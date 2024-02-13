16 детей, чья непосредственность поддает жару всем вокруг
Благодаря своей непосредственности дети могут не только обескуражить, но и поставить родителя в неловкое положение. В отличие от взрослых, они говорят, что думают, и их совершенно не волнует, как на это отреагируют другие. Именно такими шедевральными диалогами и высказываниями своих чад и поделились герои нашей статьи.
- Сын обожает просто хлеб с маслом, для него это единственная еда. Были на дне рождения у девочки. Сын ничего не ест. Ну, я взяла бутерброд с колбасой со стола, стянула с него колбасу, оставив только масло, и подала сыну — лишь бы хоть что-нибудь уже съел. Он увидел бутерброд и как закричит: «Наконец-то! Еда!» И в этот момент замечаю на себе взгляды всех родителей. По ходу, теперь все думают, что я ребенка своего дома вообще не кормлю. © Мамдаринка / VK
- Покрасилась в голубой. Цвет очень красивый и насыщенный. Ехала домой, и на одной из остановок зашли мама и дочка. Девочка пристально на меня смотрела, шептала что-то маме, она ей отвечала. А потом девочка говорит мне: «Привет, я Даша», а я ей в ответ: «Приятно познакомиться, я Мальвина». В ее глазах читался невероятный восторг! Она повернулась к маме и говорит: «Видишь, я же говорила, что она настоящая!» К слову, меня действительно зовут Мальвина. © Карамель / VK
- Моя 8-летняя дочь:
— Мы можем пойти куда-нибудь, чтобы увидеть Санту?
— Ты не веришь в Санту.
— Я верю в подарки. © XplodingUnicorn / Twitter
- «Понимаешь, мам, они хотят сделать из нас одну крепкую дружную колбаску. А мы разные колбаски все. Кто-то так и вовсе огурец». Нина несколько возмущена идеей педагогического руководства сплотить 3"в" класс и не верит в успех поставленной цели. © valenayaspers / Twitter
- Соню утвердили на одну из ролей в завтрашнем спектакле. Тем временем Соня: «Мам, я очень рада, невероятно. Но я боюсь создать кирпичный завод от волнения.» Да откуда все эти фразочки?! © doc_kld / Twitter
- Подружка попросила посидеть с ее сыном. Я детей не сильно люблю, но любимой подруге попросту не могу отказать. Сидим с ним на кухне, играем в игру на телефоне, вдруг он мне начинает жаловаться: «Эх, тетя Лена, я так не хочу взрослеть». Я его успокаиваю: «Ты чего? Это же так классно! Столько свободы, возможностей!» Он мне объясняет свою точку зрения: «Ну это я из садика пойду в школу. Из школы в университет. Потом на работу. Сколько разных дорог учить нужно! У меня памяти не хватит!» © Карамель / VK
- Моя 9-летняя дочь:
— Никто не может читать мой дневник.
— Я буду держать твоих сестер подальше от него.
— Нет, я имею в виду, что никто не сможет его прочитать. У меня плохой почерк. © XplodingUnicorn / Twitter
- Работаю официантом в ресторане. Приходит семья — четверо взрослых и девчушка лет шести. Обычно прекрасно лажу с детьми, начала спрашивать, как ее зовут, показать ли ей, где находится детская комната. Она начинает психовать, отворачивается от меня и лезет на ручки к маме. Мама извиняется и просит по возможности принести этой малышке еду. Приношу, она начинает есть. Через несколько минут я подхожу к их столу, эта кроха продолжает есть, но увидев меня, начинает реветь и сквозь слезы, глядя мне в глаза, говорит: «Пожалуйста, простите меня!» Ты не ты, когда голоден. Когда покушала, то стала милейшей девочкой. © Палата № 6 / VK
- Вчера курьер привез елку. Соня была одна дома. Звонок в дверь:
— Здравствуйте. Доставка елок.
— Добрый вечер. Ставьте. Спасибо большое. С наступающим вас! Вам пора!
Соня спешно выпроваживает курьера и закрывает дверь. Парень опешил. Спускается к машине и только тогда понимает, что елка-то не оплачена. Звонит мне: «У вас дома слишком серьезная маленькая женщина. Я ее боюсь. Второй раз подниматься страшно. Давайте в холле встретимся?» © doc_kld / Twitter
- Мой ребенок:
— Я понял, как засыпать!
— Отлично. И в чем секрет?
— Ты просто закрываешь глаза! Это сэкономит мне столько времени! © mxmclain / Twitter
- Моя дочь:
— Если я когда-нибудь стану богатой, я не хочу жить в особняке.
— А где ты хочешь жить?
— В замке. © XplodingUnicorn / Twitter
- Мой 5-летняя дочь:
— Я такая голодная.
— Я могу приготовить ужин пораньше.
— Нет, спасибо, я просто хотела получить вкусняшки. © not_thenanny / Twitter
- Я: «Я сказал тебе убрать свою одежду с пола». 11-летний ребенок: «Я так и сделала». Я: «Она все еще на полу». Дочь: «Это новая одежда. Я убрала старую». © XplodingUnicorn / Twitter
- Этот Новый год отмечали у кумы, и, как обычно, я некоторые салатики готовила дома. В этом году селедку под шубой сделала в форме рыбки. Накрыли на стол, и подбегает крестник: «А кто приготовил такую красивую рыбку из борща?» © Мамдаринка / VK
- Моя младшая сестра на днях, общаясь с подружкой, выдала:
— А у меня сестра в общаге живет! А знаешь, что такое общага?
— Что?
— Это такое место, куда отвозят старших сестер и оставляют там жить! © Мамдаринка / VK
- Отдали младшего в садик. Поначалу все шло прекрасно, но на второй неделе начались капризы на тему «не хочу, не люблю». Пришлось старшего в пример ставить: мол, вот, смотри, какой он молодец — не плачет. А старший сам не прочь с утра покапризничать, но после таких слов старается соответствовать. Сегодня с утра малой опять заупрямился, на что старший вздыхает и говорит: «Опять мне придется быть мужчиной!» © Мамдаринка / VK
Дети — бездонный кладезь сюрпризов и различных перлов, и эта статья тому доказательство.
AdMe/Народное творчество/16 детей, чья непосредственность поддает жару всем вокруг
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