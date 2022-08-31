16 жизненных историй о том, что придумывать имена детям — это вам не шутки
Иногда придумать имя для своего ребенка — это как целый квест пройти. Кто-то все никак не может выбрать из нескольких вариантов, другие спорят до посинения. А бывает, что и вовсе в дело вмешивается случай.
Мы в ADME прочитали жизненные истории о том, что придумывать имена детям — это вам не кроссворды разгадывать.
- Родились у троюродной сестры близняшки. Совершенно очаровательные малышки. Наконец-то я с ними познакомилась — красавицам уже по полгода. Одна Катерина, вторая Виктория. Спрашиваю: «Катя — это в честь бабушки?» Оказывается, нет. Муж подошел к делу серьезно. Виктория — потому что победительница, первая же родилась. А Екатерина — потому что вторая. © bicoras / Pikabu
- Родилась у меня дочь, мне ее дают в руки: «Держи свою Настю!» Я в непонятках, при чем тут Настя, а мне говорят, что сейчас все так девочек называют, вот вчера и сегодня все новорожденные у них в роддоме Насти. Я в ответ: «А у меня Надя!» Медсестра удивилась и как закричит: «Девчонки, слушайте, у нас тут Надя родилась! Давным-давно не было!» © Елена Акодус
- Мои друзья долго не могли выбрать имя для дочери. Мать хотела одно, отец — другое. Как-то раз пошли они на прогулку и опять начали спорить. Вдруг у парня, проходящего мимо, заиграла на телефоне песня «Мадина». Собственно, так и появилась Мадина Петровна Сидорова. © Подслушано / Ideer
- Долго не могли определиться с именем для первенца. Выбирали из 3: Лиза, Катя, Аня. Муж поехал делать свидетельство о рождении. А имя мы так и не выбрали. Уже из ЗАГСа звонит: «Так как называем?» Я: «Вероника». Удивился, но промолчал. Позже встречаюсь с подругами детства, они сразу: «Вероникой назвала?» Я в шоке: «Как поняли?» А они хором: «Да у тебя всех кукол в детстве Верониками звали!» © Подслушано / Ideer
- Назвали нашего второго сына Каримом. Муж поехал делать ему свидетельство о рождении. Вернулся домой, мне не терпится посмотреть скорее, беру в руки, читаю, а там написано: Эмиль. Я мужу: «Кто такой Эмиль-то?» А он: «Как кто? Сын наш!» А почему Эмиль, так и не объяснил. Так и живем. Имя ему, кстати, очень подошло. © Аноним2456375 / Ideer
- Знавал я пару, которая назвала дочь Клеопатрой. Клеопатра Петровна. Как только стало можно, эта девочка пошла и сменила имя на обычное. Сделала себе подарок на 18-летие. © Аноним3234889 / Ideer
- Муж назвал нашу дочь Алисой. Все всегда переспрашивают: «Алиса в Стране чудес?» А он злится и отвечает: «Это не та Алиса, это Алиса — героиня книг Кира Булычева!» Муж даже как-то в шутку сказал, что ждет зятя с фамилией Селезнев. Он просто большой поклонник этих книг и в детстве был влюблен в главную героиню. © prugra / Pikabu
- Знал одного парня по имени Элан. Думал, что это что-то из греческой или скандинавской мифологии. Оказалось, что Элан — это ЭЛьвира и АНатолий. © Pasha**** / Pikabu
- Подруга рассказала про новенького парня, который пришел к ним в группу. Вроде как зовут его Кирилл, а ник в соцсетях очень странный — Хейм. Тут уж я расхохоталась. Потому что на самом деле Кирилл — это псевдоним. А настоящее имя парня — Хеймдалль, и, как можно догадаться, оно ему не особо нравится. Просто знаю его родителей, которые ну очень сильно увлекались скандинавской мифологией: Хеймдалль — страж мирового древа. © KeraTamara / Pikabu
- Моя знакомая удачно вышла замуж за очень обеспеченного бизнесмена, родила ему сына. Назвали сына Саша, в честь отца. Потом они развелись, знакомая вышла замуж второй раз.
Родилась дочь. Ее назвали Александра, так как второй муж тоже хотел ребенка в честь себя любимого. А чуть позже родился третий ребенок — мальчик. И оказалось, что отец всегда мечтал о сыне и что именно сына он изначально мечтал назвать в честь себя. В общем, у них трое детей: два Сан Саныча и Сашенька. © NikolaMoskovsky / Pikabu
- Папа, увидев меня, сразу сказал: «О, по выражению лица понятно! Это Жора!» Так что меня назвали в честь выражения моего лица. © Аноним2204523 / Ideer
- Знакомая давным-давно вышла замуж за сальвадорца. У них трое детей: Нарцисса Амалия Елена, Мария Бланка Маргарита, Елизавета Вирджиния Сальма. Отчество Альваровны. Фамилия у всех русская, по матери. А меня папа хотел назвать Стеллой. Мама запретила, сказав: «Ты еще монументом назови». © Екатерина / ADME
- Работаю в роддоме. Запомнила женщину, которая первую дочку назвала Брусникой. А года через полтора она родила Ежевику. © Евгения Карпенко
- Сыну выбрали имена: Елисей, Добромир или Даниил. И тут сидим мы с мужем в больнице и он говорит: «А у меня деда звали Иван. Его все дети в поселке любили». Я ему: «Ты это к чему?» Смеется. А ночью мне стало плохо и меня увезли на операцию. В палату вернулась только вечером. Как пришла в себя, пошла сына искать. Врачи в шоке, медсестры в панике, а я: «Пока сына не увижу, не лягу». Они мне объясняют про какого-то Ваню, а я им опять: «Где мой сын?» Оказывается, пока шла операция, я просила спасти сына, Ванюшу. И так часто это повторяла, что они решили, что так будут звать его. Не получилось необычного имени. © Алеся Троян
А какая у вас история о том, как придумывали имя ребенку?
AdMe/Народное творчество/16 жизненных историй о том, что придумывать имена детям — это вам не шутки
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