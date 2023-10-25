16 человек вспомнили настолько зажигательные истории, которыми костер вместо спичек разжечь можно
Комичные ситуации в жизни случаются у каждого, но не каждый рассказывает об этом в интернете. А зря — такие случаи становятся настоящими хитами сети и заставляют смеяться тысячи людей. Читайте и выбирайте, какая история станет вашим фаворитом: то ли про двойку за декольте, то ли про лживого мужа — любителя мармеладных мишек.
- Однажды я получила двойку за декольте. Преподавательница так и сказала: «В следующий раз будешь нормально одеваться, а не прелестями своими трясти». Вот только есть нюанс: я была абсолютно тощей серой мышью с первым размером. Не веря в такой комплимент, я ушла оттуда с невиданной доселе самооценкой, и до сих пор с теплом вспоминаю ту двойку. © CrazyPupocheK / Pikabu
- Давний случай. Взрослые обсуждали, когда пишется мягкий знак в конце существительных, а когда нет: «В мужском роде, например, „падеж“, не пишется». «И в „падëж“ не пишется? В смысле „падëж скота“». Мой 3-летний брат глубоко задумался и изрк: «С кота бы я не упал...» © volnoe_oblako / Twitter
- Однажды мою бабушку окружили хулиганы и говорят: «Давай деньги, бабуль». А она им: «Денег нет, но у меня есть кошка» и показала кошку в сумке, которую несла домой. Хулиганы сказали: «Ладно, давайте кошку» и ушли, а бабушка как раз не знала куда ее пристроить. Святые люди. © mediaslava / Twitter
- Мама часто читала мне сказки про принцесс на ночь, и я с детства мечтала о принце на белом коне. Рассказала об этом своему парню, он посмеялся и сказал, что ему читали сказки о драконах, но о драконе он не мечтает. А потом сделал мне предложение, только не на белом коне, а на белом велосипеде с плюшевой головой лошади. © Палата № 6 / VK
- Я лгал своей жене 13 лет. Она ненавидит конфеты со вкусом апельсина и лайма, а я люблю. Она всегда отдавала мне оранжевых и зеленых мармеладных мишек, а я никогда не признавался ей, что зеленые мишки — с клубничным вкусом. Но все открылось вчера, когда она прочитала эту информацию на упаковке. Ее глаза стали нереально большими. «И давно ты это знаешь?» Я честно признался, что с тех пор, как мы поженились. Она очень рассердилась! Кажется, я больше не получу своих зеленых мишек... © Moocow870 / Reddit
- Час ночи. Смотрела в окно и увидела подозрительного мужика, который ходил и зыркал вокруг. Когда кто-нибудь проходил мимо, тот делал вид, что залипает в телефон. И тут кульминация! Во дворе никого не было, мужик оглянулся по сторонам, побежал на детскую площадку и скатится с горки. А потом просто ушел. © Палата № 6 / VK
- Моя подруга переехала в красивую новую квартиру и пригласила меня в гости. Я пришла раньше, чем она, и подруга сказала взять ключ под цветком в горшке, войти и ждать ее. Я сделала себе бутерброд и бродила по квартире, рассматривая ее, как вдруг вошел огромный мужчина со спортивной сумкой. Грабитель! Я запаниковала, швырнула ему в лицо бутерброд, заперлась в спальне и стала орать оттуда, что сейчас вызову полицию. А телефона у меня с собой нет! Он долбит в дверь и кричит, что он сам вызовет полицию! Надо ли говорить, что это был сосед подруги, который тоже хранил свой ключ под цветочным горшком! © HollowsOfYourHeart / Reddit
- Муж болел, половину лета лежал дома и не ездил на дачу. Недавно звонит ему сосед и говорит: «Ваши ребята забыли мангал и газонокосилку убрать, а скоро ливень. Куда их спрятать?» А мы и не знаем, что за ребята... Со слов соседа: каждые выходные на нашей даче тусовалась пара. Мужик представился нашим зятем, а женщина — дочерью. Косили траву и жарили шашлыки. Ключи от дачи дома, детей у нас нет. Мы приехали, все на месте, на участке свежий газон. Что это было — мы так и не поняли. © Подслушано / Ideer
