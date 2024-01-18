16 человек, у которых отношения с родней вторых половинок натянуты, как гитарная струна

Из уст людей часто можно услышать фразу «Семью не выбирают». Наши сегодняшние герои сами нашли свои вторые половинки, но вот с их родственниками порой приходится несладко как им, так и окружающим. Из-за таких вот передряг люди приходят в интернет выговариваться.