16 доказательств того, что делать поспешные выводы — все равно, что тыкать пальцем в небо

Некоторые люди делают скоропалительные выводы после одного лишь взгляда на ситуацию. Однако так делать не стоит, ведь из-за этого может произойти тот самый «неловкий момент». Герои нашей подборки уверены в том, что иногда нужно немного подождать, чтобы ситуация прояснилась.