16 метких твитов о том, что быть женщиной — это вам не на лодочке кататься

У женщин полно своих маленьких секретов, которые мужчины понять не в силах. В жизни прекрасной половины человечества немало и ситуаций, после которых так и тянет сказать: «Обнимемся, сестра». Чего только стоят наши рассуждения о смысле жизни на маникюре или желание проораться, когда кто-то заявляет, что на собеседовании нужно просто глазками пострелять. Да и просто подмечают кое-что о нашем мире женщины еще как остроумно.