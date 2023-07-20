16 доказательств того, что фраза «У богатых свои причуды» еще мягко описывает все их выходки
Обретая богатство, многие люди меняются. Да так, что окружающим остается только разводить руками от их выходок. Вот и наши сегодняшние герои столкнулись с причудами обеспеченных людей и не смогли не поведать о них в сети.
- Один парень «подрезал» меня на дороге. Когда мы вышли из машин, он молча протянул мне чек на €6,5 тыс. Ущерб, который он причинил, составил всего €200. © RegularGermanDude / Reddit
- Мы занимаемся организацией путешествий. Были как-то клиенты, которые поехали в медовый месяц и заявили, что не будут спать на матрасах, на которых лежали другие люди. Поэтому нам приходилось покупать новый матрас для каждого отеля, в котором они останавливались. Каждый матрас стоил более $5 тыс., они останавливались в 5 отелях. © 0---------------0 / Reddit
- Один мужчина зарезервировал целых два вагона поезда для себя, своей семьи и телохранителей. А до этого пытался заплатить моей школьной подруге огромную кучу денег за то, чтобы она провела две недели с его дочерью, чтобы той не было одиноко во время отдыха на горнолыжном курорте. © John_Mary_the_Stylo / Reddit
- Раньше я жил недалеко от одного престижного универа. Каждый год, когда дети из богатых семей возвращались домой, мы лазили по мусорным бакам, потому что эти студенты выбрасывали рабочие ноутбуки, дорогие плееры и тому подобное. Они настолько богаты, что считают технику стоимостью более $ 500 «недостойной» длительного использования. © Dont_touch_my_elbows / Reddit
- Мой отец — плотник. Один мужик нанял его, чтобы установить у себя на кухне печь для пиццы. Папа все сделал, получил деньги и спросил клиента, мол, а как часто они вообще готовят дома пиццу. Тот ответил: «Редко. Просто моей жене нужно место, в котором можно подогревать остывшую пиццу, которую привозят из ресторанов». © HowDoIGetTo******** / Reddit
- Мой знакомый строил дом для одной супружеской пары. Отношения между супругами были ужасные, но муж был очень богатый и боялся развода. Короче, им установили отдельные лифты, чтобы они случайно не пересеклись дома. © EstimatedProfits / Reddit
- Работаю в частной школе. Как-то захожу в класс, а там кучка семиклассниц успокаивают бьющуюся в истерике подругу. Девочка вся в слезах и чуть ли не ультразвуком жалуется на своих родителей: «Я не понимаю! Неужели им сложно купить мне новую лошадь?!» Двумя днями позднее она была уже довольная и хвалилась, что дошантажировала родителей. Заявила, что бросит конный спорт, и ту лошадь ей все-таки купили — на каникулах они поедут за ней в Дубай. © LlamaDelGrey / Pikabu
- Трудился в компании, которая занимается продажей тяжелой техники. Позвонила дама и поинтересовалась, можно ли у нас взять в аренду большой карьерный самосвал на пару дней. Сказала, что хочет сделать мужу сюрприз и отметить его день рождения в кузове самосвала. Призналась, что может и купить машину, но не представляет, что с ней потом делать. © tomi87 / Pikabu
- Приходит как-то парнишка по вакансии курьера. Обсудили все. Вот только под конец он уточняет:
— Я буду не пешим курьером, у меня есть авто.
— Вам, молодой человек, только 18 исполнилось. У вас уже есть права и машина?
— Нет, прав нет. У меня личный водитель
— ???
— Папа сказал: «Ты уже здоровый лоб, иди работать». © tanri / Pikabu
- Есть у нас в городе одно крупное производство. Еще несколько лет назад владелец ездил на старенькой машине, которой было лет 30. Один раз видел его в недорогом магазине, где продукты первой необходимости продаются подешевле. Он считал мелочь и собирался купить немного недорогих конфет. И одевался соответственно. В то же время они закупали оборудование на $ 200 тыс. И квартир по стране у него полно. © RussKon / Pikabu
- Однажды мы с мужем пошли в торговый центр. Случайно наткнулись на двух наших друзей, к ним как раз знакомая пара в гости приехала. Короче, пошли мы все вместе посидеть в кафе. В какой-то момент гость нашего друга извинился и отлучился минут на 10. Мы подумали, что он просто пошел в туалет. Но на следующий день нам позвонил друг: «Как вам наш знакомый? У него недвижимость в трех странах, яхта и собственный „Бентли“. А убежал он вчера, чтобы выехать из парковки ТЦ и заехать обратно, там просто бесплатно только полтора часа стоять можно». © Jacky Dror / Quora
- Я был в совете директоров крупной компании. У нас был один инвестор, который только на нас поднял сотни миллионов долларов. Хороший, казалось бы, парень. Я был в шоке, когда узнал, что он выставил нам счет за километры, которые намотал на велосипеде, когда ездил к нам на заседания совета директоров и обратно. © Josh Hannah / Quora
- Когда-то давно, начал ухаживать за мной очень обеспеченный парень, а я морочила ему голову, мол, то да, то нет. В итоге отказала. Позже решила возобновить общение. Он за это время съехался с девушкой. Чтобы начать отношения со мной, но и ее при расставании не обидеть, он купил ей квартиру с дорогим ремонтом. Сказал, что некрасиво выставлять девушку на улицу. © Подслушано / Ideer
- Моя очень богатая тетя в 45 лет вышла замуж за парня лет 25 и родила ему дочь. Муж ее сразу слился, обломавшись и не получив ни копейки (контракт), а у тети крыша чутка поехала из-за всего этого. В итоге она купила огромную квартиру моей семье за то, что мы будем растить ее дочь как свою родную. Присылает в месяц около ста тысяч и общается с ребенком как с племянницей. Так у меня в 22 года появилась младшая сестра и деньги на ипотеку (тетя в курсе). Порой кажется, что живу в дурдоме, но сестру очень люблю. © Подслушано / Ideer
- Я из простой семьи, а жених из очень состоятельной. Все время знала, что он меня проверяет. То он якобы разорился и мы 2 месяца жили на мою зарплату, то его еще более богатый и успешный друг умолял меня бросить жениха и уйти к нему. И вот в шкафу висит свадебное платье, на столе лежат билеты на Барбадос, а я стою и думаю: «Оно мне надо?» © Подслушано / Ideer
- Внешне я обычная девушка — не супермодель, но и не страшилище. Недавно встретила своего принца: красавец, при деньгах, носит меня на руках, делает подарки и комплименты. Но меня постоянно мучила мысль: «Почему такой, как он, выбрал меня?» Я набралась смелости и спросила его об этом. Оказалось, что его «тянет к страшненьким». Бросила его. Мне не нужен богатый красавчик, который считает меня некрасивой. © Подслушано / Ideer
Для тех, кто хочет улучшить свое финансовое положение, и, возможно, обзавестись собственными странностями, у нас есть подборка советов от людей, которые сколотили колоссальный капитал.
AdMe/Народное творчество/16 доказательств того, что фраза «У богатых свои причуды» еще мягко описывает все их выходки
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