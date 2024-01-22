16 человек вляпались в такие ситуации, что еще их внуки вспоминать со смехом будут
Все люди периодически чудят, хотят они того или нет. Иногда это приводит к настолько смешным ситуациям, что молчать о них просто невозможно.
- Искала няню для ребенка. Одна мадам мне написала, что предложение интересно. А потом спросила, чем я собираюсь ее кормить, а то у нее непереносимость некоторых продуктов. Также не забыла упомянуть, что я обязана оплачивать ей такси до места работы и обратно. К такому меня жизнь не готовила. Пойду скажу своему работодателю, что он обязан оплачивать мне такси в обе стороны и кормить на регулярной основе. © Подслушано / Ideer
- Я фотограф и живу в анекдоте. Состоялась переписка с клиенткой:
— Привет, у нас все в силе?
— Добрый день, к сожалению, нет. Я рассталась вчера с молодым человеком. Вряд ли что-то получится вернуть, прошу прощения за неудобства. Не знала, что так выйдет.
Потом пишет ее парень:
— Добрый вечер. Я прошу прощения. Вам вчера писала девушка об отмене фотосессии. Если наше место еще не занято, я бы хотел съемку — мы помирились. © tatbelyaeva / Twitter
- Гуляла с собакой, ко мне подошла женщина и спросила: «Вы так замечательно подстрижены. Не подскажете, куда ходили?» Я, довольная, расхвалила своего мастера и парикмахерскую. А она такая: «Там и собак стригут?» И тут я понимаю, что она совсем не моей стрижкой восхитилась. © Подслушано / Ideer
- Боюсь летать на самолете, и вот один раз время взлета меня кто-то взял за руку. Повернувшись направо, я увидел женское лицо, источающее ужас. Стараясь не перейти на комариный писк, я поинтересовался, чем могу быть полезен. «Я очень боюсь летать. Можно вас за руку подержу?» — спросила она меня. «Конечно, держите», — ответил я максимально уверенным тоном. Так и взлетали, и садились. © HeavenSky / Pikabu
- Иду я как-то беременная на очередной прием в женскую консультацию. По дороге встречаю бабулю в бахилах. Просит, мол, сними. Я не смогла отказать старому человеку, сняла и протягиваю их ей. Так эта старая карга говорит мне: «Не. Мне не надо. Там дальше где-нибудь сама выкинешь!» Как же мне хотелось надеть эти бахилы ей на голову! Теперь обхожу бабушек за километр. © Подслушано / Ideer
- Пришла вчера в ветеринарную клинику, где состоялся лучший диалог в моей жизни!
— Здравствуйте, запись на 19:00, на УЗИ.
— Здравствуйте, фамилию скажите, пожалуйста.
— Браун.
— Нет, не кличку животного, а вашу фамилию.
— Я — Браун, а он — Бонифаций. © Интересно / Telegram
- У меня начальник — любитель комплиментов, а коллектив у нас женский. Так вот, мне он делал их заметно активнее и часто добавлял «самая». Почему? Я не знаю. Может, напоминала ему кого-то. Надо ли говорить, что я — та самая, кого надо всегда было за спиной обсудить? Сплетни ходили — пальчики оближешь. И ладно бы были молодые девушки, но подавляющее большинство мне в матери годится, еще и старше моей мамы. Начальник и сам мне в папы годится, у него дочь даже старше меня. © Долго ели торты — не налезли шорты / ADME
- Как-то раз на Рождество у моей бабули стояла банка, полная разноцветных драже. Она предложила каждому написать свои предположения о том, сколько конфет было в банке. Тот, чье предположение окажется ближе всего к правде, получит приз. Все написали свои версии, а потом оказалось, что бабуля сама понятия не имела, сколько там конфет. © Zdarnel1 / Reddit
- Я врезалась в дорогую машину и от шока и испуга, что мне придется оплачивать ремонт, первая начала орать на водителя. А когда меня признали виновной, расплакалась и умоляла меня не сажать. Пострадавший мужчина ошарашил, сказав, что простит меня, если пойду на ужин с ним. С тех пор женаты пятый год. Муж говорит, что влюбился в меня, когда я фурией набросилась на него. © Подслушано / Ideer
- Работала администратором в аэропорту. Подходит опоздавший пассажир, звоню девчонкам на регистрацию — оказалось, рейс немного задержан. Говорю ему, что он еще успевает. Тот рассказывает мне, что это уже третья попытка улететь. В первый раз рейс отменили, во второй — перенесли. Переходим к регистрации и тут виснет комп, а потом и второй. Но все-таки зарегистрировали.
А пока регистрировали, автобус с основной массой пассажиров уехал. Пассажир опять в печали. Мы утешаем, мол, ничего, на втором поедете как VIP-персона. Привозят его к самолету — только он перешагивает с трапа, в салоне гаснет свет. Но это быстро исправили. Борт взлетел.
Радуемся, что все благополучно заканчивается, что человек сильнее своей судьбы и... Минут через 20 диспетчер объявляет, что рейс возвращается, так как в салоне треснуло стекло. © Кто здесь / Telegram
- Моя четырехлетняя дочь все время просилась пойти в гости к моей беременной подруге, чтобы посмотреть на малыша. Я напоминала ей, что он еще не родился. А она дальше просила. И вот однажды подвернулся случай, пошли к той подружке. Моя подбежала к кроватке, заглянула и... В ту же секунду на ее лице появилось вселенское разочарование. Оказывается, она думала, что моя подруга каждый вечер достает ребенка из живота и кладет его в кроватку. © dave1684 / Reddit
- В нашем отделе я единственная женщина. На последнем корпоративе, на котором я была, мы один раз станцевали вальс с начальником и поговорили немного. А у его жены в тот вечер нога болела. Так на следующий день девочки из отдела кадров заявили, что его «царица» велела готовить документы на увольнение. Но шеф меня отстоял. Я только потом узнала, что так уволили многих. © Наталья / ADME
- Меня после наркоза привезли в палату, и там, на отходняках, меня накрыло неудержимое желание говорить правду-матку. Я своим соседкам по палате высказала вообще все! У кого прическа дурацкая, кто разговорами заколебал. Соседки оказались нормальными тетками. Поржали надо мной, но мне так стыдно потом было. Я же человек сдержанный и вообще к подобному не склонна, а тут вон что полезло из меня. © DizzyZhuzhik / Pikabu
- Моей двоюродной сестре 4 года, только начала ходить в детский сад. Она додумалась брать дома деньги и пробовать подкупить родителей других детей, чтобы те отвезли ее домой. Она подходила к ним, протягивала пригоршню монет и умоляла: «Вытащите меня отсюда!» © ashleighlynn / Reddit
Юмор делает жизнь проще и веселее, а забавные ситуации всегда запоминаются надолго.
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