16 добряков, которые не могут пройти мимо, когда животным нужна помощь

Иногда животные нуждаются в нашей помощи. Кто-то может приютить у себя бездомного пса или кошку, кто-то — обогреть птицу, которая случайно врезалась в окно. Важно не быть равнодушным и проявлять человечность по отношению к братьям нашим меньшим.

У нас в ADME на сердце стало тепло, после того как мы увидели фотоистории героев этой подборки, в которых они поделились с миром рассказами о добрых поступках.

«Мы нашли лисенка у дороги. Обогрели, накормили его. Он спал без задних ног»

«Мы нашли эту крошку на тротуаре. Она была почти при смерти, так что мы решили приютить ее»

«Сделали все необходимые медицинские процедуры, выкормили. Вот такого результата нам удалось добиться за 2 месяца».

«Пришлось пропустить важную встречу, потому что не смогла пройти мимо этих малышей. Забрала к себе всех четверых»

«Каждый день я подкармливала бездомную кошку. Она оказалась беременной»

«В итоге мне пришлось поучаствовать в процессе родов. На свет появилось 4 котят, сейчас мама-кошка отдыхает. И я, новоиспеченная хозяйка, пожалуй, тоже вздремну, ведь еще имена всем нужно придумать».

«Эта белочка еле дышала, когда я нашла ее посреди дороги»

«Провозилась с ней 2 часа. Позже она смогла подняться сама и ускакала обратно по своим беличьим делам».

«С утра пораньше в наше окно влетела птица. Я выбежала во двор и нашла ее без сознания с поднятыми кверху лапками»

«Я занесла ее внутрь и дала отдохнуть. Через полчаса птица уже была в порядке и отправилась домой».

«Моросил дождик, и я решил сделать из бумаги небольшой зонтик для белок»

«Несколько лет назад мы с другом отдыхали и услышали звериный крик»

«Кошка держала в зубах кролика и убегала с места происшествия. Мой друг без раздумий кинулся за ней и спас малыша. К счастью, кролик отделался легким испугом».

«Владелец этого парня хотел избавиться от него, потому что он не мог ходить. Я спас петуха от этой участи»

«Сделал ему самодельную инвалидную коляску. Теперь он носится как угорелый. И выглядит как крутой перец».

«Этот малыш угодил в сети к пауку, и мой папа освободил его»

«У меня новый приемыш, а у него новая инвалидная коляска»

«Зайчик сидел под моей машиной. Я нашел его там утром, накормил и отвез в приют, чтобы ему нашли заботливую семью»

«Птица родилась слепой, а я не смогла пройти мимо. И вот из исхудавшего птенца она превратилась в счастливую курицу»

«Кто-то выбросил новорожденных щенят в мусорку в коробке из-под собачьей еды»

«А я решила: зачем мне рожать детей, когда я могу вырастить 3 щенков? И моя жизнь закрутилась: пеленки, молоко, собачьи обнимашки».

«Этот ястреб врезался в дорогу, улетая от стаи разъяренных ворон. Мы завернули его в рубашку. Позже он успокоился и улетел»

«Увидел в небольшом городке, как мальчуган укрыл зонтиком оленя. На душе стало так тепло»