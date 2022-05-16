16 десертов, которые, кажется, созданы для перфекционистов

Есть люди, для которых увлечение кулинарией — это умение и вкусно приготовить, и удачно оформить блюдо. Герои сегодняшней подборки не на шутку заморочились, чтобы их кулинарные шедевры выглядели идеально и стали усладой для глаз.

Мы в ADME получили эстетическое наслаждение и убедились, что совершенству тортиков, пирогов, булочек и капкейков нет предела, когда за дело берутся настоящие перфекционисты.

1. Цитрусовый перевернутый пирог «Омбре»

Выглядит, конечно, круто. Но вкусный ли он? © 5econdrule / Reddit

Сам по себе торт вкусный, но грейпфрут оказался более горьким, чем я люблю. В следующий раз больше полью глазурью для сладости. © ashcot1129 / Reddit

2. Грейпфрут для этого тарта оказался достаточно сладким

Это что, чистый грейпфрут сверху? У меня аж все съежилось от кислоты. © almostheinken / Reddit

Да, мне попался сладкий сорт, поэтому тарт вышел не таким кислым. © itchybones / Reddit

3. На самом деле сделать такую отрисовку просто, нужно только следить, чтобы тесто оставалось холодным при лепке

4. «Мой „витражный“ торт. Чтобы научиться готовить такие, нужно много практиковаться. Ну и немного удачи»

5. «Получились просто разноцветные, хотя можно было бы сделать с разными вкусами»

6. «Тюльпаны я сделала из клубники и киви»

7. Торт в виде маски Маджоры

8. «Мечтала испечь шведские булочки луссекатт»

9. «Печенье со Свинкой Пеппой на 2-летие особенного человечка»

10. «Приготовила торт из сезонных ревеня и клубники»

11. «Только что закончила этот торт на день рождения моей дочери»

Я бы не решилась резать такую красоту. © Full-Mulberry5018 / Reddit

12. «Планировала сделать по 5 лиц Марио и Луиджи, но сдалась после 4. Так родились труба, звездочка и грибочки»

13. Идеальные капкейки, вдохновленные «Игрой в кальмара»

14. «На приготовление ушло 5 часов, но зато получился классный сюрприз для моей дочери»

15. «Я в восторге от результата: шоколадно-апельсиновый торт с ракушками из марципана»

Я в шоке от ракушек! Они такие реалистичные. © mollyologist / Reddit

16. «С практикой достигаю совершенства»