. Взял я и подарил пацану то, что он хотел, хотя цена и правда была высоковата. Прошло 20 лет, и я собрался продать машину. Заехал в автосервис, поменял масло, фильтры, пошел рассчитываться, а мастер деньги не берет. Оказалось, этот тот мальчик, которому я подарил в детстве трансформер. © Unknown author / Pikabu
- Порой чужие люди становятся ближе родных. Вот мне 7 лет, я гуляю в небольшой роще возле дома. Меня окликает женщина, которая пасет коз, и спрашивает, почему я гуляю один. Мы разговорились, меня угостили конфетами и отвели домой — женщина беспокоилась, что я могу заблудиться. Так постепенно у меня появился первый друг, правда, старше меня на 50 лет. Мы разговаривали абсолютно обо всем, о чем я спрашивал. Меня не затыкали и не шикали на меня, если я задавал глупый вопрос в связи с тем, что я ребенок. Я стал ходить к ней в гости, познакомился с ее мужем. После окончания школы я уехал в город учиться. На протяжении 5 лет каждые выходные я приезжал домой и сначала шел не к себе, а в гости к другу. Она знает абсолютно все мои секреты, знает то, чего не знают мои родители. И я ей полностью доверяю. Мне 30 лет, я все так же дружу с этим человеком. За 20 с копейками лет она для меня стала другом, я бы даже сказал бабушкой, хотя мы не родственники. Я точно знаю, что дружба существует и у нее нет никаких ограничений. © Подслушано / Ideer
- Как-то я заболела. Температура под 40, сил нет даже сползать на кухню, таблеток тоже нет. Живу одна, настроение — «я никому не нужна, все плохо, жизнь — тлен». Должна была в тот день идти на танцы, но написала, что меня не будет. В итоге одна знакомая девочка принесла мне апельсины, повесила на ручке двери и дала четкие указания, как лечиться. А парень принес таблетки, не слушал заверения о том, что может заразиться, и просто очень долго лежал со мной в обнимку, гладил по голове и что-то рассказывал, чтобы мне стало веселее. А потом еще бесконечно заваривал целые литры чая. Было тепло, уютно и хорошо. И поправилась я буквально за пару дней.
- На кассе складываю покупки в пакет. Какой-то мужик стоит в сантиметре от меня, а меня это люто раздражает. Я психую: «Мужчина, зачем вы дышите мне в спину? Вы хотите мои покупки оплатить?» А он в ответ: «Ну могу и оплатить» — и прикладывает свою карту. © yade***coree / Twitter
- Я сам из детского дома. У нас при интернате была своя изостудия, но чтобы получить художественное образование, решил записаться еще и в специализированную школу. И вот однажды мы писали яблоки красками, а преподаватель спросила: «Вить, а где твоя акварель?» Я невозмутимо показал на свою медовую, 12 цветов. А она: «У нас этим не пишут. Нужна профессиональная акварель — „Невская палитра“». В мою сторону смотрели все в классе, и мне было стыдно. Расстроенный, я пошел в детский дом, а там моя преподавательница в изостудии Ольга Игоревна. Увидела, что я опечален, успокоила меня, напоила чаем и убедила не бросать начатое. На следующий день я пришел в изостудию, Ольги Игоревны не было, но на столе лежала «Невская палитра», профессиональные кисти и записка: «Учись, Витек! У тебя все впереди!» © Assatur11 / Pikabu
- Однажды, когда я был пацаном лет 14–15, я ехал на велосипеде на полной скорости, чтобы успеть к тому времени, когда мне нужно было возвращаться домой. И тут мое колесо соскользнуло вбок и я получил довольно ощутимый удар по локтю и голове — в то время шлемы еще почти не носили. Мой велосипед тоже был разбит. Не знаю, сколько времени я пробыл бы на обочине дороги, прежде чем смог отправиться домой, если бы не одна пара. Эти добрые люди помогли мне встать, зашли в телефонную будку, вызвали для меня такси и оплатили его — до дома мне оставалось еще около 8 км. Когда я добрался туда, родители отвезли меня в больницу. К счастью, мои травмы оказались не слишком серьезными. © affordable_firepower / Reddit
