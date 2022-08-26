16 человек вспомнили детство и без утайки рассказали, каково это — быть старшими детьми в семье
Хорошая новость: чем больше у вас братьев и сестер, тем крепче в будущем может быть ваша собственная семья. Считается, что в больших семьях дети не только учатся проявлять заботу о близких, но и развивают навык ведения переговоров и быстрого решения бытовых проблем.
Мы в ADME встретили в сети тех старших братьев и сестер, которым еще в детстве пришлось познать все стороны своего ответственного положения.
- У меня с братом разница 3 года. Очень обидно было тогда, когда мама мне говорила: «Вот твой брат в 8 месяцев научился говорить, а ты — лишь в 1,5 года». И потом еще добавляла: «И не смей мне ничего доказывать, ты все равно глупее брата!» За одинаковые проступки меня могли сильно поругать, а брату сказать: «Сынок, не делай так. Держи игрушку новую, так делать не надо». © BlueStar / ADME
- Cейчас младший брат пришел из школы, достал из портфеля пачку чипсов и сказал: «Наташа, это я тебе купил». Кажется, я вырастила настоящего мужчину. © luxurybi***es / Twitter
- Мои родители были довольно суровы со мной в плане учебы. Например, мне не разрешали делать домашнюю работу перед телевизором. Если я приносил домой меньше пятерки, на меня кричали и наказывали. В то же время моя младшая сестра вовсю пользуется калькулятором во время учебы в 3-м классе. Перед телевизором. Смотря любимый сериал. © mur****usbudgie / Reddit
- Я в семье старший. Родители всю жизнь шпыняли: учеба только на пятерки, надевай то, дружи с этими, делай как мы хотим. А младшую сестру баловали как не в себя: оплачивали учебу, купили квартиру и прочее. В итоге я в 15 сбежал из дома, в 17 начал работать и учиться, а когда мне было 25, родители и вовсе выдали: «Ты нам больше не ребенок». Я тогда прекратил на несколько лет общение с ними. Сейчас женат на потрясающей женщине, есть чудесный сын, много путешествуем, куча друзей в разных странах мира, хотя ни квартир, ни машин не нажили. А мои живут в провинции, сестра в разводе с маленьким ребенком, у родителей ни друзей, ни близких, никому не нужны. Морали нет. Грустно было их встретить. © Подслушано / Ideer
- Мама рассказала про меня. Когда родился младший брат, в садике меня все начали расспрашивать: «Ну как? Как братик, хорошенький?» А я отвечала: «Плохой! Очень! Писает! Какает! Прямо в постель!» © Подcлушано / Ideer
- Мама, увидев мою татуировку, сказала: «Это же на всю жизнь!» На что младшая сестра ответила: «Хоть что-то у нее будет на всю жизнь». © Podslyshano / Twitter
- Мама рассказывала, что в детстве она убеждала своего младшего брата в том, что жвачки поначалу отвратительны на вкус. Чтобы избавиться от неприятного вкуса, жвачку некоторое время было необходимо пожевать. В итоге в течение нескольких лет матушка жевала жвачки брата до тех пор, пока они не переставали быть сладкими, а затем возвращала их незадачливому родственничку. © Brigitta Schumacher-Bradley / Quora
- Однажды зимним деревенским вечером мой младший братик закатил маме истерику: уроки делать не хотел. Разобиделся весь, надел свою маленькую шубку, шапку-ушанку, валенки, говорит: «Плохие вы, уйду я от вас». И пошел вон из дома. Я встрепенулась, говорю: «Мама, как же, он же маленький, замерзнет». Мама отвечает: «Считай до 5». До 5 считать не пришлось: заходит братик, шубку скинул, лицо полное ненависти и обиды. «Летом уйду!» — сказал он нам и пошел забился в уголочек. © AnnaLazo / Pikabu
