16 человек, у которых в статусе отношений с едой стоит «все сложно»
Как бы ни развивались доставки еды, готовить все равно приходится. Кто-то справляется с этим одной левой, у кого-то раз за разом сгорают котлеты, а кто-то творит с едой такое, о чем в жизни не догадаешься.
«Знакомый разогрел макароны в микроволновке, а потом забыл о них на три недели»
«Нужно было просушить утку там, где до нее не доберутся мухи с соседями. Теперь вся одежда пахнет приправами»
«Приготовил сосиски с помощью фена и термокружки прямо на полу гостиничного номера»
А кто-то вот так мясо маринует
«Вот что мы приготовили на первом курсе кулинарного колледжа»
«Парень попытался приготовить карбонару»
- Так выглядит карбонара, когда ты не знаешь, какие в ней ингредиенты и вообще что это такое. © xnachtmahrx / Reddit
«Мой папа варит макароны 45 минут и потом ест их просто так, без приправ. Мы итальянцы, кстати»
«Сухая макаронина для сравнения, чтобы было видно как они разбухают».
«Друзья и все родственники говорят, что я просто худший повар на свете. Вот это, например, я пыталась суши приготовить»
«А тут я подумала, что если добавить молоко в макароны, то получится соус»
«В моей семье поверх макарон накладывают творог»
«Без понятия, существует ли такое блюдо, но папа называет это „рисо-пицца“»
- Это называется «у нас нет ничего для пиццы, но если ты так сильно ее хочешь, то будет тебе пицца». © Unknown author / Reddit
«Никогда раньше не готовил бургеры»
- Что ж, ты хоть пытаешься. © Scarlet529 / Reddit
«Парень приготовил омлет»
«Он кинул туда красный лук, который при жарке может стать сине-зеленым».
«Другу было лень жарить мясо, и он приготовил его в микроволновке»
- Кажется, тебе нужны новые друзья. © sulivan1977 / Reddit
«Бабушка приготовила себе это на ужин, и я даже не знаю, что сказать»
«Услышал тут недавно, что в карамелизированный лук можно добавлять соду, чтобы «ускорить подрумянивание»
Готовка, как ни крути, дело творческое. И некоторые люди с ней ну никак не могут совладать.
Фото на превью No-Cat-72** / Reddit
AdMe/Народное творчество/16 человек, у которых в статусе отношений с едой стоит «все сложно»
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