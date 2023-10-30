16 человек, у которых очень своеобразные отношения с бытом

Порой сложно принять бытовые привычки людей вокруг. Например, чего только стоит спор о том, как правильно вешать туалетную бумагу. Или другой пример — кто-то привык мыть посуду сразу, после готовки, а кто-то ждет, пока наберется целая раковина. Вот несколько историй, которые еще раз докажут, что все люди разные, в том числе — в быту.