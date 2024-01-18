16 человек, у которых отношения с родней вторых половинок натянуты, как гитарная струна
Из уст людей часто можно услышать фразу «Семью не выбирают». Наши сегодняшние герои сами нашли свои вторые половинки, но вот с их родственниками порой приходится несладко как им, так и окружающим. Из-за таких вот передряг люди приходят в интернет выговариваться.
- Сегодня узнал, что товарищ с женой разводится. Так тесть с тещей ему «счет» выставили за 2 года совместной жизни с их дочуркой. В него включены все затраты, связанные с ним.
Например, они ему как-то раз мангал подарили. За него, будь добр, 4 тысячи отдай.
А помнишь, мы тебе на работу свой старый чайник отдали? Плати или верни! И все в таком духе. Конечно, зятек был в шоке и поинтересовался, почему же они раньше денег не требовали. Оказалось, что безвозмездно все это было для «родственника», а теперь он для них «фиг пойми кто». © Unknown author / Pikabu
- На работе иногда подрабатывали — в свободное время делали ножи на заказ еще и для себя. Мой бригадир приходит как-то в понедельник и чуть не плачет. Подарил он теще нож. 2 недели доводил его до идеала. Приходит к ней, а она этим ножом мясо рубит. При помощи ножа и молотка! © VladimirSeverov / Pikabu
- Вчера созванивался с кумом. Тот несколько месяцев назад развелся с женой из-за того, что пока он был на вахте, супруга ему изменила. Кум погоревал чуток и нашел себе новую пассию. Теперь бывшая теща ходит везде и говорит: «Что-то недолго горевал! Нашел себе сразу новую! Нет бы дождаться, пока Ленка образумится!» © Graff2052 / Pikabu
- Свекровь появляется у нашей двери: «Я устала заботиться о себе, поэтому переезжаю к сыну». Ее сын, на минуточку, это мой муж и отец нашего маленького ребенка. Я потому и говорю сразу: «Половина этого дома моя, а не ваша». В ответ истерика. Пришлось звонить «ее сыну», чтобы все разрулить. © lisasimpsonfan / Reddit
- Позвонила теща и сказала, что 29 декабря отправила нам гостинцы, соленья и варенья. Живет она в 5000 километрах от нас. Отправила поездом. Угадайте, кто 1-го числа в 5 утра ездил встречать поезд. © neftemu / Pikabu
- Мой тесть ляпает языком все, что в голову взбредет. В день нашей свадьбы он выдал: «Ну посмотрим, как долго все это продлится». А еще он очень невнимателен по отношению к другим людям и очень лицемерен. © Silas-Alec / Reddit
- Свекровь подруги — женщина своеобразная и ранимая. Вчера, что-то доказывая невестке, она в очередной раз сорвалась:
— И вообще, тебе книжки надо читать!
— Я читаю книги.
— Надо книги по психологии читать, а не всякую фигню.
— А если вы читаете такие книги, то почему на меня кричите и не в состоянии донести мысль без оскорблений?
— Да потому что я тебя не понимаю, ты ведь психологию не читаешь! © Usi****ina / Pikabu
- Я не нравлюсь сестре моей жены — она считает, что моей супруге нужен кто-то получше. А еще эта самая сестра уже выбрала имена для двух своих детей. От своего будущего мужа-футболиста. Которого пока нет. © nirbanna / Reddit
- Свекровь моей дочки утверждала, что некоторые фильмы делают людей жестокими. А считала она так потому, что смотрела одну кулинарную передачу и прям хотела печь такие же торты, как там показывали. Провела аналогию, так сказать. © yettie / Reddit
- Свекровь прислала мне кучу одежды для беременных в первые новогодние праздники после свадьбы. У нас не было детей, да и беременна я не была. Более того, я сомневаюсь, что у нас когда-нибудь будут дети. © Skitzic / Reddit
- Из-за свекрови я ревела в день своей свадьбы. Она заявила, что из-за меня она всюду опаздывает. Что произошло? Она приехала в наш город на церемонию и забыла о разнице во времени. © NerfherdersWoman / Reddit
- Свекровь сказала своему сыну (моему мужу), что я не ответила на ее поздравление с днем рождения, которое она мне прислала в соцсети. Сказано это было, видимо, слезливо и театрально, потому что муж страшно негодовал. Я молча открыла сообщения и показала ему, что ответила свекрови с благодарностью. Когда он при мне спросил маму, зачем она его обманула, та заявила: «Отвечать нужно было в комментариях, чтобы все видели. Иначе это неуважение ко мне». Я поржала. © GooGoosha89 / Pikabu
- Родители мужа подарили нам на свадьбу — внимание! — дом в ипотеке, которую взяла на себя свекровь. При том условии, что мы с мужем должны жить там с ними и делать ремонт, который хочет его мама. Ах, да, еще и платить за все это, конечно же. Поскольку своего жилья у них тоже нет. От «подарка», естественно, отказались. © sapkaty / Pikabu
- В 18 лет съехала от родителей. Начали жить вместе с парнем. Все было идеально, пока его мама не стала требовать свадьбу и внуков. Не слушала даже, что я еще учусь и учебу бросать не хочу. В итоге она просто настроила сына против меня. Он ушел от меня со словами: «Мама сказала, что если я тебя не брошу, то она не купит мне новую машину». Съезжая, он забрал даже крупы из кухонных шкафов. © Подслушано / Ideer
- Приехала теща в гости, решила погулять и порадовать внука 6 лет (ребенок от первого брака жены, мой пасынок), показать, какая она любящая бабушка. Повела его в игровую комнату, затем по пиццериям и на шопинг. Вот только почему-то она взяла у жены мою кредитку и с нее за все платила. Узнал об этом, когда телефон взял, который на беззвучном стоял. Позвонил жене, высказал свое недовольство. Теперь на меня дуется и жена, и теща — мол, какой я скряга. Но если ты решила порадовать внука, то радуй за свои деньги! © Подслушано / Ideer
- Не знала, как упросить свекровь прекратить чавкать. Она очень ранима. Как-то ели вместе за столом с ней и племянником, так она его просила не чавкать, а сама... Я не выдержала и как закричу племяннику: «Ну прекрати уже, а то терпеть не могу людей, которые чавкают!». Племянник и свекровь закрыли рот синхронно. С тех пор едят молча. © Подслушано / Ideer
Что уж говорить о жизни с родственниками, если даже в лифте ярких историй хватает. И вот вам подборка в доказательство.
AdMe/Народное творчество/16 человек, у которых отношения с родней вторых половинок натянуты, как гитарная струна
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