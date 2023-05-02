16 человек вспомнили, как столкнулись со странностями богатых людей. И до сих пор пребывают от них в шоке

Тараканы есть в голове у каждого человека — у кого-то больше, у кого-то меньше. И люди, у которых на счетах денег космическое количество, не исключение. А потому их заскоки еще больше вызывают у окружающих недоумение. Например, когда миллионер скотчем заклеивает дыру на подошве своей обуви.