- Как-то перед ливнем заметила маленькую собаку, бегающую по дороге. Это была не такая уж оживленная трасса, но автомобилей хватало, так что я остановилась, чтобы перекрыть движение, и подхватила ее. К тому времени уже лил дождь и мы обе промокли насквозь. Я завернула ее в один из своих кардиганов и прижала к себе. Пришлось пропустить назначенную встречу, пока я искала местный приют для животных, и в результате я привезла крошку в полицейский участок. А когда позвонила туда через несколько часов, оказалось, что собаку уже вернули ее хозяевам. © ee112358 / Reddit
- Лет 20 назад попала под ливень. Под навесом автобусной остановки места не осталось, и я уже совсем промокла. Вдруг почувствовала, что больше не капает за шиворот, и подняла глаза. Надо мной был большой черный зонт — немолодой мужчина просто подошел и закрыл меня от дождя. Так мы и стояли еще минут 10 в ожидании. Прошло много лет, но я до сих пор помню лицо этого человека. © Подслушано / Ideer
- Однажды, когда я училась в университете, одна дотошная преподавательница проводила экзамен аж до 11 часов вечера. Я сдавала одной из последних, когда охранник уже собирался закрывать двери. Выбравшись наконец на свободу, увидела, что в фойе сидит моя мама. Оказывается, она приехала еще днем, когда я ей написала, что экзамен затянется надолго, и часов 7–8 сидела и ждала меня, чтобы мне одной потом не было страшно добираться до дома.
- Моя компания наняла парня. Очень бедного. Я заметил, что он носит две разные, очень старые на вид кроссовки. Однажды я посмотрел на его обувь, стоявшую рядом с моей, и так прикинул его размер. Купил ему новую пару ботинок и положил на его рабочий стол рано утром, чтобы никто не узнал, что это сделал я. В записке я написал, что новые кроссовки — для него. Когда я увидел, как он плачет от счастья, я сам почувствовал себя очень счастливым. © Mac2311 / Reddit
- Сегодня весь день в городе был дождь. Под железнодорожным мостом, где я шел, скапливается вода, а машины пролетают на скорости и заливают тротуар, так что пройти невозможно. И тут появляется тракторист, видит эту картину, сигналит и тихонько проезжает, давая мне возможность идти параллельно. Маленькое дело, но помощь огромная. © Istorii.ru / Pikabu
- Как-то с другом возвращались домой и увидели старика, в странной позе опершегося на дерево. Мы подошли, спросили, что с ним. И оказалось, что у него какая-то беда со спиной: если он отпустит дерево, то упадет. В общем, мы с другом его под мышки взяли и отнесли домой. Хотели скорую вызвать, а там соседка его пришла, сказала, что для него это обычное дело, она знает, что делать. © Сергей Красов
- Едем с мужем на машине домой. Вечер, зима, мороз. Муж вдруг притормаживает и говорит мне, чтобы я быстро открыла заднюю дверь. Ничего не понимая, открываю. Он кричит: «Быстро в машину!» Картина маслом: девчонка лет 18, едва одетая, сверху шубейка и сапоги на босу ногу. Вся в слезах, косметика размазана, а сзади бегут какие-то парни, человек пять. Муж спрашивает, куда везти — в милицию или домой. Сидит рыдает, говорит, что нет денег нам заплатить. Муж спрашивает еще раз, куда везти. Попросила отвезти к подруге. Отвезли. Очень хотелось ее поругать, но не стали. Сами только поженились и ребенка планировали. Жалко ее было. © Яблокова Марина
Эти истории доказывают, насколько просто творить добро — порой достаточно сказать попутчику, что у него красивые очки. Что уж говорить о самоотверженных отцах, которые все сделают, чтобы их дети были счастливы. Добрые поступки не чужды и голливудским звездам. Так, Джейк Джилленхол однажды оплатил парковку незнакомым людям, а Ким Кардашьян помогла матери-одиночке.
AdMe/Народное творчество/16 историй о людях, которые делают добро как дышат
Поделиться этой статьёй