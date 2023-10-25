16 человек вспомнили настолько зажигательные истории, которыми костер вместо спичек разжечь можно

Комичные ситуации в жизни случаются у каждого, но не каждый рассказывает об этом в интернете. А зря — такие случаи становятся настоящими хитами сети и заставляют смеяться тысячи людей. Читайте и выбирайте, какая история станет вашим фаворитом: то ли про двойку за декольте, то ли про лживого мужа — любителя мармеладных мишек.