16 детей, чья непосредственность поддает жару всем вокруг

Благодаря своей непосредственности дети могут не только обескуражить, но и поставить родителя в неловкое положение. В отличие от взрослых, они говорят, что думают, и их совершенно не волнует, как на это отреагируют другие. Именно такими шедевральными диалогами и высказываниями своих чад и поделились герои нашей статьи.