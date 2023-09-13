16 человек, у которых в статусе отношений с едой стоит «все сложно»

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Как бы ни развивались доставки еды, готовить все равно приходится. Кто-то справляется с этим одной левой, у кого-то раз за разом сгорают котлеты, а кто-то творит с едой такое, о чем в жизни не догадаешься.

«Знакомый разогрел макароны в микроволновке, а потом забыл о них на три недели»

«Нужно было просушить утку там, где до нее не доберутся мухи с соседями. Теперь вся одежда пахнет приправами»

«Приготовил сосиски с помощью фена и термокружки прямо на полу гостиничного номера»

А кто-то вот так мясо маринует

«Вот что мы приготовили на первом курсе кулинарного колледжа»

«Парень попытался приготовить карбонару»

Так выглядит карбонара, когда ты не знаешь, какие в ней ингредиенты и вообще что это такое. © xnachtmahrx / Reddit



«Мой папа варит макароны 45 минут и потом ест их просто так, без приправ. Мы итальянцы, кстати»

«Сухая макаронина для сравнения, чтобы было видно как они разбухают».

«Друзья и все родственники говорят, что я просто худший повар на свете. Вот это, например, я пыталась суши приготовить»

«А тут я подумала, что если добавить молоко в макароны, то получится соус»

«В моей семье поверх макарон накладывают творог»

«Без понятия, существует ли такое блюдо, но папа называет это „рисо-пицца“»

Это называется «у нас нет ничего для пиццы, но если ты так сильно ее хочешь, то будет тебе пицца». © Unknown author / Reddit

«Никогда раньше не готовил бургеры»

Что ж, ты хоть пытаешься. © Scarlet529 / Reddit

«Парень приготовил омлет»

«Он кинул туда красный лук, который при жарке может стать сине-зеленым».

«Другу было лень жарить мясо, и он приготовил его в микроволновке»

Кажется, тебе нужны новые друзья. © sulivan1977 / Reddit

«Бабушка приготовила себе это на ужин, и я даже не знаю, что сказать»

«Услышал тут недавно, что в карамелизированный лук можно добавлять соду, чтобы «ускорить подрумянивание»