16 человек, у которых очень своеобразные отношения с бытом
Порой сложно принять бытовые привычки людей вокруг. Например, чего только стоит спор о том, как правильно вешать туалетную бумагу. Или другой пример — кто-то привык мыть посуду сразу, после готовки, а кто-то ждет, пока наберется целая раковина. Вот несколько историй, которые еще раз докажут, что все люди разные, в том числе — в быту.
- Младшему брату мужа 32 года. Приехал к родителям в гости (уже пять лет живет отдельно, есть стиралка), привез с собой корзину грязного белья и высыпал его перед стиралкой. На мой вопрос: «А почему он привез это сюда?» свекровь со спокойным видом ответила: «Ну, значит, не успел на неделе постирать». А потом удивляются, что он холостяк. Наверно, ищет себе такую же безответную дурочку, как его мама, которая всю жизнь за него стирает. © Подслушано / Ideer
- Муж всегда оценивает, была ли дома уборка, по моему состоянию, а не по виду квартиры. У нас малые дети, убирай хоть весь день, дома бардак. И вот сегодня у меня был день готовки, на уборку сил не хватило. Он заходит — я лежу уставшая. Оглядывается и выдает: «Как дома чисто». © solar_circle / Twitter
«Сестра хранит хлопья в холодильнике».
- Несколько лет назад сидела готовилась к занятиям в универе, как вдруг заходит папа и спрашивает: «А у нас что, новый утюг?». Отвечаю, мол, ему уже лет десять. Он в ответ: «Мне просто брюки надо погладить, я не пойму, как его настроить». Встала, пошла гладить ему брюки и слышу, кричит из ванной: «А стиралка у нас тоже новая?» © Подслушано / Ideer
- Приехала к двоюродной сестре в гости на пару дней. Одежды взяла с собой немного, с расчетом на то, что у нее постираю. От идеи отказалась в первый же вечер, когда увидела, как она стирает, — не запаривается и кладет в барабан и джинсы, и трусы, и полотенца. Но вишенка на торте — грязные кухонные тряпки и рабочие штаны мужа в земле и каком-то мазуте. На следующий день пошла в ТЦ и купила себе спортивный комплект.
- Папа почему-то думает, что если ты сделала маникюр, то тебе нельзя мыть посуду. Он говорит: «Не трогай, оставь, у тебя же ногти», и моет сам. © AAVELENET / Twitter
«Помогал сестре переезжать. Вот что нашел в одном из ящиков».
- Разговорилась с коллегой на работе. Все знали, что он с женой разводится, мол, она ленивая, за домом не следит, еду не готовит и все в таком духе. Так вот, он мне сообщил, что еда из мультиварки — это не еда, потому что мультиварка «сама готовит». Про то, что продукты нужно купить, подготовить, почистить, порезать, он не слышал. Но это еще ладно. Он мне на полном серьезе доказывал, что пыль появляется только там, где никто не живет. То есть человек никогда не видел в квартире пыли, но уверен, что жена у него ленивая и не следит за домом. А я еще пофлиртовать с ним думала, с виду умный и интересный мужчина такой. Как-то перехотелось. © Подслушано / Ideer
- Мама позвонила и сказала, что мой салат c манго — ерунда. Да, мам, мой салат с авокадо — ерунда, если готовить его с манго. © nonmassmedia / Twitter
- Весной к нам приезжали друзья, мой одноклассник с семьей. И спросил он как-то у меня, где у нас утюг. Вопрос поверг меня в смятение, ибо я знала, что утюг где-то есть, но где он конкретно, так и не вспомнила. Одноклассник сначала удивился, а потом обрадованно обратился к своей жене: «Слушай, так можно же не гладить». © Ирина Свечникова
«Брат чистит каждую виноградинку от кожицы, прежде чем съесть ее».
- Свекровь всегда готовила без крышек, мол, так запах по всей квартире вкусненький и соседям на зависть. Когда указывали на жир и брызги она весело отвечала: «Так у меня же две невестки. Приедут и уберут, что им тут еще делать?» Мы с другой невесткой прикинули, чем еще это может в дальнейшем обернуться, и отправляли мужей одних. После пары таких поездок супруги пришли с белым флагом и попросили выбрать для матери варочную панель, мультиварку, набор кастрюль с крышками и робот-пылесос. Свекровь довольна, мы счастливы. © Подслушано / Ideer
- Когда только стали с мужем жить вместе, заметила, что, бывает, он достает что-то из холодильника, а пустой лоток ставит обратно. Задумалась, переживала, что с ним что-то не так. Решилась спросить у подружек — оказалось, их мужья тоже периодически так делают. Расслабилась, что мне не самый плохой достался. На мой вопрос, почему он так делает, ответил, что привык все ставить на место, туда, где взял. © Море дождей / ADME
- Когда я вижу, как готовит сестра моего мужа, меня просто передергивает. Я люблю заранее все отмерить, начистить, подготовить, а потом уже, собственно, сам процесс. У этой все на бегу. Одновременно чистит, жарит, подсыпает, уроки у детей проверяет, посуду моет. Такое ощущение, что просто валит в кастрюлю все, что под руку попадет. Все на глаз. Специи любые, вперемешку и с горкой. Рецепт спрашивать бесполезно, она сама не помнит, чего бросила и сколько: «Ну жменьку», «Маленько», «Сыпани там», — и мое любимое: «Муки так, чтобы густенько, но несильно!» А больше всего бесит, что это реально вкусно. © Подслушано / Ideer
- Жутко надоело постоянно убираться. У меня две дочки и третий ребенок — муж. Я работаю, у меня своя компания. Ко всему прочему, у меня ОКР, а значит я просто не могу сидеть в грязном помещении. Думаете кому-то есть до этого дело? Только пропылесосила в одной комнате, возвращаюсь в другую, а там уже крошки от чипсов на полу и диване. Муж тащит на обуви грязь в дом, такое чувство, что не знает, как вытирать ноги. Надоело. © ChaoticEnygma / Reddit
- Только поженились, и у меня жена решила первый раз приготовить борщ. Достала «какое-то мясо» из морозилки. Это оказалась печень. Как вам борщ из печени? Сейчас, конечно, прокачалась, но как про печенку вспоминаем, смеемся. © okhmdln / Twitter
- Живу у парня с его мамой. Отношения у нас не ладятся совсем. Питаюсь тем, что купила сама, и посуду, соответственно, не пачкаю, но за парнем посуду мою. Один раз парень поел, когда я спала, и оставил на кухне срач. Утром его матушка разоралась, что я свинья, пожрала ночью и не убрала за собой. Сказала, больше вообще на кухню мне не заходить. Сказано — сделано. На кухне вечно мойка забита посудой, а я ехидно улыбаюсь. Ибо нечего, пусть сама моет, раз я свинья. Парень устал с ней ругаться, защищая меня. © Подслушано / Ideer
- Решила поспать. Меня разбудил брат с требованием погладить ему футболку.
— Тебе 25 лет.
— Ну ты же девочка.
— А ты несамостоятельный дурачок. Уходи. © wellcarryoon / Twitter
- Узнал, что жена так делает, только когда поженились. Она выключает микроволновку за секунду до того момента, пока она не закончит работать. И все потому, что ненавидит ее писк. © geocastaneda / Reddit
А вот еще несколько домочадцев, чьи бытовые привычки способы вывести из себя даже самого уравновешенного человека.
AdMe/Народное творчество/16 человек, у которых очень своеобразные отношения с бытом
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