- Ко мне на пляже подошла красотка. Сказала, что потеряла подвеску в воде и попросила помочь. Я ощутил себя героем. Она показала мне место, где это случилось, и я стал нырять. Нахлебался воды, поцарапал ногу, но таки достал украшение. Все должно было закончится, как в фильмах: красотка кидается ко мне в объятия, и мы женимся. Но она, даже не сказав спасибо, схватила цепочку и побежала на берег со словами: «Сережа, мы нашли!». Муж ее, как оказалось, плавать не умеет. © Палата № 6 / VK
- Коллега Люся плакала, ее окружили неравнодушные коллеги, спрашивают, что случилось. Люся выдавила: «Меня Сережа бросил». «Другую нашел?» «Приревновал?» «Поругались?». «Нет. Мы ходим вместе в спортзал. Я сама занимаюсь, а он с тренером. И ему тренер сказал, что у меня мышцы спины красивее, чем у него. Сережа обиделся и ушел!». Такую причину бросить девушку встречаю первый раз. © SallyKS / Pikabu
- Несколько месяцев каждое утро заходила за кофе в одну кафешку и познакомилась с приятнейшей женщиной-кассиршей. Улыбались друг другу, болтали. Она часто рассказывала о своем сыне, хвасталась им, чуть ли не сватала, но у меня на тот момент уже был парень. И вот, прихожу знакомиться с его родителями и вижу ту самую женщину. Оказалось, она мама моего парня! Мир тесен! © Палата № 6 / VK
- 22 года назад подарил на ДР своей парикмахерше серебряную монету со словами: «Желаю тебе открыть свой салон красоты, руки у тебя золотые. У тебя все получится. Деньги с твоим умением заработаешь. А это — первый взнос». До сих пор у нее стригусь. В ее салоне. А монета висит на стене салона в рамке. © 1881ru / Pikabu
- Иду домой и слышу из окна скандальный женский голос: «Я уничтожу все, что ты любишь!». А следом за ним мужской: «Нет! Нет! Не трогай пуфик!». Из окна вылетает маленький розовый пуфик и падает в грязь. Следом высовывается мужик и, вытянув руку вниз, орет: «Пу-у-уфи-ик!». Я прямо почувствовал его боль! © Палата № 6 / VK
- Купил я как-то дешевую надувную лодку. К концу сезона лодка дала течь. Положил ее на антресоль с целью когда-нибудь залатать пробоину. Шли годы. Жена хотела выкинуть, но я говорил, что починю. Однажды возвращаюсь домой, смотрю — на мусорном баке висит отличная надувная лодка. Вот это удача! Теперь у нас будет две лодки! В отличном настроении поднимаюсь в квартиру. Открывает жена: «Так и знала, что нужно было подальше ее вывезти!» © Diprivan / Pikabu
- Жена пришла с хитрым лицом и подсунула мне код. «Одтчпшсвдд». Говорит: «Разгадай». А я же азартный! 3 часа мучился. Жена время от времени подходила и ехидно говорила: «А первоклассники за 5 минут разгадывают!» Р-р-р! Сдался. А сегодня утром на работу еду, на светофоре стою. И вдруг осенило!!! Я так заорал, что впереди даже пешеход испугался! Все так просто оказалось... Это же 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! © Палата № 6 / VK
- Вчера вечером мы с приятелем заказали пиццу. Я уже заплатил за пиццу онлайн, но забыл об этом и отдал курьеру ее полную стоимость плюс чаевые. Он сказал «спасибо!» с такой радостью, что я сразу понял свою ошибку и хотел было попросить его вернуть деньги. Но он шел к своей потрепанной машине с такой лучезарной улыбкой и даже подпрыгнул разок от радости, что я не стал этого делать. Я небогат и у меня куча долгов, но его вид сделал меня счастливее. © 32head / Reddit
Если вам не хватило веселья в этой статье, вот вам еще порция историй, заряжающих позитивом:
AdMe/Народное творчество/16 человек вспомнили настолько зажигательные истории, которыми костер вместо спичек разжечь можно
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