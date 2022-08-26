16 человек вспомнили детство и без утайки рассказали, каково это — быть старшими детьми в семье

Хорошая новость: чем больше у вас братьев и сестер, тем крепче в будущем может быть ваша собственная семья. Считается, что в больших семьях дети не только учатся проявлять заботу о близких, но и развивают навык ведения переговоров и быстрого решения бытовых проблем.