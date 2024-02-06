16 доказательств того, что делать поспешные выводы — все равно, что тыкать пальцем в небо
Некоторые люди делают скоропалительные выводы после одного лишь взгляда на ситуацию. Однако так делать не стоит, ведь из-за этого может произойти тот самый «неловкий момент». Герои нашей подборки уверены в том, что иногда нужно немного подождать, чтобы ситуация прояснилась.
- Продавала старый диван очень дешево. Приезжают за ним, я открываю дверь, а там трое здоровенных товарищей. Я не видела себя со стороны, но, наверное, по моему лицу все было понятно. Старший из них, вероятно, отец семейства, оборачивается к двум другим и такой: «Я же вам говорил, напугаем девчонку! А вы напросились, помощнички». Деньги он отдал сразу и попросил пустить этих двух громил, чтобы диван вынесли. Они оказались очень приветливыми, общительными. Потом еще за подушками приезжали. © lxnn / Pikabu
- Еду от бабушки. Через пару дней намечается выступление в хоре, поэтому я делаю распевку и подношу руку к уху, чтобы лучше слышать самого себя. Меня останавливает полицейский, мол, что это я во время вождения отвлекаюсь и разговариваю по телефону. Как же он удивился, когда увидел мобилку на заднем сиденье. Мужчина спрашивает, что это было. А я, пытаясь объяснить ему, что это такое упражнение, внезапно говорю: «Да вы просто попробуйте!» И начинаю петь посреди шоссе. © SynchronizedCalamity / Reddit
- Подруга всегда мечтала о роскошной жизни и искала мужчин, которые это все обеспечат. У нас в городе ей оплачивали квартиру, иногда возили на море. Но ей было мало. Она переехала в столицу, и в ее соцсетях стали появляться фото «роскошной жизни». Я думала, что наконец-то ее мечта осуществилась. Но потом оказалось, что лайк под этими фото поставили еще три девушки. В их профилях были фото в том же месте, с тем же букетом и даже в похожей одежде. Задумалась. Возможно, они вместе оплачивают аренду этого места и даже букета? И зачем создавать ложную картину «роскошной» жизни? © Подслушано / Ideer
- Работал на поле для гольфа. У меня обострилась аллергия, я так сильно чихал, что аж кровь носом пошла. В этот момент к моей ноге прилетел мяч для гольфа. Прибежал парниша, который, видимо, искал мяч, увидел всю эту картину и, разумеется, сделал поспешные выводы, увидев мой кровоточащий нос. © iamnotbillyjoel / Reddit
- Взяла у подруги камеру, которую она ставила, чтобы проследить за няней для ребенка. Хотела посмотреть, чем парень в мое отсутствие занимается, так как были сомнения в его верности. Я ожидала увидеть что угодно, даже измену. Но нет, я совсем не была готова к тому, что он грызет ногти на ногах. © Подслушано / VK
- Играла в пьесе, в одной из сцен мне нужно было заплакать. У меня не получалось, поэтому я решила порепетировать дома. Просто лежала и пыталась не моргать. По телеку шел фильм, а у меня потекли слезы именно на том моменте, где ребенок поет о своей тоске по родителю. По закону жанра, именно в этот момент в комнату зашла мама и подумала, что я плачу из-за отца, который нас бросил. Все это было слишком сложно объяснить, поэтому я сказала, что действительно плачу из-за папы. © MisandryLovesCompany / Reddit
- В детстве я жил с дедушкой, он был довольно своеобразным человеком. Не общался с соседями, мог что-нибудь грубое сказать. Однажды соседи вызвали к нам полицию, потому что они услышали крики и подумали, что дедушка орет на меня. Я все отрицал, так как дед меня в жизни пальцем не тронул, да и голос повышал крайне редко. Но в ту ночь он действительно кричал, только не на меня, а на холодильник. А кричал, потому что в нем неожиданно закончились продукты. © Палата № 6 / VK
- Недавно один знакомый позвал меня на свидание. У меня уже давно не было парня, я подготовилась, сходила в салон и привела себя в порядок. А потом оказалось, что это было совсем не свидание, а просто встреча, на которой этой парень расспрашивал о моей подруге, потому что она ему очень нравилась. © Карамель / VK
