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16 метких твитов о том, что быть женщиной — это вам не на лодочке кататься

Народное творчество
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У женщин полно своих маленьких секретов, которые мужчины понять не в силах. В жизни прекрасной половины человечества немало и ситуаций, после которых так и тянет сказать: «Обнимемся, сестра». Чего только стоят наши рассуждения о смысле жизни на маникюре или желание проораться, когда кто-то заявляет, что на собеседовании нужно просто глазками пострелять. Да и просто подмечают кое-что о нашем мире женщины еще как остроумно.

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Есть еще немало женщин, которые шутят о своей жизни так, что зачитаешься.

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AdMe/Народное творчество/16 метких твитов о том, что быть женщиной — это вам не на лодочке кататься
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