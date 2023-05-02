16 человек вспомнили, как столкнулись со странностями богатых людей. И до сих пор пребывают от них в шоке
Тараканы есть в голове у каждого человека — у кого-то больше, у кого-то меньше. И люди, у которых на счетах денег космическое количество, не исключение. А потому их заскоки еще больше вызывают у окружающих недоумение. Например, когда миллионер скотчем заклеивает дыру на подошве своей обуви.
- После одной из наших корпоративных вечеринок наш президент-мультимиллионер прошелся по всем урнам, вытащил всю пластиковую одноразовую посуду и сказал жене, чтобы она отмыла ее и сохранила для следующей вечеринки. После этого случая я находил разные предлоги, чтобы не посещать вечеринки, по крайней мере те, на которых подавали еду. © Ray Rossberg / Quora
- Директор управляющей компании как-то жаловался мне, что хозяева одной квартиры, цена которой $ 2 млн, не платят коммуналку и ее собственник не выходит на связь. В итоге управляющая компания как-то его разыскала. Оказалось, что он просто забыл (ЗАБЫЛ!), что купил квартиру. Стоимость квартиры, напомню, на тот момент была около $ 2 млн. © Lada Ryasnova
- Я знала человека, который отказывался покупать новые джинсы. Когда они были слишком изношены, он буквально склеивал их скотчем, чтобы можно было еще немного их поносить. Он был мультимиллионером, который мог купить целый склад джинсов! © Shayna Sinclair / Quora
- Когда мне было 17 лет (в 1988 году), я собирал алюминиевые банки и зарабатывал на этом немало денег. Однажды я видел, как BMW (или Mercedes), за рулем которого находился шофер, подъехал к мусорному баку. Из задней части машины вышел пожилой мужчина азиатского происхождения в дорогом деловом костюме с палкой для сбора консервных банок. Мне показалось, он соревнуется со мной. До сих пор я не понимаю, что это вообще было такое. © Samuel / Quora
- Один парень дал мне за мою картину $ 2 000 прямо на улице (я художница). Потому что, по его словам, мое искусство крутое. Он купил картину, которую я вообще-то продаю за $ 10. © Waters Breedlove / Quora
- Проходила у нас курортное лечение одна очень состоятельная дама. Что-то с пищеварением у нее было. Так она приходила в нашу большую кухню, хлебом подбирали остатки с кастрюль и сковородок и с удовольствием съедала. Тарелки и вилки у нее не возбуждали аппетита. Таковой вот бзик у дамы. © Valentyna Thomitz
- Многие богатые люди довольно скупы, но один парень переплюнул всех. Он купил один гамбургер, достал перочинный нож и разрезал его на 3 части, чтобы разделить его с женой и дочерью. Это был их обед, когда они остановились во время поездки на машине, чтобы сходить в туалет. Он мультимиллионер, но за копейку удавится. © Unknown author / Quora
- Когда-то я работала сезонным продавцом в ювелирном магазине Birks. Это было претенциозное место. Даже продавцы были высокомерны. Товар был необычный, изысканный и ооочень дорогой. Самое безумное, что я там увидела, — как мужчина купил золотую зубочистку. Идеальный подарок для человека, у которого все есть! © Gail Patricia Norris / Quora
- Я видел, как человек с состоянием около $ 1 млрд устроил рождественскую вечеринку для своих сотрудников. Но после ужина он спросил людей, которые сидели рядом с ним, нужна ли им еда, которой они не касались. В итоге миллиардер с радостью взял все, сложил в коробку и унес с собой. Сказав радостно, что ему и его жене не придется готовить на следующей неделе. © Bull / Quora
- Очень близкие люди были достаточно богаты. Могли просто в месяц 3 раза слетать на самолете, чтобы повидаться и поболтать с родными. В то же время латали старые носки и чулки. © Лилия Айсаева
- Я видела несколько сверхбогатых людей, живущих как нищие. Я видела, как один из них съел на ужин банку соленых огурцов и черствые крекеры. И только потому, что не хотел тратить деньги на ужин. © Nancy L. Parker / Quora
- Я живу недалеко от Санта-Инез, в городе, где находится ранчо Майкла Джексона Neverland. Не стоит говорить, что здесь живет много знаменитых и состоятельных людей, которые владеют очень красивыми домами. Так вот, мой муж как-то работал стекольщиком (устанавливал окна, душевые двери и т. д.) в этом районе и видел много странных вещей.
Но самое странное — когда он на одном из ранчо увидел деревянных коров. Я думаю, что люди не хотели возиться с настоящими коровами и в то же время хотели, чтобы коровы выглядели эстетично. Но, оказывается, они еще платили персоналу, который в течение дня должен был периодически передвигать коров, чтобы это все выглядело так, будто животные сами перемещаются по ранчо. © Danielle Jaramillo / Quora
- Я видел японского бизнесмена с состоянием более $ 2 млрд, который вместо того, чтобы покупать новые туфли ну или хотя бы приклеивать новые подошвы, использовал серый скотч, чтобы заклеивать дыры. © Bill Kumlin / Quora
- Я в шутку дразнил своего богатого друга за то, что он и его жена время от времени по ночам ходили в ресторан быстрого питания Arby’s, где продавали бутерброды с ростбифом за $ 1. Я спросил его, не переживают ли они трудные времена. Он засмеялся и сказал, что они не только купили 12 бутербродов, чтобы заморозить их, но и столкнулись с 2 другими парами, которые были богаче. Короче, в тот вечер в Arby’s собралось больше богатой публики, чем в частном загородном клубе. © John Sullivan / Quora
- Они делают безумные ставки. Например, ставка 1 млн фунтов стерлингов на то, что та или иная капля дождя первая скатится до нижней части окна. © Antoine Laporte / Quora
- Мама друга не любила экономить электроэнергию и не считала это необходимым. Она обычно вечером оставляла в доме весь (!) свет включенным, даже когда уходила куда-то на ужин или на вечеринку. Женщина также сказала своему профессиональному декоратору, который украшал ее особняк рождественской гирляндой, что она не хочет, чтобы в ее доме использовались светодиодные гирлянды. Когда декоратор понял, что он не сможет выполнить эту работу, то просто не стал работать с этой клиенткой. © Travis Field / Quora
Вот еще некоторые истории о причудах богатых людей:
- Пользователи сети рассказали о причудах богатых людей, в которые они бы не поверили, если бы сами не видели
- 20 историй о причудах людей, у которых денег куры не клюют
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