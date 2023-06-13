16 переписок из родительских чатов, от которых у мам и пап непроизвольно начинается нервный тик

Современные технологии во многом изменили жизнь родителей. Если раньше они могли обсудить насущные вопросы с другими мамами и папами несколько раз в год на школьных и детсадовских собраниях, то теперь такая возможность есть у каждого в любой момент благодаря родительским чатам. Только легче от этого не стало.

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