- Любила детей до 10 лет. Вдруг родился младший брат. Была очень рада, всегда старалась помогать матери. Затем она поняла, что младший слушается меня, и перекинула ответственность. Сначала я относилась к этому нормально, но с годами стало все сложнее. Начала замечать, что весь день сижу с младшим. Становилось меньше друзей и мало времени. Ситуация усложнилась: родилась младшая сестра. Теперь я с ужасом смотрю на детей и не понимаю своих родителей до сих пор. © Подслушано / Ideer
- Однажды в детстве на Новый год родители осуществили мою мечту, купив мне куклу Барби. В тот же вечер младший брат оторвал ей голову вместе с кругляшом, на котором эта голова держалась. Я плакала и не могла понять, почему родители не позволили сломать машину брата в отместку. В шею куклы выставили обычную палку, на которую посадили голову, но та постоянно крутилась в разные стороны. Я все равно ее очень любила и берегла много лет. © gorodddd / Pikabu
- У меня есть старший брат (разница в 3 года) и младший (разница в 12 лет). Нас со старшим воспитывали примерно в одинаковых условиях, но спустя время родился младший брат. Это первый человек, которому я так завидую. Сладости каждый день? Пожалуйста! Дорогие игрушки? Конечно! Чадо стало абсолютно неуправляемым: не слушает никого, постоянно кричит и кусается. Мать жалеет его и не может дать отпор. Зато ко мне в его возрасте относились со всей предвзятостью и кормили одной лишь гречкой. Ненавижу гречку. © Подслушано / Ideer
- Когда мне было 10 лет, у меня родилась сестренка. С тех пор я не слышала от мамы в свой адрес слова «доча». Папа называл иногда, а мама — нет. Спустя 11 лет мама завела разговор о том, как легко я пережила рождение сестры. Я рассказала ей о своем главном переживании, и она ничтоже сумняшеся изрекла: «Ну ты чего, доча?!» Все. Моментально комок в горле. Слезы. С тех пор только такая реакция на ее «доча» ко мне. © Подслушано / Ideer
- В юности я хотела поступить в университет, чтобы с головой погрузиться в морскую биологию. Пришлось передумать, когда мама сказала мне, что она будет сильно во мне разочарована, если я в будущем не найду работу по профессии. Зато моя младшая сестра поступила на криминалистику, не имея при этом никакого желания работать в полиции или становиться юристом. Сейчас она работает администратором, а я так и не поступила в университет и работаю инструктором по дайвингу. © PiratePegLeg / Reddit
- Когда мне было 10, моему младшему брату было 5 лет. Время от времени я просил у него арендную плату за то, чтобы поспать в моей комнате. Ценник составлял копейки, но все же. Думаю, что именно эта игра в какой-то момент пробудила во мне интерес к зарабатыванию денег, а в младшем брате — интерес к их сбережению. © Syahmi Haziq / Quora
- Мы с младшим братом погодки. В детстве он много болел и отстал от сверстников года на 2. И это был мой ребенок. Утром я его поднимала, умывала, одевала и вела в школу. После школы приводила, делала с ним уроки. И так каждый день! Учился он очень плохо. Помню, классе в 3-м ему дали задание на каникулы и я все лето с ним просидела дома. И когда он после 8-го класса ушел в техникум, я вздохнула. Жизнь моя обрела краски. © Вера Дорохова / ADME
- Как-то раз, будучи подростком, решила преобразить комнату. Наклеила кучу постеров, понаписала стихов и строчек песен на мебели, даже порисовала немного. За всей этой прелестью наблюдал младший братик (5 лет). И вот вечером того же дня я возвращаюсь с прогулки домой и застаю картину: все стены в прихожей и гостиной разукрашены. Фломастерами, красками, мелками, даже отпечатки ладошек были. Папа ржет, мама капает валерьянку. Брат так и не понял, за что ему влетело, ведь тоже украсить дом хотел. © Подслушано / Ideer
А каким ребенком были вы? Вспомните в комментариях случаи из детства, которые связаны с вашими родными и близкими.
AdMe/Народное творчество/16 человек вспомнили детство и без утайки рассказали, каково это — быть старшими детьми в семье
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