- Сидел в школе на уроке рисования, в руках у меня были ножницы. Я заскучал и решил отвлечься — посмотреть в окно. Сидел я близко, поэтому разглядел на жалюзи порезы. К сожалению, заметил их не я один. Именно в этот момент учительница посмотрела на жалюзи и на мои ножницы в руках и сложила «два плюс два». Пришлось клясться, что это не я. © Unknown author / Reddit
- Подруга познакомилась с парнем и позвала к себе. А чтобы ей не было страшно, она попросила моего брата притвориться ее «братом». Согласился. День Х, звонок в дверь, лжебрат открывает и такой, мол, проходи, сестра тебя ждет. Вошедший кивнул, прошел в комнату. А через секунду раздался хохот. Оказалось, что к ней пришел не парень, а папа, и внезапно узнал, что у него еще и сын есть. © Подслушано / VK
- Когда только заселился в новый дом, время от времени встречал противного соседа, который никогда ни с кем не здоровался. Я уже думал, что у него какая-то личная неприязнь, но потом другая соседка рассказала, что он просто глухонемой. Мне как-то стыдно стало, поэтому я выучил элементарные жесты типа «привет» и «хорошего дня», так с ним и общался иногда. А где-то через полгода случайно встретил его, он спокойно общался с компанией девушек. Не жестами, а именно голосом. Когда тот меня заметил, то дико смутился, подошел поговорить, извинился. Оказалось, ему просто так не хотелось говорить с соседями, что легче было притворяться глухонемым. © Палата № 6 / VK
- Звонит мне коллега и начинает соболезновать, что муж мне изменяет. Я сначала из ее сумбура ничего не поняла. Оказалось, что она встретила моего мужа в салоне депиляции. Он делает маникюр и педикюр, ходит на эпиляцию, регулярно посещает стоматолога. В общем, следит за собой, и никто даже представить себе не может, сколько сил я потратила, чтобы он все это делал. Вроде разобрались. Однако вечером мне звонит другая коллега, опять «пожалеть». Оказалось, что первая растрепала всей конторе, что мне изменяют, а я мужа еще и прикрываю. © Подслушано / Ideer
- Я работал в ресторане. Как-то раз шел прямо за другой официанткой в зал. Она, вероятно, что-то забыла, развернулась и врезалась прямо в меня. Все бы ничего, но я был в белой рубашке, а у нее на губах — яркая помада. Отпечаток на моем воротнике выглядел максимально карикатурно. Все бы ничего, но именно в этот день у меня был запланирован ужин с семьей. © finkiusmaximus / Reddit
- История про разочарование. Сходила с мужчиной на свидание. Выглядел простенько, представился художником, и я сразу у себя в голове решила, что это красный флаг. Жаль было, конечно, он такой приятный, общительный, галантный. Но я не в том возрасте, чтобы жить с бедной творческой личностью. Мое ограниченное мышление меня и погубило! Написала ему, что ничего не получится. А потом подружка порыскала в интернете, нашла информацию о нем и сказала, что я дура. Он оказался не каким-то бедным художником, а очень даже обеспеченным. Его картины висят в заграничных галереях, куча журналов о нем пишут. © Карамель / VK
- Шла как-то домой из магазина. За мной увязался парень. Здоровый такой, с татуировками. Я ускорила шаг, почти что добежала до дома, как тот вдруг начал кричать. Я в панике пыталась открыть дверь, а тот подошел и сказал: «Извините, девушка, вы обронили бумажник». © Unknown author / Reddit
- В начале совместной жизни с женой заметил, что она по несколько дней не меняет белье, хотя в душ ходит ежедневно. Все подбирал слова, думал, как бы так сказать, что это как минимум негигиенично. Но, к счастью, я так и не успел. Оказалось, что у нее просто несколько комплектов одинакового цвета. © Подслушано / Ideer
Ситуация запросто может превратиться в неловкую из-за того, что лишь по одному виду человека мы делаем о нем выводы. У нас есть статья с историями людей, которые теперь точно знают, что не стоит «судить по обложке».
AdMe/Народное творчество/16 доказательств того, что делать поспешные выводы — все равно, что тыкать пальцем в небо
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