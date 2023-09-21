16 человек выложили на всеобщее обозрение свои стыдные фото из бурной молодости

Старые снимки всегда вызывают целую палитру чувств. На одни мы смотрим с улыбкой, а другие хотим скорее убрать с глаз долой, потому что стыдно. Ведь что мы только не творили в том возрасте: делали сумасшедшие макияжи, фотографировались в странных позах, носили нелепые прически, надевали странную одежду. Сегодняшняя подборка о людях, которые решили показать всему интернету свои смешные снимки.

«Мы с младшим братом в новых футболках с Фэррой Фосетт из „Ангелов Чарли“»

«Уверен, что эти футболки вам отец купил.». © WittyWitWittt / Reddit

«А у меня плакат такой же был, его папа купил. Так мама заставила его повесить на дверь спальни». © jeopardy_loser / Reddit

«Я с родителями и мне 16 лет»

«Мне так неловко. Это эволюция моих бровей в течение 7 лет»

«Средняя школа — определенно очень интересное время»

«Раньше я была постоянным клиентом производителя лака для волос»

«Каждый раз, когда я надевала дурацкие наряды, мама меня фотографировала. А в 15 лет мне это очень нравилось»

«Я люблю посмеяться над собой в молодости. На этом фото я уверена, что я — королева моды»

«Понятия не имею, кем я вдохновлялся. К счастью, таким я был совсем недолго»

«Есть ощущение, что родители нарочно сделали это фото, чтобы потом позорить меня перед моими девушками»

«На Рождество мой папа подарил мне футболку, которую он тогда разработал для рекламы моего канала на YouTube. Канал был обо мне и моей марионетке-динозавре»

«Моя мама никогда не вешала это школьное фото на всеобщее обозрение»

«Мама предупреждала, что я пожалею об этом костюме, когда вырасту. Сейчас мне смешно, глядя на него. А это фото стоит у моего сына в комнате»

«Ну и времена были. Это я в средней школе. Но

хочу сказать, что каждый день я так не наряжалась»

«В таком виде я явилась в университет»

«Я, 15-летняя девочка с крашеными черными волосами и выщипанными бровями, думала, что выгляжу круто»

«Люди всегда шутили, что у меня „свирепые“ брови. А я не понимала, о чем они. Справа я спустя годы»