16 переписок из родительских чатов, от которых у мам и пап непроизвольно начинается нервный тик
Современные технологии во многом изменили жизнь родителей. Если раньше они могли обсудить насущные вопросы с другими мамами и папами несколько раз в год на школьных и детсадовских собраниях, то теперь такая возможность есть у каждого в любой момент благодаря родительским чатам. Только легче от этого не стало.
А в конце вас ждет бонус о том, как можно оградить себя от участия в подобных переписках.
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Бонус: когда случайно нашла способ избежать проблем с родительским чатом
- Подруга жены вступила в школьный чат. Еще даже 1 сентября не пришло, а там уже сотни сообщений. Решила она переименовать этот чат для себя в «Бестолковые курицы». Она думала, что название изменится только у нее в телефоне, но нет. Полчаса в чате была гробовая тишина, а потом чатик чуть не треснул от кудахтанья. Не знаю, сколько косых взглядов она на 1 сентября словила, но ни в какие инициативные группы ее после этого не звали. Правда, она была только рада. © v.tatarsky / Pikabu
К сожалению, далеко не все взрослые знают о том, что такое сетевой этикет и как правильно общаться, например, в родительском чате, чтобы не вызывать раздражения у других участников. А мы уже составили 12 правил, благодаря которым взаимодействие мам и пап в таких группах могло бы проходить с большим успехом.
AdMe/Народное творчество/16 переписок из родительских чатов, от которых у мам и пап непроизвольно начинается нервный тик
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